|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12
Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?
За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1453
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 04:44
барабашов написав:Tegularius
сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?
Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.
Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.
А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 06:36
сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15593
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:32
flyman написав:
сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег
Російські троллі окупували фінанс.юа!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20052
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 2121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:34
zРадио написав: Sommer написав:
Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".
Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...
Sommer написав:
А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.
Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...
Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.
Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.
Чи не можна забанити ольгінця на тиждень?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20052
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 2121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:46
Frant написав: flyman написав:
сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег
Російські троллі окупували фінанс.юа!
Два тролля ...
Троллику, почему отмалчиваешься?
Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21883
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 08:09
detroytred написав: Frant написав: flyman написав:
сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег
Російські троллі окупували фінанс.юа!
Два тролля ...
Троллику, почему отмалчиваешься?
Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.
За суттю - нічого сказати, ольгінець?
Працювати в іншому місці - не пробував?
Крім як флудити на українських сайтах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20052
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 2121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:28
Frant написав:
Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.
Чи не можна забанити ольгінця на тиждень?
Провокатор, для начала в бан сходишь ты (надеюсь, модераторы этого еще не сделали только потому, что не дочитали до твоих экстремистских призывов к убийствам "неугодных" украинцев, их сравнивания с сорняками и прочей разжигающей ненависть внутри страны глупости).
Что же касается моего ответа по ВВП - ты его просто исковеркал. Видимо, работа у тебя такая. А ведь я подчеркнул, что российская агрессия однозначно уменьшила абсолютное значение ВВП Украины! Если уменьшение ВВП Украины - это в твоем понимании на пользу, значит ты самый настоящий украинофоб (что, собственно, и не секрет, если вспомнить твою пораженческую малоросскую риторику прошлых лет)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 724 раз.
- Подякували: 1672 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:58
Frant написав: detroytred написав:
Два тролля ...
Троллику, почему отмалчиваешься?
Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.
За суттю - нічого сказати, ольгінець?
Працювати в іншому місці - не пробував?
Крім як флудити на українських сайтах?
Клоун, я по сути и говорю.
По факту. Факту твоих высказываний. Цитату же твою тебе и всем давал.
А не с потолка лгу и клевещу, как ты в адрес оппонента об большинстве и т.п.
Цитатка -то твоя по самые уши русскомирская ольгинская.
Поэтому ты вместо того, чтобы отвечать за неё (за факт!), уводишь в сторону. Безосновательно лепя нападки на оппонента и давая советы.
Попробуй дискутировать по фактам.
По конкретным утверждениям.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21883
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|