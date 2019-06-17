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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3197319831993200

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 125
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
28%
35
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01

Re: негатив

  mephala написав:дружно сказали что москаляку на гілляку

Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04

  flyman написав:
  Гурман написав:Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.

Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.
https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.

Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:06

  zРадио написав:
  flyman написав:чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще


Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед" :shock:

Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Гурман написав:Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.

Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.
https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.

Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))

у вас трьох одна методичка,
по стилю не розрiзняю,
травите будiвельника, соммера, франта дружньо...

украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11

Re: Політичні дискусії

  sal написав:Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще


Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед" :shock:

Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio

Это твоя ложь с потолка.
Захотел и збрехав, что пишет трио.
Пишут отдельные форумчане.

Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
detroytred
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