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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3192319331943195

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.7 5 122
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
28
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
28
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 01:02

  yama написав:https://www.youtube.com/watch?v=FuZW3Mh5bfc&feature=youtu.be

Первой ссылкой сильно удивили. :)
Всё не смотрел, естественно, но "финляндизация" понравилась. :)
После этой стала понятнее первая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 02:41

  flyman написав:шас Зе Президент,
але чомусь аж випригуе з трусiв, щоб перебрати владу пiд себе,
хоча народна мудрiсть каже: "Не бери больше, чем можешь съесть!"

Так ему предоставил власть народ, который ему доверяет. Рейтинг доверия Зеленского сейчас в разы выше, чем у любого другого топового политика. А народ у нас по Конституции источник власти.

Тема корупцii занадто роздута. А ж починае нудити.

Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.
А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.

Ах да Рада заважае, не та Рада.
Як на те пiшло, то в нас парламентсько-президентська республiка,
i самий крутий це Прем"эр, далi Голова ВРУ а Президент, 3й по списку.

Та Рада была избрана почти вслепую непонятно из кого. Самая крупная фракция НФ не только давно обнулила рейтинг, но уже и не существует как партия по факту. В нормальной стране такой парламент, не отражающей общества и воли избирателя, был бы распущен уже очень давно. Я уже не говорю о многочисленных нарушениях регламента, зафиксированных на камеру кнопкодавствах, голосованиях в полупустом зале.
Их не просто распускать надо, а по заветам покойного Кузьмы - стрелять и пи**ить.

В АП може ходити як клоун в трусах, вже пускають...

Лучше уж в трусах, чем в мятых костюмах не по размеру, дырявых носках и с расстегнутой ширинкой.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12

Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?
За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 04:44

  барабашов написав:Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.
Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.
А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%.
Tegularius
 
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