Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi, про що лед/дет/зед розписували недавно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Бiльше зради! Бiльше ненавистi!!!! Бiльше iвна на вентилятор!!!!
Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация. Ещё и брехня о ненависти.
Не устал троллить-то?
Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...
sal написав:Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными» Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
ще один руськомiровець детектед "сал"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Бiльше зради! Бiльше ненавистi!!!! Бiльше iвна на вентилятор!!!!
Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация. Ещё и брехня о ненависти.
Не устал троллить-то?
Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...
чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй, я показав на реальному фактi, що то брехня
давай наливай зради ще ще поприписуй видумок аля Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть манiпулятор хреновий
чи ти мову досi не розумiеш? то читай повiльно, шевелячи губами... можеш майора попросити перевiрити, чи ти правiльно зрозумiв прочитане...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
mephala написав:за 25 лет русскоговорящие перешли на украинский язык то вполне возможно не пришлось бы и воевать сейчас. ведь если копнуть всех этих русскоговорящих на 1-3 поколения назад то они 100% окажутся украиноговорящими. почему их предки сменили язык а они не могут? нет руки сталина, партии или чего там еще?
mephala написав: 2. я все же склонен считать что если бы украинцы дружно сказали что москаляку на гілляку (имеется ввиду не тех русских кто тут живет а те кто придут к нам с оружием из московии) то он не пришел бы.
Что-то я не пойму. Неужто Ваше предположение действует только в случае, когда сказали бы дружно только на украинском языке? То есть, если на украинском и русском, то нет?
По-моему, смерть агрессору - на русском языке только усилила позицию.
А у кого еще Вакарчук рейтинг может отъедать? Электорат "армовира" ограниченный - это показал 1-й тур президентских выборов. Суммарно ЕС, Голос и объединенные националисты наберут плюс-минус те 16%, которые набрал Порошенко в 1-м туре