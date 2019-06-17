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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3193319431953196> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 124 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 28% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 29 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Вів 18 чер, 2019 03:12 Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

За кого Вы голосовали на выборах в -14м в Раду, если сейчас готовы действовать по приведённым вами словам Кузьмы? И готовы ли? барабашов Повідомлень: 1454 З нами з: 16.06.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 04:44 барабашов написав: Tegularius сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

сколько Вам лет(если Вы верите в святонепогрешимость "юриста-заочника") и голосовали ли Вы за него в первом туре?

Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.

Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.

А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%. Да, голосовал, среди трех проходных кандидатур Зеленский явно был наилучшим выбором.Важно не то, как голосовал я или кто другой, а то, что Зеленский сейчас пользуется доверием большинства украинского общества. Значит, он должен получить возможность беспрепятственно руководить страной. С этой Радой как выяснилось он работать не сможет, значит Рада должна быть переизбрана как можно быстрее. СОгласно социологии, партия "Слуга народа" может либо единолично получить большинство, либо в коалиции с миноритарными партнерами. Таким образом, Зе-команда сможет полноценно править страной почти 5 лет, в соответствии с народным мандатом. А дальше - либо оправдает народное доверие, либо не оправдает и потеряет власть.А клика Порошенко-Турчинова-Гройсмана-Яценюка получила от народа жирный неуд, и по заслугам. Не понимаю, как можно их оправдывать и защищать после того, что они наделали, и что в голове у тех 24%. Tegularius Повідомлень: 873 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 06:36 Re: Політичні дискусії сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15596 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 07:32 flyman написав: сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа! Російські троллі окупували фінанс.юа! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 07:34 zРадио написав: Sommer написав: Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".

Ну и кроме того, на твоем графике рост ВВП тоже виден, так что придумывай обьяснения, как это возможно при "оставили без штанов".



Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...



Sommer написав: А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать. А если ты скажешь, что падение ВВП в 2014-м было исключительно из-за ассоциации... впрочем тебе не привыкать.



Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...



Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население. Это рост из разряда "один шаг вперед, два шага назад". Видимо, мое понимание результата кардинально отличается от твоего...Нет, я такого никогда не говорил и не скажу - были еще внутрениие непрофессиональные решения, не связанные с Ассоциацией. Была неготовность распоряжаться властью, до которой дорвались. Был и разбой с валютным курсом...Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией - если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.



Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.



Чи не можна забанити ольгінця на тиждень? Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.Чи не можна забанити ольгінця на тиждень? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 07:46 Frant написав: flyman написав: сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа! Російські троллі окупували фінанс.юа!

Два тролля ...



Троллику, почему отмалчиваешься?

Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку. Два тролля ...Троллику, почему отмалчиваешься?Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку. detroytred

Повідомлень: 21884 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 08:09 detroytred написав: Frant написав: flyman написав: сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег сьогоднi прям якийсь нiчний шабаш лед/дет/зет+тег

Російські троллі окупували фінанс.юа! Російські троллі окупували фінанс.юа!

Два тролля ...



Троллику, почему отмалчиваешься?

Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку. Два тролля ...Троллику, почему отмалчиваешься?Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.



За суттю - нічого сказати, ольгінець?

Працювати в іншому місці - не пробував?

Крім як флудити на українських сайтах? За суттю - нічого сказати, ольгінець?Працювати в іншому місці - не пробував?Крім як флудити на українських сайтах? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 09:28 Frant написав: Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.



Чи не можна забанити ольгінця на тиждень? Ватний коментатор намагається довести, що окупація Криму і Донбасу пішла на користь економіці України.Чи не можна забанити ольгінця на тиждень?



Провокатор, для начала в бан сходишь ты (надеюсь, модераторы этого еще не сделали только потому, что не дочитали до твоих экстремистских призывов к убийствам "неугодных" украинцев, их сравнивания с сорняками и прочей разжигающей ненависть внутри страны глупости).



Что же касается моего ответа по ВВП - ты его просто исковеркал. Видимо, работа у тебя такая. А ведь я подчеркнул, что российская агрессия однозначно уменьшила абсолютное значение ВВП Украины! Если уменьшение ВВП Украины - это в твоем понимании на пользу, значит ты самый настоящий украинофоб (что, собственно, и не секрет, если вспомнить твою пораженческую малоросскую риторику прошлых лет) Провокатор, для начала в бан сходишь ты (надеюсь, модераторы этого еще не сделали только потому, что не дочитали до твоих экстремистских призывов к убийствам "неугодных" украинцев, их сравнивания с сорняками и прочей разжигающей ненависть внутри страны глупости).Что же касается моего ответа по ВВП - ты его просто исковеркал. Видимо, работа у тебя такая. А ведь я подчеркнул, что российская агрессия однозначно уменьшила абсолютное значение ВВП Украины! Если уменьшение ВВП Украины - это в твоем понимании на пользу, значит ты самый настоящий украинофоб (что, собственно, и не секрет, если вспомнить твою пораженческую малоросскую риторику прошлых лет) zРадио

Повідомлень: 2496 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1673 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 09:58 Frant написав: detroytred написав: Два тролля ...



Троллику, почему отмалчиваешься?

Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку. Два тролля ...Троллику, почему отмалчиваешься?Ведь рашкованы, оккупировав часть нашей страны, частично осуществили твои озвученные замыслы о необходимости украинской *территории*, как ты выразился - территории, лечь под рашку.



За суттю - нічого сказати, ольгінець?

Працювати в іншому місці - не пробував?

Крім як флудити на українських сайтах? За суттю - нічого сказати, ольгінець?Працювати в іншому місці - не пробував?Крім як флудити на українських сайтах?

Клоун, я по сути и говорю.

По факту. Факту твоих высказываний. Цитату же твою тебе и всем давал.

А не с потолка лгу и клевещу, как ты в адрес оппонента об ольгинстве и т.п. Это просто твоя брехня.



Цитатка -то твоя по самые уши русскомирская ольгинская.

Поэтому ты вместо того, чтобы отвечать за неё (за факт!), уводишь в сторону. Безосновательно лепя нападки на оппонента и давая советы.



Попробуй дискутировать по фактам.

По конкретным утверждениям. Клоун, я по сути и говорю.По факту. Факту твоих высказываний. Цитату же твою тебе и всем давал.А не с потолка лгу и клевещу, как ты в адрес оппонента об ольгинстве и т.п. Это просто твоя брехня.Цитатка -то твоя по самые уши русскомирская ольгинская.Поэтому ты вместо того, чтобы отвечать за неё (за факт!), уводишь в сторону. Безосновательно лепя нападки на оппонента и давая советы.Попробуй дискутировать по фактам.По конкретным утверждениям. detroytred

Повідомлень: 21884 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19 budivelnik написав: detroytred написав: Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує... Для будь кого з власною самоповагою - це нормальноДля совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.



С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*



Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.

Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!



Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.



Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.

И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.



З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----

Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) detroytred

Повідомлень: 21884 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3193319431953196> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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