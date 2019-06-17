Додано: Пон 17 чер, 2019 21:24

На 20-й день президенства Порошенко было подписано вступление в ассоциацию с ЕС.



На 20-й день президенства Зеленского было подписано вступление в АП без штанов.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.