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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3191319231933194 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 121 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 121 Додано: Пон 17 чер, 2019 22:50 Sommer написав: zРадио написав: А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.

А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.



Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер? Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?



Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не прикидывайся - в ответе все предельно четко. Да и отвечал я на вопрос, поставленный тобой!!! Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не прикидывайся - в ответе все предельно четко. Да и отвечал я на вопрос, поставленный тобой!!! zРадио

Повідомлень: 2494 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 22:56 Sommer написав: Google public data









Вот тебе, бабушка, и Юрьев день Доманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!



ВВП на душу в долларах США:



https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita



PS: я не клитикус, ты - параноик Вот тебе, бабушка, и Юрьев деньДоманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!ВВП на душу в долларах США:PS: я не клитикус, ты - параноик zРадио

Повідомлень: 2494 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:27



https://www.youtube.com/watch?v=jSJemECABNk Геннадий Балашов: Украине нужен Президент – предатель олигархов

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Повідомлень: 5347 З нами з: 01.06.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:28 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.

А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда,(поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее,, которого можно и нужно было бы избежать.



Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер? Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?



Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля.



Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?



Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством? Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4182 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:30 zРадио написав: Sommer написав: Google public data









Вот тебе, бабушка, и Юрьев день Доманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!



ВВП на душу в долларах США:



https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita



PS: я не клитикус, ты - параноик Вот тебе, бабушка, и Юрьев деньДоманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!ВВП на душу в долларах США:PS: я не клитикус, ты - параноик



(фейспалм) Там для таких неверующих ссылка на гугл. Его обвиняй в манипуляциях.



Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".



А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать. (фейспалм) Там для таких неверующих ссылка на гугл. Его обвиняй в манипуляциях.Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4182 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:42 Sommer написав: Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".

Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".



Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...



Sommer написав: А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать. А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.



Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...



Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население. Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население. zРадио

Повідомлень: 2494 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:45 Sommer написав: ЛАД написав: ...............

Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.

И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".

Тут, правда, маленькая такая неувязочка.

АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html

............

Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують! ...............Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".Тут, правда, маленькая такая неувязочка.............Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!



Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру.

Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство.

Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.



Удивительная гибкость. Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру.Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство.Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.Удивительная гибкость.

Если бы Вы не пытались найти врагов, а дали себе труд поработать мозгами, Вы бы понимали, что из огромного количества крупнейших харьковских заводов "Турбоатом" чуть ли не единственный выживший и отнюдь не благодаря всем нынешним властям, а только из-за того, что он и в союзные времена имел зарубежные контракты и, сответственно, связи и известность.

Ещё так-сяк живёт Малышева, хотя, конечно, объёмы далеки от советских.

Но, понимаю, мозгами ворочать тяжело.

Искать врагов значительно легче.



Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было?

Не догадываетесь?

Это тоже тяжело сообразить?

ГЭС и ТЭС тогда уже были.

Кстати, наши ГЭС тоже построены при "совке".

И сколько угля нам пришлось бы сегодня закупать, если бы не было АЭС? Даже считать не хочу. Если Вам не лень, попробуйте прикинуть, а потом попробуем сообразить, где мы взяли бы столько валюты и какой бы сегодня был курс. Сильно подозреваю, что о независимости мы бы уже давно не думали.

Об экологии уже даже вспоминать смысла нет.



flyman писал(а):

не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

Вместо того, чтобы бросать лозунги, подскажите чего "iншого"?

Как-то стало очень интересно.

СЭС? И какая цена была бы на эл.-энергию? Неужели дешевле чем сегодня? Если бы Вы не пытались найти врагов, а дали себе труд поработать мозгами, Вы бы понимали, что из огромного количества крупнейших харьковских заводов "Турбоатом" чуть ли не единственный выживший и отнюдь не благодаря всем нынешним властям, а только из-за того, что он и в союзные времена имел зарубежные контракты и, сответственно, связи и известность.Ещё так-сяк живёт Малышева, хотя, конечно, объёмы далеки от советских.Но, понимаю, мозгами ворочать тяжело.Искать врагов значительно легче.Не догадываетесь?Это тоже тяжело сообразить?ГЭС и ТЭС тогда уже были.Кстати, наши ГЭС тоже построены при "совке".И сколько угля нам пришлось бы сегодня закупать, если бы не было АЭС? Даже считать не хочу. Если Вам не лень, попробуйте прикинуть, а потом попробуем сообразить, где мы взяли бы столько валюты и какой бы сегодня был курс. Сильно подозреваю, что о независимости мы бы уже давно не думали.Об экологии уже даже вспоминать смысла нет.Вместо того, чтобы бросать лозунги, подскажите чего "iншого"?Как-то стало очень интересно.СЭС? И какая цена была бы на эл.-энергию? Неужели дешевле чем сегодня?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4220 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2019 23:54 Sommer написав:

Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?



Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством? Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством?



Ты был бы не ты, если бы написал хоть одну умную мысль Половинка мысли еще получается, а вот целая, увы, нет...



Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.



От сознательного замалчивания никто не заболел лучевой болезнью и не умер в короткой перспективе. Имели место отдаленные последствия. Но извини меня, если ты хочешь посчитать жертв отдаленных последствий замалчивания аварии на ЧАЭС - ок, посчитай, это на самом деле будет самым ценным, чем ты когда-то занимался.



Но посчитай тогда и отдаленных жертв Кока-Колы и конфеток Рошен. Ни там, ни там на обертках нет предостережений о том, что употребление ведет к сахарному диабету 2-го типа, стимулирующему атеросклероз, который в свою очередь ведет к ранней смерти.



От сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных вредными по своей природе продуктами питания, допущенными государством к продаже, ранней смертью в Украине умирает на несколько порядков больше людей, чем от чернобыльской радиации! Ты был бы не ты, если бы написал хоть одну умную мысльПоловинка мысли еще получается, а вот целая, увы, нет...Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.От сознательного замалчивания никто не заболел лучевой болезнью и не умер в короткой перспективе. Имели место отдаленные последствия. Но извини меня, если ты хочешь посчитать жертв отдаленных последствий замалчивания аварии на ЧАЭС - ок, посчитай, это на самом деле будет самым ценным, чем ты когда-то занимался.Но посчитай тогда и отдаленных жертв Кока-Колы и конфеток Рошен. Ни там, ни там на обертках нет предостережений о том, что употребление ведет к сахарному диабету 2-го типа, стимулирующему атеросклероз, который в свою очередь ведет к ранней смерти.От сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных вредными по своей природе продуктами питания,, ранней смертью в Украине умирает на несколько порядков больше людей, чем от чернобыльской радиации! zРадио

Повідомлень: 2494 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 00:17 budivelnik написав: ............

1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням.

Моя думка-гавкаєте на того хто годує

2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави

Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились

Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає

Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують... ............1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням.Моя думка-гавкаєте на того хто годує2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для ДержавиЯкщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишилисьЯкщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не даєЯкщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...

Много раз зарекался с Вами разговаривать, но Вы регулярно выдаете такие перлы, что невозможно удержаться!

Даже если посчитать Ваших продавцов, получающих на руки 8000.

Чтобы Вы не говорили, что деньги они получают от Вас, а не от государства, возьмём бюджетника с такой зарплатой. Т.е. налогов они отдают примерно 5600. Если даже добавить НДС, кот. они платят, тратя свои 8000, это ещё грубо 1300. Итого выходит, что они реально получают 6700, а налогов отдают 6900.

Т.е. по Вашей классификации:

Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає



О пенсионерах я вообще молчу. Они налоги не платят (ну, кроме НДС при покупках), а от государства сколько-то пенсии получают, а если ещё имеют субсидии ... Сволочи!

Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...

Т.е. в момент выхода на пенсию человек должен моментально засунуть язык ... известно куда и "сопіти тихо і не вякати".

Кстати, как с военными? Они ведь точно получают от государства больше, чем дают?



Потрясающее рассуждение!

Вы даже Реву с его "украинцы много едят" перещеголяли!



О терминологии промолчу. Регулярное "гавкати" свидетельствует о высоком культурном уровне. Интересно, за прилавком с покупателями так же разговариваете? Много раз зарекался с Вами разговаривать, но Вы регулярно выдаете такие перлы, что невозможно удержаться!Даже если посчитать Ваших продавцов, получающих на руки 8000.Чтобы Вы не говорили, что деньги они получают от Вас, а не от государства, возьмём бюджетника с такой зарплатой. Т.е. налогов они отдают примерно 5600. Если даже добавить НДС, кот. они платят, тратя свои 8000, это ещё грубо 1300. Итого выходит, что они реально получают 6700, а налогов отдают 6900.Т.е. по Вашей классификации:О пенсионерах я вообще молчу. Они налоги не платят (ну, кроме НДС при покупках), а от государства сколько-то пенсии получают, а если ещё имеют субсидии ... Сволочи!Т.е. в момент выхода на пенсию человек должен моментально засунуть язык ... известно куда и "сопіти тихо і не вякати".Кстати, как с военными? Они ведь точно получают от государства больше, чем дают?Потрясающее рассуждение!Вы даже Реву с его "украинцы много едят" перещеголяли!О терминологии промолчу. Регулярное "гавкати" свидетельствует о высоком культурном уровне. Интересно, за прилавком с покупателями так же разговариваете?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4220 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 00:28 detroytred написав: ...............

Она родилась жирным троллем. ...............Она родилась жирным троллем.

Это не тролль. Это не тролль.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13428 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4220 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3191319231933194 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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