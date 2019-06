Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3191319231933194> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 121 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 121 Додано: Пон 17 чер, 2019 22:01 budivelnik написав: detroytred написав: ]Ну рассмешили...

Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.

А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п.

Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ...

Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*.

Тут обсуждают, а не гавкают.

На оппонентов разве что некоторые *гавкают*.

Вы к оппонентам применяете неуместные термины))) ]Ну рассмешили...Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.А также годуються из бюджета депутаты, министры и т.п.Ну а уж как последние относятся к народу, который их годуэ...Вы постоянно занимаетесь демагогией. В данном случае, употребив термин *гавкати*.Тут обсуждают, а не гавкают.На оппонентов разве что некоторые *гавкают*.Вы к оппонентам применяете неуместные термины))) 1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням.

Моя думка-гавкаєте на того хто годує

2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави

Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились

Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає

Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують... 1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням.Моя думка-гавкаєте на того хто годує2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для ДержавиЯкщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишилисьЯкщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не даєЯкщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...

Вы ошибаетесь.

Оскорбительно называть обсуждение оппонентами гавканьем - Вы не имеете права.



Ну а Ваша отсебятина в виде требований для критики --- не более чем просто отсебятина. Нигде и никем не реализованная хотелка))



Нужность державе у Вас тоже забавно определяется.

Как Вы подсчитаете, сколько в день платит в бюджет всл, врач, учитель и т.д.?

Почему пенс-р должен платить в бюджет для получения права?

И т.п.

Упрощенные Ваши картинки... Вы ошибаетесь.Оскорбительно называть обсуждение оппонентами гавканьем - Вы не имеете права.Ну а Ваша отсебятина в виде требований для критики --- не более чем просто отсебятина. Нигде и никем не реализованная хотелка))Нужность державе у Вас тоже забавно определяется.Как Вы подсчитаете, сколько в день платит в бюджет всл, врач, учитель и т.д.?Почему пенс-р должен платить в бюджет для получения права?И т.п.Упрощенные Ваши картинки... Востаннє редагувалось detroytred в Пон 17 чер, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21881 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:03 budivelnik написав: detroytred написав: Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує... Для будь кого з власною самоповагою - це нормальноДля совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

Она хотела бы жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Саратове... Она хотела бы жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Саратове... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:06 flyman написав: budivelnik написав: detroytred написав: Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує... Для будь кого з власною самоповагою - це нормальноДля совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

Она хотела бы жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Саратове... Она хотела бы жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Саратове...

Она родилась жирным троллем. Она родилась жирным троллем. detroytred

Повідомлень: 21881 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:08 flyman написав: zРадио написав: У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!



По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.



Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.



Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!



Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.



Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов! У тебя обсессивное растройство? Сколько раз повторять - я не критикус!!По сути твоего вопроса-троллинга - стрелки здесь переводить незачем. Техногенные катастрофы случаются везде, и тем их больше, чем больше техногенной деятельности человека.Просто мне не нравится плевать в свою же историю. Украинцы были неотъемлемой частью советской ядерной программы - и мирной, и военной. По числу блоков АЭС в УССР находилось больше трети общего количества. И вклад украинцев в разработку был никак не меньше.Сегодня АЭС производят 55% всей электроэнергии Украины. В зимний период - 65%!Скрывая аварии на АЭС в других странах мира, ты из штанов выпрыгиваешь, чтобы показать, как пресловутые клятые совки (среди которых, конечно же, не было ни одного украинца) загадили Украину опасными ядерными объектами.Однако без АЭС ты бы сегодня и компьютер, с помощью которого ведешь пропаганду, не всегда включил бы. А об электрических плитах и кондиционерах вообще бы знал только из голливудских фильмов!

а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.



Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки .. а ти в курсi, що АЕС енергетика не достатньо гнучка, що тре тримати в резерв додатково ГРЕС та ТЕЦ ?не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.а так куча оборонки та iнших неефективних виробництв, iнтегрованих в економiку рухновшого СРСР.Тобто куча нелiквiда з часу СРСР, те ж ЖКХ, що грiе повiтря, куча монополiй, якими докоряють По, який нiбито створив iх на зло народу неньки ..



СССРвиноват.

почти 30лет прошло как его нет, но епта, жилье не современное построили, дороги, сцуко, неэффективно все ***.

Что-ж этот гадский СССР не строил дома с МП окнами, горизонтальной разводкой, КОНовскими лифтами и модными на сегодня МОПами?

Почему не было построено ни одного автобана, который до сегоняшнего дня, не пришлось-бы ремонтировать?

Почему так мало оборудования на советских украинских заводах, что хватило только на 15 лет веселой резки в металлолом?

Почему СССР не сподвигся на выпуск на автоЗАЗе Тесл?

А ЫШО не было 5G, энторнета и кампутеров. О! Мобильной связи не было!



Может хватит? Хотели самостийности? Получили. Получили? Не пеняйте на то, от чего отказались. Тем более почти треть столетия прошло.

