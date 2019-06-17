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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31963197319831993200> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 125 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 28% 35 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 125 Додано: Вів 18 чер, 2019 14:59 vano80 написав: budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн

1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн



Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.

Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет

Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нетНу и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов.

198000 у Приватi дае 2000 грн в мic %

+ ще 198000 у Iдея/Унiверсал/Абанк/... це ще 2000 грн в мic %



якщо переживаеш за девальвець, то можна в (навскидку, по пам"ятi): Украз/Глобус/РадаБанк/Альфа/Альянс ... долари 4,5..5% цього року, в попереднi було бiльше



так що 0.5 ляма гришi на безбiдне життя пенса вистачить, а здоров"я не купиш (розум теж) 198000 у Приватi дае 2000 грн в мic %+ ще 198000 у Iдея/Унiверсал/Абанк/... це ще 2000 грн в мic %якщо переживаеш за девальвець, то можна в (навскидку, по пам"ятi): Украз/Глобус/РадаБанк/Альфа/Альянс ... долари 4,5..5% цього року, в попереднi було бiльшетак що 0.5 ляма гришi на безбiдне життя пенса вистачить, а здоров"я не купиш (розум теж) Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 15:10, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15608 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:07 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн

1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн



Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.



Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).



А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).



Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...



Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушать budivelnik!



Соответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.



Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совет budivelnik о переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.



budivelnik написав: Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш? Як думаєш , якщо всіх хто має менше від тебе почнуть бісити твої доходи - скільки часу ти проживеш?





Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева... Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...Поэтому поменять квартиру на гривневый депозит для пенсионера - очень плохой вариант. Если кто-то из пенсионеров это читает, не вздумайте слушатьСоответственно все, что реально может сделать пенсионер - это ухудшить условия проживания, получив некую дельту, которую потихоньку может добавлять к пенсии.Но и с этим не все так просто! Разве только речь о смене жилья в центре города на его окраину, или большей площади на меньшую. Опять же, если есть пенсионеры, ни в коем случае не слушайте совето переезде из города в село! Малейший инсульт, инфаркт, или даже пневмония, и в селе вы - покойник. В городе же есть шанс, что вас вытащат в старых государственных клиниках, до которых еще не добралась Супрун, и где есть еще реанимации и отделения нейро- и кардиохирургии.Я свои деньги зарабатываю честно, и не кичусь ими перед менее успешными! А вот где чиновники с зарплатами до 20 тыс гривен в месяц берут деньги на Кубики, Кайены и Ку7/Ку8, а еще умудряются учить детей за границей, вот это вопрос! И что бы ты там не лгал, явление это повсеместное! По крайней мере для Киева...

лед/зед/дет !



Бiльше зради!!!!

Бiльше ненавистi!!!!

Бiльше iвна на вентилятор!!!!



Тепер реальнi факти, а не брехня та помиi вiд украiнофобiв та совко-рашадрочерiв:



Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).



а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi лед/зед/дет !Бiльше зради!!!!Бiльше ненавистi!!!!Бiльше iвна на вентилятор!!!!Тепер реальнi факти, а не брехня та помиi вiд украiнофобiв та совко-рашадрочерiв:а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15608 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:11 budivelnik написав: А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом..

А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом..



Если пенсионеры массово выйдут на рынок продажи с предложениями своих квартир, это обвалит его. Ты не знаешь даже базовых основ экономики!



Откуда найдутся деньги на "окешивание" пенсионеров? Предлагая вывести с рынка недвижимости деньги, ты предлагаешь еще больше его обесценить! А с учетом навеса новостроев в городах-миллионниках, это будет просто крах с последующей стагнацией и многолетним периодом восстановления Если пенсионеры массово выйдут на рынок продажи с предложениями своих квартир, это обвалит его. Ты не знаешь даже базовых основ экономики!Откуда найдутся деньги на "окешивание" пенсионеров? Предлагая вывести с рынка недвижимости деньги, ты предлагаешь еще больше его обесценить! А с учетом навеса новостроев в городах-миллионниках, это будет просто крах с последующей стагнацией и многолетним периодом восстановления zРадио

Повідомлень: 2505 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1674 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:30 budivelnik написав: yanyura написав: Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн. Готов немедленно продать вам свою 3-комнатную квартиру в пгт в Херсонской обл. за половину озвученной вами цены, т.е. за 0,25 млн. грн. А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом..

