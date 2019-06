Форуми / Казна: бюджет, податки,

Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.



Вопрос не в том, что клятые совки загадили Украину опасными обьектами.



Вопрос в том, что аварии на этих обьектах замалчивались и обьявлялись "враждебной клеветой".



Что естественно вело к лишним жертвам.



zРадио написав: Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!



Ну если уж ты так неровно дышишь к США - там за 24 года после испугавшей всех аварии на ЧАЭС не построено было ни одного реактора. И ничего, как-то живут.



Ну если уж ты так неровно дышишь к США - там за 24 года после испугавшей всех аварии на ЧАЭС не построено было ни одного реактора. И ничего, как-то живут.

Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было?

Киев всё же не показатель.

Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы. Киев всё же не показатель.Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.



Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать. Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать.

Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн. Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.



А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину. А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину. rjkz

На 20-й день президенства Зеленского было подписано вступление в АП без штанов.

А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину. А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.

вибирае хто?

той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере.

вибирае хто?

той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере.

А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.

Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

З додатковими - 10000 грн чистими на руки

На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..

З додатковими - 10000 грн чистими на руки

В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут

Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.

"

О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".

ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:



Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

Ну рассмешили...

Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.

А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п.



Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ...



Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*.

Тут обсуждают, а не гавкают.

На оппонентов разве что некоторые *гавкают*.



З додатковими - 10000 грн чистими на руки

На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін..

З додатковими - 10000 грн чистими на руки

В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут

Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.

1 Чого це вас так непокоїть моя діяльність?

2 В кафе 20 робочих днів(понеділок-пятниця, з 10-00 до 20-00 ) на руки 7000 грн, кафе без тютюну і алкоголю...

