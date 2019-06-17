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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3192319331943195

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 123
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
28
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
28%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
29
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12

Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?
За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 04:44

  барабашов написав:Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.
Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.
А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 06:36

Re: Політичні дискусії

сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:32

  flyman написав:сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:34

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов". :mrgreen:


Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...

  Sommer написав:А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.


Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...

Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.


Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.

Чи не можна забанити ольгінця на тиждень?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:46

  Frant написав:
  flyman написав:сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа!

Два тролля ...

Троллику, почему отмалчиваешься?
Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 08:09

  detroytred написав:
  Frant написав:
  flyman написав:сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа!

Два тролля ...

Троллику, почему отмалчиваешься?
Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.


За суттю - нічого сказати, ольгінець?
Працювати в іншому місці - не пробував?
Крім як флудити на українських сайтах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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