А профітом Херсонця , буде продаж своєї за 15000 і купівля такоїж або й більшої площі у Вас за 3000 ... і в нього залишиться ще 12000 доларів(0.3 млн грн) за які він створить платоспроможний попит на продукцію яку ви випускаєте..

Це хоч в змозі зрозуміти? А розуму вистарчає зрозуміти , що у випадку коли пенсіонери Херсона чи Києва приймуть рішення яке я пропоную - ваша власність спокійно зросте в ціні з сьогоднішніх реальних 1200 доларів до 3000-5000 і саме це буде особисто Вашим профітом..А профітом Херсонця , буде продаж своєї за 15000 і купівля такоїж або й більшої площі у Вас за 3000 ... і в нього залишиться ще 12000 доларів(0.3 млн грн) за які він створить платоспроможний попит на продукцію яку ви випускаєте..Це хоч в змозі зрозуміти?

Значит не купите за полцены, которую (полную) сами озвучили. А жаль, я уже было поверил вашим словам...



Оказывается, чтобы я получил профит, надо всего 2 условия

1. Чтобы вам поверили киевляне и купили квартиры у херсонцев

2. Чтобы вам поверили херсонцы и купили квартиру у меня

И то, за 3-5 тыс. долл. (81-135 тыс. грн.), но не за 18,5 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы озвучили.



А я так верил вам, так верил...



А вы оказались всего лишь львовским Омеляном. Значит не купите за полцены, которую (полную) сами озвучили. А жаль, я уже было поверил вашим словам...Оказывается, чтобы я получил профит, надо всего 2 условия1. Чтобы вам поверили киевляне и купили квартиры у херсонцев2. Чтобы вам поверили херсонцы и купили квартиру у меняИ то, за 3-5 тыс. долл. (81-135 тыс. грн.), но не за 18,5 тыс. долл. (500 тыс. грн.), как вы озвучили.А я так верил вам, так верил...А вы оказались всего лишь львовским Омеляном. yanyura Повідомлень: 4680 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:31 Re: Політичні дискусії



Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.

https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18 Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати. Гурман

Повідомлень: 404 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:31 Re: газават у Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными»

Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания. sal Повідомлень: 3366 З нами з: 25.03.16 Подякував: 626 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:31 ЛАД написав: mephala написав: .............

1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%

но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.

2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?

3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.

4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?

а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.

введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.

россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?

5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться. .............1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться.

1 и 4. Посмотрите интересную статью https://zn.ua/UKRAINE/bolee-90-grazhdan-schitayut-sebya-etnicheskimi-ukraincami-245309_.html . Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.

Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.

Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.

И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.

2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. Для повода Путину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.

3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.

4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?

Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.

5. Вы опять подтасовываете. 83% населения не говорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски. 1 и 4. Посмотрите интересную статью. Вы приводите цифры 22% в 1989 и 17% в 2001. Вы же понимаете, что реально их не уменьшилось, изменилась, в лучшем случае, самоидентификация, в худшем - просто мимикрия.Других национальностей крайне мало - на 3 месте белорусы - 0,57% по переписи 2001.Кроме того я говорил Вам о русскоязычных Их гораздо больше 17 или даже 22%.И я не говорил о втором государственном (хотя возможно и такое), но то что при такой доле русскоговорящих вопрос о возможностях использования языка, как минимум, заслуживает серьёзного внимания и отрицает силовое решение проблемы.2. Абхазию я приводил как пример того, что отсутствие русскоговорящих не спасает. Вы это, вроде, признаете, но вторая фраза тут же это отрицает. От того, что было бы 77% украиноговорящих ничего не изменилось. ДляПутину хватило бы и 17-10-5 , да даже 1% русскоговорящих.3. Вы не поняли. Я Вам советовал поговорить со старшими. Писать много. 400 лет тут не при чём.4. "если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении" - глубоко ошибочное, вредное и оскорбительное высказывание. На фронте половина русскоязычных - они тоже "способствуют"?Такие взгляды и высказывания как раз и способствуют расколу страны и работают на руку Путину.5. Вы опять подтасовываете. 83% населенияговорят в обычной жизни на украинском. И никто не "катит на них бочку" и не требует под кого-то подстраиваться. Это как раз Вы и иже с Вами требуете "подстраиваться" от большого количества русскоязычных. Я уж не говорю о Харькове, Донецке, Одессе, но и в Киеве и даже Львове очень многие говорят по-русски.



