Додано: Вів 18 чер, 2019 04:44

барабашов написав: Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%.