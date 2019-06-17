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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3194319531963197 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 125 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 28% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 125 Додано: Вів 18 чер, 2019 13:09 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн.



Когда будете забирать?



У вас получится очень хороший профит - покупка за полцены + на перепродаже вы тут же заработаете минимум 0,15 млн. - она же стоит, по вашему 0,5 млн.!



Ну и я заработаю, т.к. "хотелки" у нас за такую - 3 000 долл., вот только и за такую сумму желающих почему-то нет (максимум, что могут заплатить - 1 200 долл.). Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн.Когда будете забирать?У вас получится очень хороший профит - покупка за полцены + на перепродаже вы тут же заработаете минимум 0,15 млн. - она же стоит, по вашему 0,5 млн.!Ну и я заработаю, т.к. "хотелки" у нас за такую - 3 000 долл., вот только и за такую сумму желающих почему-то нет (максимум, что могут заплатить - 1 200 долл.). yanyura Повідомлень: 4678 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:18 budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн

1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн



Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.



Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).



А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).



Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...



Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушать budivelnik!



Соответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.



Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совет budivelnik о переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.



budivelnik написав: Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш? Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш?



Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева... Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушатьСоответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совето переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева... zРадио

Повідомлень: 2500 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1674 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:26 vano80 написав:

А что у нас с медициной по селам, напомни. Сколько скорая с района ехать будет. В моем знакомом селе, 100 км от столицы, хат пустых валом. Бери, живи. Вот только если тебя инсульт прихватит, то найдут тебя благодарные нащадки (за квартиру, в киеве), потом, как-нибудь А что у нас с медициной по селам, напомни. Сколько скорая с района ехать будет. В моем знакомом селе, 100 км от столицы, хат пустых валом. Бери, живи. Вот только если тебя инсульт прихватит, то найдут тебя благодарные нащадки (за квартиру, в киеве), потом, как-нибудь



Паралелльно с вами писал и свой пост об этом - люто плюсую! Паралелльно с вами писал и свой пост об этом - люто плюсую! zРадио

Повідомлень: 2500 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1674 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:32 budivelnik написав: ...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди - просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

..

...1 Я постійно підвожу до думки2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно.....

Охєрєть

Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?





budivelnik написав: ...

Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу ..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. ...Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання ,..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії.

А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.

"Оренда+допомога" - просто фініш...



Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба". ОхєрєтьСкількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш."Оренда+допомога" - просто фініш...Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба". I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. galadriel

Повідомлень: 358 З нами з: 29.01.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:39 budivelnik



P.S. Учитывая вашу специализацию, чуть опустив цены, вы будете "первый парень на деревне" - такие "экзотические" товары, как чай, кофе, электронику (включая стиралки и бойлеры) выгоднее покупать через Инет с доставкой НП - намного дешевле, чем в поселке. Да, и ЦО нет больше 20 лет, т.ч. никто не помешает поставить у себя любое индивидуальное отопление.



Ну а то, что отключение эл/эн (с соотв. отключением воды и канализации) у нас всего лишь 4 раза в год (зима, весна, лето, осень), 2 терапевта-пенсионера и 78-летний детский врач, это мелочи, не стоит обращать на них внимания! Ведь всего за 30 км есть прекрасная районная больница, где вас (если у вас есть деньги) чуток подлечат, а если серьезное что-то, отправят за 120 км в Херсон, где вас будут лечить ровно настолько, насколько у вас есть денег, ну а если их (денег) нет - самый лучший лекарь

Солнце, воздух и вода –

Наши лучшие друзья.

С ними будем мы дружить,

Чтоб здоровыми нам быть.(с)



Я, правда умолчу, что из-за постоянного порыва водопроводных труб (клятый совок, не мог сделать нормальных труб, всего 28 лет прошло после его развала, а они уже сгнили!) каждую неделю пару дней по 5-10 часов нет воды, а потом еще пару часов она течет ржавая.



Работы в поселке навалом - с весны до осени в поле на арендаторов-турков, зато все остальное время можно лежать на диване, поплевывая в потолок.



Подавцов в магазин легко можно нанять за 5 тыс., вы еще и выбирать будете из большой очереди желающих. Учитывая вашу специализацию, чуть опустив цены, вы будете "первый парень на деревне" - такие "экзотические" товары, как чай, кофе, электронику (включая стиралки и бойлеры) выгоднее покупать через Инет с доставкой НП - намного дешевле, чем в поселке. Да, и ЦО нет больше 20 лет, т.ч. никто не помешает поставить у себя любое индивидуальное отопление.Ну а то, что отключение эл/эн (с соотв. отключением воды и канализации) у нас всего лишь 4 раза в год (зима, весна, лето, осень), 2 терапевта-пенсионера и 78-летний детский врач, это мелочи, не стоит обращать на них внимания! Ведь всего за 30 км есть прекрасная районная больница, где вас (если у вас есть деньги) чуток подлечат, а если серьезное что-то, отправят за 120 км в Херсон, где вас будут лечить ровно настолько, насколько у вас есть денег, ну а если их (денег) нет - самый лучший лекарьЯ, правда умолчу, что из-за постоянного порыва водопроводных труб (клятый совок, не мог сделать нормальных труб, всего 28 лет прошло после его развала, а они уже сгнили!) каждую неделю пару дней по 5-10 часов нет воды, а потом еще пару часов она течет ржавая.Работы в поселке навалом - с весны до осени в поле на арендаторов-турков, зато все остальное время можно лежать на диване, поплевывая в потолок.Подавцов в магазин легко можно нанять за 5 тыс., вы еще и выбирать будете из большой очереди желающих. yanyura Повідомлень: 4678 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 13:50 budivelnik написав: detroytred написав: [

А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.



С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*



Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.

Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!



Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.



Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.

И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.



З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----

Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А теперь посмотрите, как Вы выглядите о своим таким принципом подхода в отношении *годування*.С Вашим принципом не имеют самоуважения, являются совкофилами все дотируемые области Украины и они должны не *гавкати і пробувати вкусити того ,хто тебе годує...*Вы упрощенно переносите принципы микро- на макро-.Не понимая, что это элементарнейшая ошибка!!!Принципы-отношения между одной парой (один кормит другого) и огромными массами, слоями населения (где одни доплачивают другим) --- совершенно разные.Поэтому ни один гражданин с самоповагою таких ошибочных пропозицiй не делает.И в здравом обществе их (принципов подобных) нет даже и близко.З.Ы. критика ошибок и злоупотреблений власть имущими - как *гавканье* на *годувальникiв* ----Это только у совкофилов керманичi, партия и пр. -- годувальникi)))) А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банк

і тим хто отримує ці гроші...



І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?

Тому

Якщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.

І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід. А тепер Ви подивіться відносини між тим хто дає гроші США-Німеччина-МВФ-Світовий Банкі тим хто отримує ці гроші...І що десь бачили щоб Україна гавкала на донорів?ТомуЯкщо людина(територія-країна) дотаційна - то ця людина(територія-країна) повинна з повагою ставитись до тих хто їй допомагає і не вчити тих хто допомагає - як і що вони повинні в себе робити.І в першу чергу повинна зробити все щоб з дотаційної перетворитись як мінімум в самодостатню і тільки тоді вона отримає право навязувати комусь свої правила-переконання-досвід.



Два момента:

1. гавкаете похоже только Вы (раз считаете и употребляет данное выражение)

2. Украина не входит в такие образования, как США, ЕС и т.д.)))



А вот дотационным областям Украины Вы свой совет давайте))) Два момента:1. гавкаете похоже только Вы (раз считаете и употребляет данное выражение)2. Украина не входит в такие образования, как США, ЕС и т.д.)))А вот дотационным областям Украины Вы свой совет давайте))) detroytred

Повідомлень: 21888 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 14:07 budivelnik написав: Для читачів

Зверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...

Один військовий пенсіонер

Один пенсіонер з Харківщини

Один супер-пупер успішний з зарплатою в 96 385 грн в місяць ....

Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсію

Другого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педерації

Третього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денрну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним..... Для читачівЗверніть увагу на соціальний стан(статус)основних критиків дій влади...Один військовий пенсіонерОдин пенсіонер з ХарківщиниОдин супер-пупер успішний з....Першого можна зрозуміти-все життя штани з лампасами протирав, а як війна-так на пенсіюДругого можна зрозуміти - йому по барабану що для того щоб він був поважним інженером на підприємстві-Україна повинна була проводити політику дешевої робочої сили ... чим вся Держава заганялась в рабство до педераціїТретього взагалі зрозуміти не можна (хіба якщо припустити що він проплачений ольгінець) - адже маючи денрну зарплату на руки більшу від місячної приблизно 4 млн українців- і бути не задоволеним.....

Опять пафосное звернення до абстрактных читателей)))



Я бы на Вашем месте обратил внимание на то, какой спектр граждан и количество неудовлетворено действиями властей.

Огромное: от бомжей, дворников и до миллионеров.



То, что торговец горилкою, бывший кусок, бреше с потолка о протирании штанов оппонентом - так это Ваш уровень порядочности.

Аргументировать откуда Вы взяли оценку работы оппонента Вы не можете. Просто брешете с потолка. Также, как и о времени выхода на пенсию.



Зато бравый рдг-шник не раз бравирующий своей физготовностью *поговорить* с оппонентами, как война -- так - давлениэ.



