RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 31983199320032013202>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 126
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
36
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01

Re: негатив

  mephala написав:дружно сказали что москаляку на гілляку

Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.
sal
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 25.03.16
Подякував: 626 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04

  flyman написав:
  Гурман написав:Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.

Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.
https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.

Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21895
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:06

  zРадио написав:
  flyman написав:чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще


Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед" :shock:

Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Гурман написав:Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.

Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.
https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.

Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))

у вас трьох одна методичка,
по стилю не розрiзняю,
травите будiвельника, соммера, франта дружньо...

украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)


про ксенофобiю вна Украiнi пару днiв тому тут викладали доклад в Конгрес...все запущено.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11

Re: Політичні дискусії

  sal написав:Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?
komp
1
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2034 раз.
Подякували: 3055 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня

давай наливай зради ще


Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед" :shock:

Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio

Это твоя ложь с потолка.
Захотел и збрехав, что пишет трио.
Пишут отдельные форумчане.

Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21895
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:13

  ЛАД написав:
  mephala написав:.......
что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.
ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?
или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?
зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?
и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.

Вам уже довольно подробно ответил zРадио viewtopic.php?p=4686843#p4686843.
Чуть добавлю по Вашим возражениям.
Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".
По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?
Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.

Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?

Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.
Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста.

того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.
но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.
Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.
Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте :mrgreen:
По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.
У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.
В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.
Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.
По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.
Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?
Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.
Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.
Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк.
mephala
 
Повідомлень: 4644
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15

  sal написав:
  mephala написав:дружно сказали что москаляку на гілляку

Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.


Для ихтамнетов и их сторонников? Конечно не несла.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15

  komp написав:
  sal написав:Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?



Между использованием ресурсов (товаров, денег) для непосредственного потребления и для оборота капитала есть разница.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21895
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:17

  detroytred написав:
Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.


будьласка брехня зрадiо
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 31983199320032013202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Ой+, zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.