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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3199320032013202>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 126
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
29%
36
Опозиційна платформа - За життя
4%
5
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:18

  zРадио написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:



лед/зед/дет !

Бiльше зради!
Бiльше ненавистi!!!!
Бiльше iвна на вентилятор!!!!


Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация.
Ещё и брехня о ненависти.

Не устал троллить-то?


Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...



це хто брехню писав, Пушкiн?
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:20

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:адназначно ксенофобiя в неньцi на висотi,
про що лед/дет/зед розписували недавно

Троллище, ану-ка покажи хоть предложение, где я розписував ксенофобию в неньцi.

Да и к оппонентам этот случай ником боком.
Ирони твоя неуместна.
Рашкованов побили за посягание на территорию Украины.
Причём тут ксенофобия-то?))

у вас трьох одна методичка,
по стилю не розрiзняю,
травите будiвельника, соммера, франта дружньо...

украiнофоби-русофiли-совкодрочери менi, як китайцi, на одне лице...так що звиняй(те)


про ксенофобiю вна Украiнi пару днiв тому тут викладали доклад в Конгрес...все запущено.

Домыслили-збехали об одной методичке.
Ушли от предмета -- просьбы показать мои высказывания о ксенофобии.
Склеили дурня, что не отличаете.
Обобщили.

Полный набор демагогических приёмов.
Троллинг.

Просто жирный тролль.
Только тупо брехливый.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:23

  flyman написав:
  detroytred написав:
Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки.
Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.


будьласка брехня зрадiо
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию

Зачем конкретно мне ты даёшь мнение другого форумчанина?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:29

  ЛАД написав:mephala
Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча.
Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817, viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось.
Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний.
Такие посты мог написать
- неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения.
- человек не сумевший / не захотевший понять мои посты.
- человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды.
В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл.
Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них.
В этом случае буду рад продолжить разговор.
Если нет, то не вижу смысла.
Спасибо за беседу.

так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями.
кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.

ЗЫ
Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:30

  flyman написав:це хто брехню писав, Пушкiн?
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию


Ткнуть тебя носом? Я не просто голословно что-то ляпнул (как всегда делаешь ты) - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!

А ты, мошенник, просто вырвал из контекста 1/5 всей мысли!

  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.

Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).

А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:44

для zРадио та інших любителів Путіна і руського міра. Про Биковню:

"еред війною відвели гектарів з п’ять НКВД, воно й дорогу проклало углиб лісу, «Наші сільські й фашини рубали для того, 36-й 37-й рік, це було ДУ 691 Козелець». Огородили у глибині лісу ділянку зеленим парканом, метрів на три заввишки, внаклад, без дірок — не зазирнеш. Сюди й привозили трупи розстріляних «політічеських» з Києва, полуторками п’ять-шість машин за ніч. І трамваєм привозили, був такий вантажний, накривали брезентом. А розстрілювали, каже, у Лук’янівській спецтюрмі і на Короленка, а потім — у підвалах будинку, де тепер Жовтневий палац.

— А може, це німці? — спитала Алла.

— Німці тут нікого не стріляли! Німці стріляли у концтаборі, звідси кілометрів сім, а тут — наші.

Враги народу. У їх, як допитували, й жаргон свій був: «Не признаешься — пойдешь в песок»… бо ґрунт тут був піщаний… Або «В пионерлагерь захотел?» — бо біля того був табір піонерський. А то ще грозили людям: «Пойдешь по 23-й статье…» І всі все розуміли, бо не було такої розстрільної статті, а був маршрут трамвая, 23, Бровари — Микільська Слободка, цей самий, яким уночі трупи вивозили…

Поруч — озеро Рибне, там полуторки відмивали від крові. А якщо багато машин, гнали їх назад, на озеро Тельбин.

Охоронці, як почалась війна, перебралися з цивільного — в одяг НКВД. Ну та перед війною ні для кого вже в Биківні не було таємницею, що там коїться.

— Розстрілювали?

— Ні. Ми б чули. Привозили вже побитих, їх стріляли по тюрмах. А тут стояли бочки з вапном. Велика яма, клали штабелями, пересипали вапном і закопували. Неглибоко закопували, ніколи було, от воно й почало виходити на поверхню."

https://petrimazepa.com/uk/cherep_zamis ... resovanimi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:58

  Frant написав:для zРадио та інших любителів Путіна і руського міра.


Кто о чем, а лысый о прическе :mrgreen:

Я в отличие от доцента, даже слово "путин" всегда пишу с маленькой буквы, всячески осуждаю агрессию РФ в отношении украинской государственности, в хвост и гриву прохожусь по гундяевщине и сурковщине, обсмеиваю соловьиный помет и кисель-ТВ, но наш тролль-бывший малорос смеет обвинять меня в любви к русскому миру???
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:02

  zРадио написав:
  flyman написав:це хто брехню писав, Пушкiн?
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию


Ткнуть тебя носом? Я не просто голословно что-то ляпнул (как всегда делаешь ты) - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!

А ты, мошенник, просто вырвал из контекста 1/5 всей мысли!

  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.

Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).

А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).

так чому 2012, а не 2016 взятий?

манiпуляцiя №"1

чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?
до чого тут девальвацiя?
давай ще в гостинках на ДРВЗ або в злитках золота, або барелях нафти.

манiпуляцiя №"2, або фiнансово тупий, бо iнфляцiю та девальвацiю не розрiзняеш

Тобто тупий манiпулятор.

Менi що кожне твiй брехливий пост доказувати, що ти манiпулюеш та брешеш?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:07

  flyman написав:
  yanyura написав:Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.
БЮТ, соотв. 9,1-8,7
Голос - 0,9-5,3
СН - 39,9-47,5
ОПЗЖ без изменений - 11-11.
Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/

дурень думкою багатiе

Вы про это - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10
или это - Політичні дискусії (результаты голосования на форуме по 1 и 2 турам) :?:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:10

  yanyura написав:
  flyman написав:
  yanyura написав:Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.
БЮТ, соотв. 9,1-8,7
Голос - 0,9-5,3
СН - 39,9-47,5
ОПЗЖ без изменений - 11-11.
Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/

дурень думкою багатiе

Вы про это - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10
или это - Політичні дискусії (результаты голосования на форуме по 1 и 2 турам) :?:

про це: СН - 47,5

Шарiй каже, що його партiя №2 в рейтингах i в нього проходить.... "i ви кажiть"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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