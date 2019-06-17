А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банкdetroytred написав:budivelnik написав:Для будь кого з власною самоповагою - це нормально
Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...
А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.
С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*
Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.
Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!
Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.
Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.
И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.
З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----
Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi))))
і тим хто отримує ці гроші...
І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?
Тому
Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.
І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід.