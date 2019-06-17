Первой ссылкой сильно удивили.
Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась.
После этой стала понятнее первая.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 01:02
Первой ссылкой сильно удивили.
Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась.
После этой стала понятнее первая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 18 чер, 2019 02:41
Так ему предоставил власть народ, который ему доверяет. Рейтинг доверия Зеленского сейчас в разы выше, чем у любого другого топового политика. А народ у нас по Конституции источник власти.
Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.
А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.
Та Рада была избрана почти вслепую непонятно из кого. Самая крупная фракция НФ не только давно обнулила рейтинг, но уже и не существует как партия по факту. В нормальной стране такой парламент, не отражающей общества и воли избирателя, был бы распущен уже очень давно. Я уже не говорю о многочисленных нарушениях регламента, зафиксированных на камеру кнопкодавствах, голосованиях в полупустом зале.
Их не просто распускать надо, а по заветам покойного Кузьмы - стрелять и пи**ить.
Лучше уж в трусах, чем в мятых костюмах не по размеру, дырявых носках и с расстегнутой ширинкой.
Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12
Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?
За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли?
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