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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3192319331943195

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 121
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
27
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 01:02

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=FuZW3Mh5bfc&feature=youtu.be

Первой ссылкой сильно удивили. :)
Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась. :)
После этой стала понятнее первая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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