Тем более, что СССР оставил Украине очень некислое экономическое и демографическое наследие. Чья вина, что дорвавшиеся до корыта комсомольцы, бандиты и комуняки 30 лет пилят и пилят наследие, выдоивая все до капли, растаскивая по карманам и офшорам? СССРвиноват.почти 30лет прошло как его нет, но епта, жилье не современное построили, дороги, сцуко, неэффективно все ***.Что-ж этот гадский СССР не строил дома с МП окнами, горизонтальной разводкой, КОНовскими лифтами и модными на сегодня МОПами?Почему не было построено ни одного автобана, который до сегоняшнего дня, не пришлось-бы ремонтировать?Почему так мало оборудования на советских украинских заводах, что хватило только на 15 лет веселой резки в металлолом?Почему СССР не сподвигся на выпуск на автоЗАЗе Тесл?А ЫШО не было 5G, энторнета и кампутеров. О! Мобильной связи не было!Может хватит? Хотели самостийности? Получили. Получили? Не пеняйте на то, от чего отказались. Тем более почти треть столетия прошло.Тем более, что СССР оставил Украине очень некислое экономическое и демографическое наследие. Чья вина, что дорвавшиеся до корыта комсомольцы, бандиты и комуняки 30 лет пилят и пилят наследие, выдоивая все до капли, растаскивая по карманам и офшорам? rjkz

Повідомлень: 9445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:08 budivelnik написав: Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують... Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...



В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).



Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать... В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать... zРадио

Повідомлень: 2492 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:18 flyman написав: rjkz написав: ЛАД написав: Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн. Но всё же и сейчас Киев заметно выделяется. Видно даже по данным Госстата о ср. зарплатах. За апрель по Украине 10269 грн, по Киеву 15876 грн, самая низкая по Херсонской обл. - 7695 грн.



А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину. А теперь смотрите - даже если верить госстату, то переехав в Киев (мы ведь о смысле перехать говорим), имеем разницу в 5,5 тысяч, но ....аренда эту разницу съест аж бегом и еще больше. Поэтому многие и выбирают забугорщину.

вибирае хто?

той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере.

А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина. вибирае хто?той хто катався на до Киева з Коростеня/Жмеринки/Березанi, мабуть не вибере.А от з якогось хутора in the middle of nowere, йому по безвiзу, може бути вигiднiше забугорщина.



Чей-то?



Делаю ремонт сейчас, искал плиточника. Нашел. Киевлянин. Ждал пока объект закончит, чтобы выйти ко мне. Закончил. Не вышел. Уехал в Норвегию. И так еще 2 раза. Еще один в Германию и еще один в Италию. Так что даже из Киева валят. Чей-то?Делаю ремонт сейчас, искал плиточника. Нашел. Киевлянин. Ждал пока объект закончит, чтобы выйти ко мне. Закончил. Не вышел. Уехал в Норвегию. И так еще 2 раза. Еще один в Германию и еще один в Италию. Так что даже из Киева валят. rjkz

Повідомлень: 9445 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:22 zРадио написав: budivelnik написав: Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують... Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...



В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).



Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать... В общем и целом, есть логика в том, что ты написал, но не забывай, что платя ЕСВ в течение карьеры, человек покупает некие государственные фьючерсы на свою будущую пенсию (а не просто так отдает деньги в бездну).Поэтому нынешние пенсионеры с 40-летним стажем, несмотря на то, что сегодня государство на них тратит больше, чем они на него, вправе "гавкать" (как ты выражаешься), получая 100 баксов в месяц, на которые они не могут даже базовые свои потребности профинансировать...

Одна из причин того, что чиновники и служащие гребут под себя пока работают-служат -- чтобы потом не зависеть от какого-то умника, решившего, что нужно считать, как ему в голову взбрело.

Кормильцу



Если бы в реалиях было так, как хочет хотелкин, то державы не было. Желающих честно работать на неё было бы критически мало.

А так за копейки учили, лечили и т.д.



Но! Главное - будивельник опять занимается демагогией.

Вякати... в складнi части.

О чём именно???

Вопрос повышения отчислений от державы не поднимался.



Без его демагогии, нападок и терминов сути не получится.

Поэтому он им так оперирует. Подменяя и искажая. Одна из причин того, что чиновники и служащие гребут под себя пока работают-служат -- чтобы потом не зависеть от какого-то умника, решившего, что нужно считать, как ему в голову взбрело.КормильцуЕсли бы в реалиях было так, как хочет хотелкин, то державы не было. Желающих честно работать на неё было бы критически мало.А так за копейки учили, лечили и т.д.Но! Главное - будивельник опять занимается демагогией.Вякати... в складнi части.О чём именно???Вопрос повышения отчислений от державы не поднимался.Без его демагогии, нападок и терминов сути не получится.Поэтому он им так оперирует. Подменяя и искажая. detroytred

Повідомлень: 21881 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:44 zРадио написав: Sommer написав: На 20-й день президенства Порошенко было подписано вступление в ассоциацию с ЕС.



На 20-й день президенства Зеленского было подписано вступление в АП без штанов. На 20-й день президенства Порошенко было подписано вступление в ассоциацию с ЕС.На 20-й день президенства Зеленского было подписано вступление в АП без штанов.



Смешно, но манипулятивно.



Во-первых, подписанный вариант Ассоциации (тот, который Янык отказался подписать и начал торговаться за улучшение условий) оставил без штанов всю украинскую экономику Смешно, но манипулятивно.Во-первых, подписанный вариант Ассоциации (тот, который Янык отказался подписать и начал торговаться за улучшение условий) оставил без штанов всю украинскую экономику



И опять критикус в пролете.

Google public data





Вот это вот зрада, зубожиння, "оставить без штанов", тарифный голодомор и распятые мальчики в трусиках. И опять критикус в пролете.Вот это вот зрада, зубожиння, "оставить без штанов", тарифный голодомор и распятые мальчики в трусиках. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4180 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:45 zРадио написав: А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.

А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.



Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер? Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4180 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:46 Re: Політичні дискусії https://www.youtube.com/watch?v=FuZW3Mh ... e=youtu.be Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1026 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1659 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3191319231933194> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм