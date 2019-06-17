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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3191319231933194

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 121
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:50

  Sommer написав:
  zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.


Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?


Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не прикидывайся - в ответе все предельно четко. Да и отвечал я на вопрос, поставленный тобой!!!
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:56

  Sommer написав:Google public data
Зображення



Вот тебе, бабушка, и Юрьев день :mrgreen: Доманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!

ВВП на душу в долларах США:
Зображення
https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita

PS: я не клитикус, ты - параноик
zРадио
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