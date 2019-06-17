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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3192319331943195 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 121 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 27 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 28 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 121 Додано: Вів 18 чер, 2019 01:02 yama написав: https://www.youtube.com/watch?v=FuZW3Mh5bfc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=FuZW3Mh5bfc&feature=youtu.be

Первой ссылкой сильно удивили.

Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась.

После этой стала понятнее первая. Первой ссылкой сильно удивили.Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась.После этой стала понятнее первая.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13429 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4220 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 02:41 flyman написав: шас Зе Президент,

але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,

хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!" шас Зе Президент,але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"

Так ему предоставил власть народ, который ему доверяет. Рейтинг доверия Зеленского сейчас в разы выше, чем у любого другого топового политика. А народ у нас по Конституции источник власти.



Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.

Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.

А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.



Ах да Рада заважае, не та Рада.

Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,

i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.

Та Рада была избрана почти вслепую непонятно из кого. Самая крупная фракция НФ не только давно обнулила рейтинг, но уже и не существует как партия по факту. В нормальной стране такой парламент, не отражающей общества и воли избирателя, был бы распущен уже очень давно. Я уже не говорю о многочисленных нарушениях регламента, зафиксированных на камеру кнопкодавствах, голосованиях в полупустом зале.

Их не просто распускать надо, а по заветам покойного Кузьмы - стрелять и пи**ить.



В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...

Лучше уж в трусах, чем в мятых костюмах не по размеру, дырявых носках и с расстегнутой ширинкой. Так ему предоставил власть народ, который ему доверяет. Рейтинг доверия Зеленского сейчас в разы выше, чем у любого другого топового политика. А народ у нас по Конституции источник власти.Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.Та Рада была избрана почти вслепую непонятно из кого. Самая крупная фракция НФ не только давно обнулила рейтинг, но уже и не существует как партия по факту. В нормальной стране такой парламент, не отражающей общества и воли избирателя, был бы распущен уже очень давно. Я уже не говорю о многочисленных нарушениях регламента, зафиксированных на камеру кнопкодавствах, голосованиях в полупустом зале.Их не просто распускать надо, а по заветам покойного Кузьмы - стрелять и пи**ить.Лучше уж в трусах, чем в мятых костюмах не по размеру, дырявых носках и с расстегнутой ширинкой. Tegularius Повідомлень: 872 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12 Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли? барабашов Повідомлень: 1453 З нами з: 16.06.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3192319331943195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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