Вам нужно лечить свой комплекс неполноценности, который Вас постоянно тянет скатываться к переходу га личности и меряться всем и вся. И поскольку объективных данных у Вас нет Вы постоянно брешете в адрес оппонентов. Опять пафосное звернення до абстрактных читателей)))Я бы на Вашем месте обратил внимание на то, какой спектр граждан и количество неудовлетворено действиями властей.Огромное: от бомжей, дворников и до миллионеров.То, что торговец горилкою, бывший кусок, бреше с потолка о протирании штанов оппонентом - так это Ваш уровень порядочности.Аргументировать откуда Вы взяли оценку работы оппонента Вы не можете. Просто брешете с потолка. Также, как и о времени выхода на пенсию.Зато бравый рдг-шник не раз бравирующий своей физготовностью *поговорить* с оппонентами, как война -- так - давлениэ.Вам нужно лечить свой комплекс неполноценности, который Вас постоянно тянет скатываться к переходу га личности и меряться всем и вся. И поскольку объективных данных у Вас нет Вы постоянно брешете в адрес оппонентов. detroytred

Повідомлень: 21888 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 14:15 galadriel написав: budivelnik написав: ...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди - просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

..

...1 Я постійно підвожу до думки2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно.....

Охєрєть

Скількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?





budivelnik написав: ...

Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу ..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. ...Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання ,..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії.

А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш.

"Оренда+допомога" - просто фініш...



Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба". ОхєрєтьСкількох пенсів ви переконали, що вони - багаті люди?А це просто "агонь" - особливо про нащадків і про виграш."Оренда+допомога" - просто фініш...Шановний будівельнику, зазвичай у вас цілком нормальні пости, а тут ви чи обкурились, чи в депресії, чи ще якась х.ня приключилась - що не пост, то "бімба".

Приехали))

Будивельник подобные перлы уже сколько лет задвигает!

Такую вывернутую отсебятину, которую даже циники от власти не позволяют себе.



В духе китайских простых решений сложных проблем времён Мао. Приехали))Будивельник подобные перлы уже сколько лет задвигает!Такую вывернутую отсебятину, которую даже циники от власти не позволяют себе.В духе китайских простых решений сложных проблем времён Мао. detroytred

Повідомлень: 21888 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 14:26 budivelnik написав: yanyura написав: вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? вы все время подводите к тому, что пенсионеры лишняя часть общества - и бюджет на них расходуется, и квартиры они занимают, да еще с субсидиями, так может вам пора выступить с инициативой, что при достижении пенсионного возраста пенсионеров должны элиминировать, силовиков с отданием воинских почестей, прочих после торжественного митинга с вручением почетных грамот и букетов цветов? Маніпулятор обовязково але перекрутить...

1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити

2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...

Це правильно , але...

а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житло

б - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....

3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....

А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко. Маніпулятор обовязково але перекрутить...1 Я постійно підвожу до думки що сьогоднішні пенсіонери ,як правило багаті люди-просто їм це треба пояснити2 Я постійно пояснюю , що вартість житла яким сьогодні володіють пенсіонери перекриває їх потреби в рази , просто ще з совка так повелось що житло передається наступним поколіннм - безкоштовно...Це правильно , але...а - пенсіонери накопичили в житлі , бо за совка отримували низькі зарплати , бо совок обіцяв( і як правило дав)житлоб - сьогоднішнє покоління не відчисляє роботодавцю на безкоштовне житло , а тому не має права претендувати (без компенсації власника) на безкоштовне житло від своїх бабусь-татів....3 Якщо комусь обідно за Державу- то нехай він її будує , а не гавкає на всіх і на вся....А для того щоб будувати не обовязково бути Президентом,Депутатом чи олігархом... достатньо почати будівництво Держави спочатку в своїй квартирі , потім в своєму дворі.. а там і до населенного пункту не далеко.

1. Зашквар...

Так, получается, что совок сделал пенсионеров богатыми людьми?!



2. Ещё раз повторю: функции в обществе распределены. Рычаги-инструменты у власть имущих.

И никакими потугами отдельных сознательных граждан (сделай микро- --- хатынку у себя) макро- изменений не добиться.



Каждый в обществе выполняет свои функции.

Если можновладци не желают, имеют другие интересы, чем побудувати нормальну державу, то механизм не работает.

Выхлоп за окошком в рейтингах. 1. Зашквар...Так, получается, что совок сделал пенсионеров богатыми людьми?!2. Ещё раз повторю: функции в обществе распределены. Рычаги-инструменты у власть имущих.И никакими потугами отдельных сознательных граждан (сделай микро- --- хатынку у себя) макро- изменений не добиться.Каждый в обществе выполняет свои функции.Если можновладци не желают, имеют другие интересы, чем побудувати нормальну державу, то механизм не работает.Выхлоп за окошком в рейтингах. detroytred

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