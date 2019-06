Додано: Вів 18 чер, 2019 13:32

budivelnik написав: ...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди - просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

Охєрєть

Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?





budivelnik написав: ...

Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу ..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.

"Оренда+допомога" - просто фініш...



Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба". ОхєрєтьСкількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш."Оренда+допомога" - просто фініш...Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".

