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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3193319431953196 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 124 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 28% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 29 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 124 Додано: Вів 18 чер, 2019 10:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Вы пытаетесь выдвинуть нелепое требование - для критики необходимо иметь определённую разницу между платой в бюджет и возвращением из него. Для будь кого з власною самоповагою - це нормально

Для совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує... Для будь кого з власною самоповагою - це нормальноДля совкофіла-нормально інше-гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...

А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.



С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*



Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.

Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!



Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.



Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.

И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.



З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----

Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк

і тим хто отримує ці гроші...



І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?

Тому

Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.

І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід. А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банкі тим хто отримує ці гроші...І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?ТомуЯкщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21015 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 10:57 Для читачів

Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...

Один військовий пенсіонер

Один пенсіонер з Харківщини

Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць ....

Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію

Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації

Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним..... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21015 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 11:32 budivelnik написав: Для читачів

Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...

Один військовий пенсіонер

Один пенсіонер з Харківщини

Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць ....

Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію

Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації

Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним..... Для читачівЗверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...Один військовий пенсіонерОдин пенсіонер з ХарківщиниОдин супер-пупер успішний з....Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсіюДругого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педераціїТретього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....

Во-первых, критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом.



Во-вторых, вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?



В-третьих, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым просто

"За державу обидно!" (с)



P.S. Вы радовались, глядя как идет голосование на https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10

Можете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%. , критиков действий ПРЕЖНЕГО Президента и контролируемой им власти. Критики нынешнего Президента, но с действующей властью от Порошенко, это как раз вы с Франтом., вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов?, хоть вы и не можете представить, но кроме чисто меркальтивных интересов, могут быть и люди, которым простоВы радовались, глядя как идет голосование наМожете повесить себе на стенку и успокаивать себя, что в вашем виртуальном мире Порошенко выиграл 2-й тур с результатом 84.36%, а Зеленский проиграл - 14.56%. yanyura Повідомлень: 4676 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 11:45 yanyura написав: вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? Маніпулятор обовязково але перекрутить...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

Це правильно , але...

а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло

б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....

3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....

А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. Маніпулятор обовязково але перекрутить...1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...Це правильно , але...а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житлоб - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21015 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 12:12 budivelnik написав: yanyura написав: вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? Маніпулятор обовязково але перекрутить...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

Це правильно , але...

а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло

б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....

3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....

А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. Маніпулятор обовязково але перекрутить...1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...Це правильно , але...а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житлоб - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.



Это просто анекдот. В представлении budivelnik, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов.



Ну прям богатеи Да таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х!



На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет?



И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?



PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души! Это просто анекдот. В представлении, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов.Ну прям богатеиДа таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х!На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет?И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души! zРадио

Повідомлень: 2498 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1674 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 12:34 zРадио написав: budivelnik написав: yanyura написав: вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? Маніпулятор обовязково але перекрутить...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

Це правильно , але...

а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло

б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....

3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....

А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. Маніпулятор обовязково але перекрутить...1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...Це правильно , але...а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житлоб - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. Это просто анекдот. В представлении budivelnik, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов.

Ну прям богатеи Да таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х!

На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет? Это просто анекдот. В представлении, средний украинский пенсионер - это владелец четырешки на ул. Городецкого в г. Киеве стоимостью 300+ тыс долларов.Ну прям богатеиДа таких пенсионеров, если на страну осталось 3 десятка, то очень хорошо. Большинство из них вынужденно съехало из старого дорогого жилья еще до середины 2000-х!На самом же деле средний пенсионер - это владелец холупы стоимостью 15-30 тыс долларов. И что он сделает, продав ее? Съедет в сельский дом с соломенной крышей, а оставшиеся 10-15 тыс долларов будет по 100 баксов в месяц тратить, пока не умрет? 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн

zРадио написав: И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?



PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души! И ты еще что-то там рассказываешь про "эффективных советстких менеджеров" с подобными бредовыми идеями?PS: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость, признаюсь. Но это не единственная причина! Даже зарабатывая неплохо в сравнении со средним уровнем по стране, я не могу себе и близко позволить того материального благосостояния, который обеспечивают себе воровитые чинуши за МОИ налоги! И вот это бесит действительно до глубины души! 1 Коли щось бісить - треба пити заспокійливе, а не лізти і свої бісики розповсюджувати на інших

2 Я знаю дуже мало чиновників з загальним доходом(офіційний+неофіційний) в розмірі 96000 грн в місяць... при чому це мало обчислюється в десятки на Львів , максимум десять тисяч на Україну....

Ти маєш стількиж...

Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш? 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн1 Коли щось бісить - треба пити заспокійливе, а не лізти і свої бісики розповсюджувати на інших2 Я знаю дуже мало чиновників з загальним доходом(офіційний+неофіційний) в розмірі 96000 грн в місяць... при чому це мало обчислюється в десятки на Львів , максимум десять тисяч на Україну....Ти маєш стількиж...Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21015 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 12:40 zРадио написав: что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость что же касается моей неравнодушности к проблемам других - да, есть у меня такая слабость Тобто пан любить пхати свій нвс туди, де його не чекають??? А звідки ненависть до української держави і української мови, пане "успішний чоловік"???

Мабуть, народжений в Расеї??? І там виріс? Донині читаєш помийні російські сайти і дивишся русіш-ТВ?



"90% русскоговорящего населения в США — безнадёжные ватники, и неважно откуда они приехали. Все смотрят русское ТВ и ждут, когда США развалится."



https://varlamov.ru/2652822.html Тобто пан любить пхати свій нвс туди, де його не чекають??? А звідки ненависть до української держави і української мови, пане "успішний чоловік"???Мабуть, народжений в Расеї??? І там виріс? Донині читаєш помийні російські сайти і дивишся русіш-ТВ? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20053 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 12:52 budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн

1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн



Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.

Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет

Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нетНу и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. vano80 Повідомлень: 1187 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:00 vano80 написав: budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.

Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет

Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нетНу и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21015 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3193319431953196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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