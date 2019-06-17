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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3197319831993200>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 125
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
28%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:42

  Гурман написав:Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.

Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.
https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:44

  detroytred написав:
  flyman написав:



лед/зед/дет !

Бiльше зради!
Бiльше ненавистi!!!!
Бiльше iвна на вентилятор!!!!


Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация.
Ещё и брехня о ненависти.

Не устал троллить-то?


Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:44

  sal написав:Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными»
Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

ще один руськомiровець детектед "сал"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:47

  zРадио написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:



лед/зед/дет !

Бiльше зради!
Бiльше ненавистi!!!!
Бiльше iвна на вентилятор!!!!


Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация.
Ещё и брехня о ненависти.

Не устал троллить-то?


Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...

чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще
ще поприписуй видумок аля
Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть
манiпулятор хреновий

чи ти мову досi не розумiеш?
то читай повiльно, шевелячи губами...
можеш майора попросити перевiрити, чи ти правiльно зрозумiв прочитане...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:50

Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.
БЮТ, соотв. 9,1-8,7
Голос - 0,9-5,3
СН - 39,9-47,5
ОПЗЖ без изменений - 11-11.
Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:52

  yanyura написав:Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.
БЮТ, соотв. 9,1-8,7
Голос - 0,9-5,3
СН - 39,9-47,5
ОПЗЖ без изменений - 11-11.
Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/

дурень думкою багатiе
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:52

  flyman написав:чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще


Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед" :shock:

Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:53

Re: если бы да кабы

  mephala написав:за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?
- Это фантастика. Потому и не произошел переход.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:56

  mephala написав:
2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.


Что-то я не пойму.
Неужто Ваше предположение действует только в случае, когда сказали бы дружно только на украинском языке?
То есть, если на украинском и русском, то нет?

По-моему, смерть агрессору - на русском языке только усилила позицию.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:57

  flyman написав:
  yanyura написав:Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.
БЮТ, соотв. 9,1-8,7
Голос - 0,9-5,3
СН - 39,9-47,5
ОПЗЖ без изменений - 11-11.
Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/

дурень думкою багатiе


А у кого еще Вакарчук рейтинг может отъедать? Электорат "армовира" ограниченный - это показал 1-й тур президентских выборов. Суммарно ЕС, Голос и объединенные националисты наберут плюс-минус те 16%, которые набрал Порошенко в 1-м туре
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