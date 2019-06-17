RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3193319431953196

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 124
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
28%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
29
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально
Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.

С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*

Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.
Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!

Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.

Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.
И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.

З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ---- :shock: :lol:
Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi))))
А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк
і тим хто отримує ці гроші...

І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?
Тому
Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.
І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21012
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:57

Для читачів
Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...
Один військовий пенсіонер
Один пенсіонер з Харківщини
Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць....
Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію
Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації
Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21012
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:32

  budivelnik написав:Для читачів
Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...
Один військовий пенсіонер
Один пенсіонер з Харківщини
Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць....
Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію
Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації
Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....

Во-первых, критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом.

Во-вторых, вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?

В-третьих, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым просто
"За державу обидно!" (с)


P.S. Вы радовались, глядя как идет голосование на https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10
Можете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%.
yanyura
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 3193319431953196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72183)
18.06.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.