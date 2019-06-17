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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3191319231933194

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 121
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:50

  Sommer написав:
  zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.


Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?


Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля. Не прикидывайся - в ответе все предельно четко. Да и отвечал я на вопрос, поставленный тобой!!!
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:56

  Sommer написав:Google public data
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день :mrgreen: Доманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!

ВВП на душу в долларах США:
Зображення
https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita

PS: я не клитикус, ты - параноик
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:27

Геннадий Балашов: Украине нужен Президент – предатель олигархов

https://www.youtube.com/watch?v=jSJemECABNk
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:28

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А вот отсутствие коммуникации и профилактических мер по широкому периметру заражения (де-факто, большей части Украины, Беларуси и Прибалтики) - это уже фрагмент преступной лжи. Правда, от этого никто не умер (поэтому твой посыл относительно "лишних жертв" - это тоже ложь, с которой ты якобы борешься), но тем не менее, здоровью множества людей был нанесен ущерб, которого можно и нужно было бы избежать.


Ух ты, как перекручиваешь. Т.е. от Чернобыля был только нанесен ущерб здоровью, но никто не умер?


Не от Чернобыля, а от временного замалчивания реальных последствий Чернобыля.


Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?

Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:30

  zРадио написав:
  Sommer написав:Google public data
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день :mrgreen: Доманипулировался? Это ж настолько нужно не уважать форумчан, чтобы показывать эффект от Ассоциации без периода ДО ее подписания!

ВВП на душу в долларах США:
Зображення
https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-per-capita

PS: я не клитикус, ты - параноик


(фейспалм) Там для таких неверующих ссылка на гугл. Его обвиняй в манипуляциях. :mrgreen:

Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов". :mrgreen:

А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:42

  Sommer написав:Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов". :mrgreen:


Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...

  Sommer написав:А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.


Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...

Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:45

  Sommer написав:
  ЛАД написав:...............
Зато можно радоваться новой экспортной отрасли - росту экспорта рабочей силы.
И радоваться, что теперь эта экспортированная рабочая сила не работает "на якомусь турбоатомі".
Тут, правда, маленькая такая неувязочка.
АО "Турбоатом" (Харьков) в июне планирует полностью отгрузить оборудование для энергоблока №2 Запорожской АЭС в рамках заключенного летом 2018 года контракта с НАЭК "Энергоатом", сообщается на сайте "Турбоатома".

http://www.fixygen.ua/news/20190606/turboatom-planiruet.html
............
Не, ну на фига нам вся эта муть! Чего там рабочие сидят и "з турбоатома заробляли фіг-знає-хто", їхали б краще до Польщі валюту країні заробляти. Ідіоти якісь! Ні собі, ні державі. Сидять, соплі жують!


Вот что мне нравится в зекоманде - они как флюгеры, всегда ориентируются по ветру.
Ветер в одну сторону - они стонут про зраду, зубожиння и разваленное производство.
Ветер в другую сторону - и ух ты, производство вполне себе есть и даже без особой зрады.

Удивительная гибкость. :mrgreen:

Если бы Вы не пытались найти врагов, а дали себе труд поработать мозгами, Вы бы понимали, что из огромного количества крупнейших харьковских заводов "Турбоатом" чуть ли не единственный выживший и отнюдь не благодаря всем нынешним властям, а только из-за того, что он и в союзные времена имел зарубежные контракты и, сответственно, связи и известность.
Ещё так-сяк живёт Малышева, хотя, конечно, объёмы далеки от советских.
Но, понимаю, мозгами ворочать тяжело.
Искать врагов значительно легче. :)

Ну и интересно, как американцы справлялись с электрическими плитами и кондиционерами в 30-х годах прошлого века, когда АЭС еще не было?

