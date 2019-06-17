Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.
Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?
Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не прикидывайся - в ответе все предельно четко. Да и отвечал я на вопрос, поставленный тобой!!!
zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.
Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?
Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля.
Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?
Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".
Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...
Sommer написав:А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.
Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...
Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.
ЛАД написав:............... Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы. И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі". Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".
Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру. Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство. Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.
Удивительная гибкость.
Если бы Вы не пытались найти врагов, а дали себе труд поработать мозгами, Вы бы понимали, что из огромного количества крупнейших харьковских заводов "Турбоатом" чуть ли не единственный выживший и отнюдь не благодаря всем нынешним властям, а только из-за того, что он и в союзные времена имел зарубежные контракты и, сответственно, связи и известность. Ещё так-сяк живёт Малышева, хотя, конечно, объёмы далеки от советских. Но, понимаю, мозгами ворочать тяжело. Искать врагов значительно легче.
Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было?
Не догадываетесь? Это тоже тяжело сообразить? ГЭС и ТЭС тогда уже были. Кстати, наши ГЭС тоже построены при "совке". И сколько угля нам пришлось бы сегодня закупать, если бы не было АЭС? Даже считать не хочу. Если Вам не лень, попробуйте прикинуть, а потом попробуем сообразить, где мы взяли бы столько валюты и какой бы сегодня был курс. Сильно подозреваю, что о независимости мы бы уже давно не думали. Об экологии уже даже вспоминать смысла нет.
flyman писал(а): не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.
Вместо того, чтобы бросать лозунги, подскажите чего "iншого"? Как-то стало очень интересно. СЭС? И какая цена была бы на эл.-энергию? Неужели дешевле чем сегодня?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Sommer написав: Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?
Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством?
Ты был бы не ты, если бы написал хоть одну умную мысль Половинка мысли еще получается, а вот целая, увы, нет...
Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.
От сознательного замалчивания никто не заболел лучевой болезнью и не умер в короткой перспективе. Имели место отдаленные последствия. Но извини меня, если ты хочешь посчитать жертв отдаленных последствий замалчивания аварии на ЧАЭС - ок, посчитай, это на самом деле будет самым ценным, чем ты когда-то занимался.
Но посчитай тогда и отдаленных жертв Кока-Колы и конфеток Рошен. Ни там, ни там на обертках нет предостережений о том, что употребление ведет к сахарному диабету 2-го типа, стимулирующему атеросклероз, который в свою очередь ведет к ранней смерти.
От сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных вредными по своей природе продуктами питания, допущенными государством к продаже, ранней смертью в Украине умирает на несколько порядков больше людей, чем от чернобыльской радиации!
budivelnik написав:............ 1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням. Моя думка-гавкаєте на того хто годує 2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
Много раз зарекался с Вами разговаривать, но Вы регулярно выдаете такие перлы, что невозможно удержаться! Даже если посчитать Ваших продавцов, получающих на руки 8000. Чтобы Вы не говорили, что деньги они получают от Вас, а не от государства, возьмём бюджетника с такой зарплатой. Т.е. налогов они отдают примерно 5600. Если даже добавить НДС, кот. они платят, тратя свои 8000, это ещё грубо 1300. Итого выходит, что они реально получают 6700, а налогов отдают 6900. Т.е. по Вашей классификации:
Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає
О пенсионерах я вообще молчу. Они налоги не платят (ну, кроме НДС при покупках), а от государства сколько-то пенсии получают, а если ещё имеют субсидии ... Сволочи!
Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...
Т.е. в момент выхода на пенсию человек должен моментально засунуть язык ... известно куда и "сопіти тихо і не вякати". Кстати, как с военными? Они ведь точно получают от государства больше, чем дают?
Потрясающее рассуждение! Вы даже Реву с его "украинцы много едят" перещеголяли!
О терминологии промолчу. Регулярное "гавкати" свидетельствует о высоком культурном уровне. Интересно, за прилавком с покупателями так же разговариваете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.