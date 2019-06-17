Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него.
Для будь кого з власною самоповагою - це нормально Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...
А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.
С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*
Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-. Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!
Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.
Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает. И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.
З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ---- Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi))))
А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк і тим хто отримує ці гроші...
І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів? Тому Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити. І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Для читачів Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади... Один військовий пенсіонер Один пенсіонер з Харківщини Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць.... Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Для читачів Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади... Один військовий пенсіонер Один пенсіонер з Харківщини Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць.... Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....
Во-первых, критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом.
Во-вторых, вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?
В-третьих, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым просто
"За державу обидно!" (с)
P.S. Вы радовались, глядя как идет голосование на https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10 Можете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%.
yanyura написав:вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?
Маніпулятор обовязково але перекрутить... 1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити 2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно... Це правильно , але... а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів.... 3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся.... А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yanyura написав:вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?
Маніпулятор обовязково але перекрутить... 1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити 2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно... Це правильно , але... а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів.... 3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся.... А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.
Это просто анекдот. В представлении budivelnik, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов.
Ну прям богатеи Да таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х!
На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет?
И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?
PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души!
yanyura написав:вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?
Маніпулятор обовязково але перекрутить... 1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити 2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно... Це правильно , але... а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів.... 3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся.... А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.
Это просто анекдот. В представлении budivelnik, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов. Ну прям богатеи Да таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х! На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет?
1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
zРадио написав:И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?
PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души!
1 Коли щось бісить - треба пити заспокійливе, а не лізти і свої бісики розповсюджувати на інших 2 Я знаю дуже мало чиновників з загальним доходом(офіційний+неофіційний) в розмірі 96000 грн в місяць... при чому це мало обчислюється в десятки на Львів , максимум десять тисяч на Україну.... Ти маєш стількиж... Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость
Тобто пан любить пхати свій нвс туди, де його не чекають??? А звідки ненависть до української держави і української мови, пане "успішний чоловік"??? Мабуть, народжений в Расеї??? І там виріс? Донині читаєш помийні російські сайти і дивишся русіш-ТВ?
"90% русскоговорящего населения в США — безнадёжные ватники, и неважно откуда они приехали. Все смотрят русское ТВ и ждут, когда США развалится."
budivelnik написав:1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов. Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.
budivelnik написав:1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов. Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.
Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу.. У виграші всі а - пенсіонери (покращення якості життя) б - власники будинків в селах(збільшення доходів) в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла) Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус.... ПС Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69