1 и 4

благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.

а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.

и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.

Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?

2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.

3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.

4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?

5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими. 1 и 4благодаря чему изменился процент то нам не ведомо. это всего лишь догадки.а я считаю что после развала союза русские мигрировали назад на родину что сделали также и украинцы. потому и изменился процент за 12 лет.и что с того что других национальностей меньше? они не имеют право на обучение на своем языке? я же говорю еще раз - если сдвигать этот пласт проблемы то почему только в интересах русских? а то это больше похоже на то, что русские имеют право на свой язык а остальные имеют право учить только русский. мы все же в Украине.Повторю еще раз по другому. Если на базаре у вас украдут кошелек - вы как, будете настаивать на возвращении его назад или оставите вору? Так и с языком - московия более 400 лет пытается украсть нашу национальную идентификацию. И через русскоговорящих пытается это делать и дальше. Так может все же не будем потворствовать вору? Может все же начнем говорить по украински?2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.3. даже если взять не 400 лет а года от 30-го то знаю как интенсивно шла русификация. особенно через сферу образования где был включен мощный селективный станок. для затравочки - поинтересуйтесь какие ВУЗы в Украине были на украинском. Можете потом написать ответ какие наковыряли.4. то что на фронте много русскоговорящих я не спорю. но кроме физической защиты есть еще идеология. и если бы за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?5. вообще то это вы предъявили претензию что вам запрещают говорить на русском. на что я вам вполне резонно ответил что никто вас не лишает возможности говорить на русском. говорите сколько хотите. но не нужно заставлять всех остальных тоже говорить по русски. у нас 83% жителей страны которые не являются русскими. mephala Повідомлень: 4642 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:32 flyman написав:







лед/зед/дет !



Бiльше зради!

Бiльше ненавистi!!!!

Бiльше iвна на вентилятор!!!!



лед/зед/дет !Бiльше зради!Бiльше ненавистi!!!!Бiльше iвна на вентилятор!!!!

Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация.

Ещё и брехня о ненависти.



Не устал троллить-то? Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация.Ещё и брехня о ненависти.Не устал троллить-то? detroytred

Повідомлень: 21891 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:41 zРадио написав: Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией

Но не пытайся здесь манипулировать российской агрессией



... говорит нам критикус и начинает...



zРадио написав: если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население. если бы мы говорили об абсолюте ВВП, то да - агрессия существенно на него повлияла, потому что мы временно потеряли территории вместе с производством, на них размещенным. Однако, обсуждаемый показатель - это ВВП на душу. И вместе с потерянным производством, из показателя исключается и потерянное (в учетном плане потерянное) население. Поэтому математически уменьшение числителя компенсируется уменьшением знаменатели - уменьшенный ВВП мы делим на уменьшенное население.



Манипулировать сам.



Впрочем после перлов, когда ущерб от замалчивания дозируется физическими свойствами выброшенных изотопов...



zРадио написав: Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.

Ущерб, связанный с замалчиванием периметра распространения рациации, дозировался физическими свойствами выброшенных изотопов, а также величиной их влияния на человеческий организм.



В общем поздравляю, ты практически достиг дна. Попроси волгаря, он там тебе место освободит. ... говорит нам критикус и начинает...Манипулировать сам.Впрочем после перлов, когда ущерб от замалчивания дозируется физическими свойствами выброшенных изотопов...В общем поздравляю, ты практически достиг дна. Попроси волгаря, он там тебе место освободит. Востаннє редагувалось Sommer в Вів 18 чер, 2019 15:54, всього редагувалось 2 разів. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4184 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 15:42 Tegularius написав: Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.

А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.

Ну да, 25 лет аж волали из-за той коррупции, которая была причиной всех бед. Майдан собрали из-за высокой корруцпии, страну на ущи подняли из-за неё родимой.А когда у власти оказались "свои" паны, то выходит, что коррупция не так и страшна, а тема коррупции раздута. Это чужим панам нельзя, а свои паны пусть себе страну обворовывают.



Нет, ну почему вы клевещете на Зе? Он еще 100 дней у власти не был, он исправится!



Научился же он хером на пианине играть, научится и президентом быть. Нет, ну почему вы клевещете на Зе? Он еще 100 дней у власти не был, он исправится!Научился же он хером на пианине играть, научится и президентом быть. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4184 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31963197319831993200> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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