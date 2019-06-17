Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:rjkz Киев всё же не показатель. Он в Украине стоит особняком. Там крутятся большие деньги, соответственно, заработки существенно выше. Поэтому в Киеве существует постоянный приток рабочей силы.
Я Вас может немного удивлю, но этот приток снижается уже не первый год. У Киева появились конкуренты в виде Кракова, Познани, Торонто, ...в общем пол Земного шара. Прошли времена, когда разница между провинцией Украины и Киевом была существенной, такой, ради которой стоило переезжать, снимать жилье и тп. Теперь больший смысл если ехать, то где разница более радикальная, но привлекает она, конечно, не всех. Есть категории, которым за бугром делать нечего. Есть такая профессия - Родину расхищать.
Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.
А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
ЛАД написав:Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.
А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
вибирае хто? той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере. А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін.. З додатковими - 10000 грн чистими на руки В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут
Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:
" О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена подобными заявлениями".
ol_zy написав:А кто вам сказал, что 10К у него? Судя по его постам 4500 грязными, а может и меньше (типа 0,8 минимаоки) ибо они ничего не делают, а сидят и клиентов ждут...
На руки чистими 8000 грн в місяць без додаткових змін.. З додатковими - 10000 грн чистими на руки В мене вільна вакансія на 2 робочих місця, на вікні магазину висить обява про потребу в працівниках з телефоном відповідальної особи..Долярчик може побавитись і пройти тестування і викласти отриману інформацію тут
Странно, что у вас еще в магазине сотрудники остались и это, небось, половина в конверте. А в кафе, я так понимаю, /2 они же вообще там ничего не делают.
1 Чого це вас так непокоїть моя діяльність? 2 В кафе 20 робочих днів(понеділок-пятниця, з 10-00 до 20-00 ) на руки 7000 грн, кафе без тютюну і алкоголю...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...
Ну рассмешили... Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п. А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п. Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ... Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*. Тут обсуждают, а не гавкают. На оппонентов разве что некоторые *гавкают*. Вы к оппонентам применяете неуместные термины)))
1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням. Моя думка-гавкаєте на того хто годує 2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html