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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
mephala написав:
дружно сказали что москаляку на гілляку
Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04
flyman написав:
адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно
Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.
Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
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detroytred
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:06
zРадио написав: flyman написав:
чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня
давай наливай зради ще
Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"
Я повторю тебе то, что уже писал detroytred
- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!
пише трio
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09
detroytred написав: flyman написав:
адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно
Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.
Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
у вас трьох одна методичка,
по стилю не розрiзняю,
травите будiвельника, соммера, франта дружньо...
украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11
sal написав:
Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11
flyman написав: zРадио написав: flyman написав:
чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня
давай наливай зради ще
Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"
Я повторю тебе то, что уже писал detroytred
- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!
пише трio
Это твоя ложь с потолка.
Захотел и збрехав, что пишет трио.
Пишут отдельные форумчане.
Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
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detroytred
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