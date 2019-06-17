Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:]Ну рассмешили... Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п. А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п. Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ... Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*. Тут обсуждают, а не гавкают. На оппонентов разве что некоторые *гавкают*. Вы к оппонентам применяете неуместные термины)))
1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням. Моя думка-гавкаєте на того хто годує 2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
Вы ошибаетесь. Оскорбительно называть обсуждение оппонентами гавканьем - Вы не имеете права.
Ну а Ваша отсебятина в виде требований для критики --- не более чем просто отсебятина. Нигде и никем не реализованная хотелка))
Нужность державе у Вас тоже забавно определяется. Как Вы подсчитаете, сколько в день платит в бюджет всл, врач, учитель и т.д.? Почему пенс-р должен платить в бюджет для получения права? И т.п. Упрощенные Ваши картинки...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...
Она хотела бы жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Саратове...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!
По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.
Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.
Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!
Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.
Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!
а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ? не було б АЕС був би розвиток чогось iншого. а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.
Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки ..
СССРвиноват. почти 30лет прошло как его нет, но епта, жилье не современное построили, дороги, сцуко, неэффективно все ***. Что-ж этот гадский СССР не строил дома с МП окнами, горизонтальной разводкой, КОНовскими лифтами и модными на сегодня МОПами? Почему не было построено ни одного автобана, который до сегоняшнего дня, не пришлось-бы ремонтировать? Почему так мало оборудования на советских украинских заводах, что хватило только на 15 лет веселой резки в металлолом? Почему СССР не сподвигся на выпуск на автоЗАЗе Тесл? А ЫШО не было 5G, энторнета и кампутеров. О! Мобильной связи не было!
Может хватит? Хотели самостийности? Получили. Получили? Не пеняйте на то, от чего отказались. Тем более почти треть столетия прошло. Тем более, что СССР оставил Украине очень некислое экономическое и демографическое наследие. Чья вина, что дорвавшиеся до корыта комсомольцы, бандиты и комуняки 30 лет пилят и пилят наследие, выдоивая все до капли, растаскивая по карманам и офшорам?
budivelnik написав:Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).
Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать...
ЛАД написав:Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.
А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.
вибирае хто? той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере. А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.
Чей-то?
Делаю ремонт сейчас, искал плиточника. Нашел. Киевлянин. Ждал пока объект закончит, чтобы выйти ко мне. Закончил. Не вышел. Уехал в Норвегию. И так еще 2 раза. Еще один в Германию и еще один в Италию. Так что даже из Киева валят.
budivelnik написав:Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).
Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать...
Одна из причин того, что чиновники и служащие гребут под себя пока работают-служат -- чтобы потом не зависеть от какого-то умника, решившего, что нужно считать, как ему в голову взбрело. Кормильцу
Если бы в реалиях было так, как хочет хотелкин, то державы не было. Желающих честно работать на неё было бы критически мало. А так за копейки учили, лечили и т.д.
Но! Главное - будивельник опять занимается демагогией. Вякати... в складнi части. О чём именно??? Вопрос повышения отчислений от державы не поднимался.
Без его демагогии, нападок и терминов сути не получится. Поэтому он им так оперирует. Подменяя и искажая.
zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.
Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html