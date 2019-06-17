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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3193319431953196 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 124 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 28% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 29 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Вів 18 чер, 2019 10:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує... Для будь кого з власною самоповагою - це нормальноДля совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.



С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*



Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.

Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!



Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.



Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.

И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.



З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----

Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк

і тим хто отримує ці гроші...



І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?

Тому

Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.

І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід. А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банкі тим хто отримує ці гроші...І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?ТомуЯкщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21012 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 10:57 Для читачів

Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...

Один військовий пенсіонер

Один пенсіонер з Харківщини

Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць ....

Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію

Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації

Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21012 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 11:32 budivelnik написав: Для читачів

Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...

Один військовий пенсіонер

Один пенсіонер з Харківщини

Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць ....

Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію

Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації

Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним..... Для читачівЗверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...Один військовий пенсіонерОдин пенсіонер з ХарківщиниОдин супер-пупер успішний з....Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсіюДругого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педераціїТретього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....

Во-первых, критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом.



Во-вторых, вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?



В-третьих, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым просто

"За державу обидно!" (с)



P.S. Вы радовались, глядя как идет голосование на https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10

Можете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%. , критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом., вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым простоВы радовались, глядя как идет голосование наМожете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%. yanyura Повідомлень: 4675 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3193319431953196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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