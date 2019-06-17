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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3190319131923193

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 121
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:13

  zРадио написав:Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.


Вопрос не в том, что клятые совки загадили Украину опасными обьектами.

Вопрос в том, что аварии на этих обьектах замалчивались и обьявлялись "враждебной клеветой".

Что естественно вело к лишним жертвам.

  zРадио написав:Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!


Ну если уж ты так неровно дышишь к США - там за 24 года после испугавшей всех аварии на ЧАЭС не построено было ни одного реактора. И ничего, как-то живут.

Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:20

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:rjkz
Киев всё же не показатель.
Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.


Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать. :mrgreen:

Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.


А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:24

Жити по-новому!

На 20-й день президенства Порошенко было подписано вступление в ассоциацию с ЕС.

На 20-й день президенства Зеленского было подписано вступление в АП без штанов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:27

  rjkz написав:
  ЛАД написав:Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.


А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.

вибирае хто?
той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере.
А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:33

  detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально
Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:37

  budivelnik написав:
  ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..
З додатковими - 10000 грн чистими на руки
В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут

Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:43

ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:

"
О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".

https://censor.net.ua/news/3132748/slov ... eraschenko
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально
Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

Ну рассмешили...
Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.
А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п.

Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ...

Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*.
Тут обсуждают, а не гавкают.
На оппонентов разве что некоторые *гавкают*.

Вы к оппонентам применяете неуместные термины)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:47

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:
  ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..
З додатковими - 10000 грн чистими на руки
В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут
Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
1 Чого це вас так непокоїть моя діяльність?
2 В кафе 20 робочих днів(понеділок-пятниця, з 10-00 до 20-00 ) на руки 7000 грн, кафе без тютюну і алкоголю...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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