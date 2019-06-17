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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
mephala написав:
дружно сказали что москаляку на гілляку
Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04
flyman написав:
адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно
Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.
Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
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detroytred
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:06
zРадио написав: flyman написав:
чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня
давай наливай зради ще
Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"
Я повторю тебе то, что уже писал detroytred
- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!
пише трio
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09
detroytred написав: flyman написав:
адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно
Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.
Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))
у вас трьох одна методичка,
по стилю не розрiзняю,
травите будiвельника, соммера, франта дружньо...
украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)
про ксенофобiю вна Украiнi пару днiв тому тут викладали доклад в Конгрес...все запущено.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 18 чер, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11
sal написав:
Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11
flyman написав: zРадио написав: flyman написав:
чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,
я показав на реальному фактi, що то брехня
давай наливай зради ще
Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"
Я повторю тебе то, что уже писал detroytred
- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!
пише трio
Это твоя ложь с потолка.
Захотел и збрехав, что пишет трио.
Пишут отдельные форумчане.
Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
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detroytred
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:13
ЛАД написав: mephala написав:
.......
что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.
ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?
или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?
зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?
и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.
Вам уже довольно подробно ответил zРадио viewtopic.php?p=4686843#p4686843
.
Чуть добавлю по Вашим возражениям.
Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".
По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?
Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.
Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?
Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.
Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста.
того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.
но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.
Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.
Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте
По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.
У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.
В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.
Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.
По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.
Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?
Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.
Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.
Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк.
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mephala
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15
sal написав: mephala написав:
дружно сказали что москаляку на гілляку
Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.
Для ихтамнетов и их сторонников? Конечно не несла.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15
komp написав: sal написав:
Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.
Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!
А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?
Между использованием ресурсов (товаров, денег) для непосредственного потребления и для оборота капитала есть разница.
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detroytred
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:17
detroytred написав:
Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
будьласка брехня зрадiо
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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