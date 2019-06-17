Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов. Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.
198000 у Приватi дае 2000 грн в мic % + ще 198000 у Iдея/Унiверсал/Абанк/... це ще 2000 грн в мic %
якщо переживаеш за девальвець, то можна в (навскидку, по пам"ятi): Украз/Глобус/РадаБанк/Альфа/Альянс ... долари 4,5..5% цього року, в попереднi було бiльше
так що 0.5 ляма гришi на безбiдне життя пенса вистачить, а здоров"я не купиш (розум теж)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 15:10, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн 2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче 3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн
Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.
Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).
А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушать budivelnik!
Соответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.
Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совет budivelnik о переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.
budivelnik написав:Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш?
Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева...
лед/зед/дет !
Бiльше зради!!!! Бiльше ненавистi!!!! Бiльше iвна на вентилятор!!!!
Тепер реальнi факти, а не брехня та помиi вiд украiнофобiв та совко-рашадрочерiв:
Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).
а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом..
Если пенсионеры массово выйдут на рынок продажи с предложениями своих квартир, это обвалит его. Ты не знаешь даже базовых основ экономики!
Откуда найдутся деньги на "окешивание" пенсионеров? Предлагая вывести с рынка недвижимости деньги, ты предлагаешь еще больше его обесценить! А с учетом навеса новостроев в городах-миллионниках, это будет просто крах с последующей стагнацией и многолетним периодом восстановления
yanyura написав:Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн.
А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом.. А профітом Херсонця , буде продаж своєї за 15000 і купівля такоїж або й більшої площі у Вас за 3000 ... і в нього залишиться ще 12000 доларів(0.3 млн грн) за які він створить платоспроможний попит на продукцію яку ви випускаєте.. Це хоч в змозі зрозуміти?
Значит не купите за полцены, которую (полную) сами озвучили. А жаль, я уже было поверил вашим словам...
Оказывается, чтобы я получил профит, надо всего 2 условия 1. Чтобы вам поверили киевляне и купили квартиры у херсонцев 2. Чтобы вам поверили херсонцы и купили квартиру у меня И то, за 3-5 тыс. долл. (81-135 тыс. грн.), но не за 18,5 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы озвучили.
Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными» Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
mephala написав:............. 1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17% но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%. 2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять? 3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось. 4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском? а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских. введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них. россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад? 5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться.
1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия. Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001. Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%. И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы. 2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих. 3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём. 4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"? Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину. 5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.
1 и 4 благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки. а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет. и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине. Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински? 2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы. 3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли. 4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще? 5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими.
zРадио написав:Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией
... говорит нам критикус и начинает...
zРадио написав:если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.
Манипулировать сам.
Впрочем после перлов, когда ущерб от замалчивания дозируется физическими свойствами выброшенных изотопов...
zРадио написав:Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.
В общем поздравляю, ты практически достиг дна. Попроси волгаря, он там тебе место освободит.
Востаннє редагувалось Sommer в Вів 18 чер, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Tegularius написав:Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой. А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.
Нет, ну почему вы клевещете на Зе? Он еще 100 дней у власти не был, он исправится!
Научился же он хером на пианине играть, научится и президентом быть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.