Не догадываетесь?
Это тоже тяжело сообразить?
ГЭС и ТЭС тогда уже были.
Кстати, наши ГЭС тоже построены при "совке".
И сколько угля нам пришлось бы сегодня закупать, если бы не было АЭС? Даже считать не хочу. Если Вам не лень, попробуйте прикинуть, а потом попробуем сообразить, где мы взяли бы столько валюты и какой бы сегодня был курс. Сильно подозреваю, что о независимости мы бы уже давно не думали.
Об экологии уже даже вспоминать смысла нет.

flyman писал(а):
не було б АЕС був би розвиток чогось iншого.

Вместо того, чтобы бросать лозунги, подскажите чего "iншого"?
Как-то стало очень интересно.
СЭС? И какая цена была бы на эл.-энергию? Неужели дешевле чем сегодня? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:54

  Sommer написав:
Так обьясни как сочетается "здоровью множества людей был нанесен ущерб" и "от этого никто не умер"?

Или это был строго дозированный ущерб, заранее утвержденный с партией и правительством?


Ты был бы не ты, если бы написал хоть одну умную мысль :mrgreen: Половинка мысли еще получается, а вот целая, увы, нет...

Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.

От сознательного замалчивания никто не заболел лучевой болезнью и не умер в короткой перспективе. Имели место отдаленные последствия. Но извини меня, если ты хочешь посчитать жертв отдаленных последствий замалчивания аварии на ЧАЭС - ок, посчитай, это на самом деле будет самым ценным, чем ты когда-то занимался.

Но посчитай тогда и отдаленных жертв Кока-Колы и конфеток Рошен. Ни там, ни там на обертках нет предостережений о том, что употребление ведет к сахарному диабету 2-го типа, стимулирующему атеросклероз, который в свою очередь ведет к ранней смерти.

От сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных вредными по своей природе продуктами питания, допущенными государством к продаже, ранней смертью в Украине умирает на несколько порядков больше людей, чем от чернобыльской радиации!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 00:17

  budivelnik написав:............
1 Я маю право мати свою думку про те що ви називаєте обговоренням.
Моя думка-гавкаєте на того хто годує
2 Спеціально вивів елементарну формулу перевірки кожному для себе його потрібності сьогодні для Держави
Якщо віддає більше ніж отримує - молодець ,патріот ,честь йому і хвала+має право впливати на розподіл грошових потоків які залишились
Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає
Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...

Много раз зарекался с Вами разговаривать, но Вы регулярно выдаете такие перлы, что невозможно удержаться!
Даже если посчитать Ваших продавцов, получающих на руки 8000.
Чтобы Вы не говорили, что деньги они получают от Вас, а не от государства, возьмём бюджетника с такой зарплатой. Т.е. налогов они отдают примерно 5600. Если даже добавить НДС, кот. они платят, тратя свои 8000, это ещё грубо 1300. Итого выходит, что они реально получают 6700, а налогов отдают 6900.
Т.е. по Вашей классификации:
Якщо віддає стільки ж скільки і отримує - нічого не поробиш ,хоч старається-не має права розказувати як витрачати те що він не дає


О пенсионерах я вообще молчу. Они налоги не платят (ну, кроме НДС при покупках), а от государства сколько-то пенсии получают, а если ещё имеют субсидии ... Сволочи!
Якщо отримує більше ніж дає - повинен сопіти тихо і не вякати ,будучи вдячним ,що в такі складні часи про нього не забули і хоч якийсь мінімум йому забезпечують - при цьому повинен памятати - забезпечують ті хто дають більше ніж отримують...

Т.е. в момент выхода на пенсию человек должен моментально засунуть язык ... известно куда и "сопіти тихо і не вякати".
Кстати, как с военными? Они ведь точно получают от государства больше, чем дают?

Потрясающее рассуждение!
Вы даже Реву с его "украинцы много едят" перещеголяли!

О терминологии промолчу. Регулярное "гавкати" свидетельствует о высоком культурном уровне. Интересно, за прилавком с покупателями так же разговариваете? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 00:28

  detroytred написав:...............
Она родилась жирным троллем.

Это не тролль.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
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