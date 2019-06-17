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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31983199320032013202> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 126 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 36 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 126 Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01 Re: негатив mephala написав: дружно сказали что москаляку на гілляку дружно сказали что москаляку на гілляку

Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет. Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет. sal Повідомлень: 3366 З нами з: 25.03.16 Подякував: 626 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04 flyman написав: Гурман написав: Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.



Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.

https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18 Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,

про що лед/дет/зед розписували недавно адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.



Да и к оппонентам этот случай ником боком.

Ирони твоя неуместна.

Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.

Причём тут ксенофобия-то?)) Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.Да и к оппонентам этот случай ником боком.Ирони твоя неуместна.Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.Причём тут ксенофобия-то?)) detroytred

Повідомлень: 21895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:06 zРадио написав: flyman написав: чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,

я показав на реальному фактi, що то брехня



давай наливай зради ще чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,я показав на реальному фактi, що то брехнядавай наливай зради ще



Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"



Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя! Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"Я повторю тебе то, что уже писал- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio пише трio В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15618 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:09 detroytred написав: flyman написав: Гурман написав: Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.



Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.

https://champion.com.ua/blogs/2019/06/18/820753/futbolni-fanati-zhorstoko-pobili-pyanih-rosiyan-u-harkovi-18 Двоє п'яних росіян у Харкові розповіли першим зустрічним, що Путін - красава і Харків - це Росія.Першими зустрічними виявилися ветерани ООС та футбольні фанати.

адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,

про що лед/дет/зед розписували недавно адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.



Да и к оппонентам этот случай ником боком.

Ирони твоя неуместна.

Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.

Причём тут ксенофобия-то?)) Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.Да и к оппонентам этот случай ником боком.Ирони твоя неуместна.Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.Причём тут ксенофобия-то?))

у вас трьох одна методичка,

по стилю не розрiзняю,

травите будiвельника, соммера, франта дружньо...



украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)





про ксенофобiю вна Украiнi пару днiв тому тут викладали доклад в Конгрес...все запущено. у вас трьох одна методичка,по стилю не розрiзняю,травите будiвельника, соммера, франта дружньо...украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)про ксенофобiю вна Украiнi пару днiв тому тут викладали доклад в Конгрес...все запущено. Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 16:13, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15618 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11 Re: Політичні дискусії sal написав: Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания. Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!

А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"? Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"? komp 1 Повідомлень: 7877 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2034 раз. Подякували: 3055 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:11 flyman написав: zРадио написав: flyman написав: чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,

я показав на реальному фактi, що то брехня



давай наливай зради ще чувак брехав, що депозити умножилися в ноль в незалежнiй,я показав на реальному фактi, що то брехнядавай наливай зради ще



Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"



Я повторю тебе то, что уже писал detroytred - перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя! Интересная логика - брехал чувак, но виноваты "лед/дет/зед"Я повторю тебе то, что уже писал- перестань обобщать! Лично я отвечаю только за себя!

пише трio пише трio

Это твоя ложь с потолка.

Захотел и збрехав, что пишет трио.

Пишут отдельные форумчане.



Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.

Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов. Это твоя ложь с потолка.Захотел и збрехав, что пишет трио.Пишут отдельные форумчане.Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов. detroytred

Повідомлень: 21895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:13 ЛАД написав: mephala написав: .......

что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.

ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?

или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?

зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?

и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население. .......что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.

Вам уже довольно подробно ответил zРадио viewtopic.php?p=4686843#p4686843 .

Чуть добавлю по Вашим возражениям.

Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".

По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?

Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.



Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?



Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.

Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста. Вам уже довольно подробно ответилЧуть добавлю по Вашим возражениям.Яблоки у нас растут, но не круглый год, в отличие от "бананов".По отоплению. А вы хотите, чтобы цены были такие, что в результате нехватки денег люди вымерзли?Если Вы считаете себя адекватным человеком, то Вы прекрасно понимаете, что я не говорю о тех, "кто считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить, или может но мелкие". Или Вы считаете доход 10-15 тыс. грн на семью богатством? Но есть много семей и с более низким доходом.Не пишите о том, что плохо знаете. Тэтчер закрывала шахты не из заботы об экологии (тогда об этом ещё мало думали), а исключительно из-за их убыточности и большой нагрузки на бюджет (шахты были государственные). При этом создавались новые рабочие места. Много у нас создано новых рабочих мест за последние годы, особенно государством или с его помощью?Что Вы сравниваете, не очень понятно. Но уменьшить количество заводов, сохранив обеспеченность товарами можно только за счёт роста производительности труда благодаря новому оборудованию и новым технологиям. Всё остальное от лукавого.Но, повторю, не очень понятно, что Вы сравниваете и что хотите сказать. Если хотите, уточните, пожалуйста.

того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.

но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.

Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.

Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйте

По поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.

У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.

В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.

Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.

По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.

Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?

Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.

Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.

Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк. того ответа я не видел так как еще в этой ветке ковыряться мне не хватало.но прочитав его ответ у меня сложилось стойкое убеждение что он или закончил ВУЗ при совдепии или препод попался еще той закалки. Большего бреда в рыночной экономике я еще не читал про цену. ну разве что витловские огурцы с картохой.Так само впечатляют его выкладки по тарифам. Он же даже элементарных вещей не знает.Интересно чем человек вообще по жизни занят с таким мышлением что ему все должны подравнять под зарплату. Так а я хочу самолет. А ну быстро мне его цену под зарплату подравняйтеПо поводу обнищания. Так проведите эту грань. А то не понятно о ком вы говорите. Только четкую грань. Про брюлики я не даром вспомнил.У нас народ прекрасно умеет выращивать на огородах и делать заготовки на зиму.В отличии от африки у нас все растет очень хорошо.Так что не нужно от нагнетать про голодную смерть. Не обязательно иметь бананы круглый год. То что не хотят ковыряться в земле а только в супер ходить это вообще то из другой оперы.По поводу отопления - да это дорогое удовольствие. И народ должен это осознать.Почему в богатой англии это понимают и зимой топят не все помещения а мы хотим и улицу отопить? Может что то в мышлении нужно менять?Да и система субсидий есть у нас в стране. Прям уж так не замерзнут кто без работы сидит.Я не говорил что Тетчер закрывала шахты от любви к экологии. Я говорил что она понимала что это уже изжило себя хотя народ мыслил дайте пожрать тут и сейчас. Вы походу предлагаете индустриализацию ради самой индустриализации. Что бы какой завод снесли такой же и построили. Иначе это не назвать смотря на вашу тоску за заводами которым уже по 50 лет.Сейчас один новый завод может работать как несколько старых да еще и с меньшим количеством персонала. Проблема не в том что рушат старые заводы - их попросту не нужно в таком количестве. Проблема в том что нет стратегии развития государства что бы будем производить и какое место займем в цепи мирового производства (желательно бы мозговую часть но кто же даст) вместо всей той хрени что производили по плану цк. mephala Повідомлень: 4644 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15 sal написав: mephala написав: дружно сказали что москаляку на гілляку дружно сказали что москаляку на гілляку

Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет. Данная фраза совсем не нова. По результатам, позитива она никогда не несла и не несет.



Для ихтамнетов и их сторонников? Конечно не несла. Для ихтамнетов и их сторонников? Конечно не несла. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4187 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15 komp написав: sal написав: Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания. Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания.

Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!

А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"? Ватні відкриття все чудесатіє та чудесатіє!А виробництво Германії потрібно для виробництва чи за для "проедания" та "пивовыпивания"?





Между использованием ресурсов (товаров, денег) для непосредственного потребления и для оборота капитала есть разница. Между использованием ресурсов (товаров, денег) для непосредственного потребления и для оборота капитала есть разница. detroytred

Повідомлень: 21895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 16:17 detroytred написав:

Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.

Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов. Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.



будьласка брехня зрадiо

zРадио написав: Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию

будьласка брехня зрадiо В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15618 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 31983199320032013202> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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