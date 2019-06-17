Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Был бы ты внимательней, уже бы усвоил мою позицию, которую я повторял несколько раз - Зеленскому даю полгода. Дальше - спрашиваю по всей строгости!
Як же задовбали вказувачі-спрашиватєлі-рекомендатєлі..... В мене інша позиція 1 Визначаю суми податків зборів які я перечисляю в Державу Станом на сьогодні 1000 грн в день з бізнесу 200 грн в день акцизи газ(будинок)-паливо(авто) 2 Визначаю суми які мені(моїй сімї) повертає держава 300 грн в день - безкоштовне навчання старшої в МедУніверситеті 200 грн в день - пенсія мами 150 грн в день - навчання в школі молодшої Отже 650 грн з виплачених мною 1200 - повертається тільки мені і напряму. 3 Я працюю не сам,отже нехай менші ,але все одно витрати які йдуть на сімї моїх працівників держава проводить..
В мене питання до ледів-зедів-детів Скільки ви виплачуєте в день і скільки отримуєте назад в свої сімї від Держави - що дозволяєте собі так обливати брудом все і вся? При чому мене не цікавить скільки і де ви заробили колись - мене цікавить сьогодні... бо якщо ви колись заробили-а тепер не маєте що отримати - значить зроблене вами колись не коштує виєденного яйця сьогодні.
Вы демагогически обобщили, что Ваши оппоненты обливают брудом все и вся.
Вы представили упрощённую, как Вам хочется, картинку.
Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Это Ваша позиция))) Задолбала ли она собеседников? - вопрос риторический.
zРадио написав:Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.
Вопрос не в том, что клятые совки загадили Украину опасными обьектами.
Вопрос в том, что аварии на этих обьектах замалчивались и обьявлялись "враждебной клеветой".
Что естественно вело к лишним жертвам.
zРадио написав:Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!
Ну если уж ты так неровно дышишь к США - там за 24 года после испугавшей всех аварии на ЧАЭС не построено было ни одного реактора. И ничего, как-то живут.
Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:rjkz Киев всё же не показатель. Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.
Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать.
Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.
А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
ЛАД написав:Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.
А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
вибирае хто? той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере. А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін.. З додатковими - 10000 грн чистими на руки В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут
Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:
" О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена подобными заявлениями".
ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін.. З додатковими - 10000 грн чистими на руки В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут
Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
1 Чого це вас так непокоїть моя діяльність? 2 В кафе 20 робочих днів(понеділок-пятниця, з 10-00 до 20-00 ) на руки 7000 грн, кафе без тютюну і алкоголю...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69