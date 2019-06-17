Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бiльше зради! Бiльше ненавистi!!!! Бiльше iвна на вентилятор!!!!
Это и есть демагогическое обобщение и гиперболизация. Ещё и брехня о ненависти.
Не устал троллить-то?
Порохофилы пошли ва-банк. Если кто-то говорит об инфляции - он разжигает ненависть. О коррупции - то же самое. Но вот когда они сами оправдывавают убийства "предателей" (назначенных без суда и следствия), это такая миротворческая позиция, которую и обсуждать нечего. Убили Бузину, ну и пусть - он же "сорняк"...
це хто брехню писав, Пушкiн?
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав: Вот на такой брехне, обобщениях, домыслах, утрированиях и базируются твои и Ко нападки. Дам тот же совет, что и будивельнику - попробуй основываться на фактах. Фактических высказываниях оппонентов.
будьласка брехня зрадiо
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
Зачем конкретно мне ты даёшь мнение другого форумчанина?
ЛАД написав:mephala Простите за задержку с ответом. Долго не отвечал, т.к. не хотел писать сгоряча. Но я трижды перечитал Ваши посты viewtopic.php?p=4686817#p4686817, viewtopic.php?p=4686832#p4686832 и viewtopic.php?p=4686839#p4686839 и, к сожалению, первоначальное впечатление не изменилось. Ответы очень слабо аргументированы, особенно 2и 3-й. Много демагогических перекручиваний и искажений моих аргументов и высказываний. Такие посты мог написать - неумный человек. Не похоже, я о Вас более высокого мнения. - человек не сумевший / не захотевший понять мои посты. - человек, ослеплённый какими-то идеями (антикоммунизм, русо- и советофобии, национализм, что-то ещё) и не способный/не желающий увидеть и понять, что могут быть несколько другие взгляды. В любом из этих случаев любая дискуссия теряет смысл. Если хотите продолжать, прошу серьёзную (убедительную) аргументацию и ответы на вопросы оппонента, а не на Ваши мысли о них. В этом случае буду рад продолжить разговор. Если нет, то не вижу смысла. Спасибо за беседу.
так дискуссия изначально не могла закончится чем то определенным. это всего лишь обмен мнениями. кстати я уже писал в какой то из веток что нужно учится у Израиля поднимать страну с нуля. Вот у кого нужно учиться делать монолитное общество при том что шла куча волн репатриантов с разных стран с разными укладами жизни.
ЗЫ Так что это еще нужно разобраться кто чем ослеплен
для zРадио та інших любителів Путіна і руського міра. Про Биковню:
"еред війною відвели гектарів з п’ять НКВД, воно й дорогу проклало углиб лісу, «Наші сільські й фашини рубали для того, 36-й 37-й рік, це було ДУ 691 Козелець». Огородили у глибині лісу ділянку зеленим парканом, метрів на три заввишки, внаклад, без дірок — не зазирнеш. Сюди й привозили трупи розстріляних «політічеських» з Києва, полуторками п’ять-шість машин за ніч. І трамваєм привозили, був такий вантажний, накривали брезентом. А розстрілювали, каже, у Лук’янівській спецтюрмі і на Короленка, а потім — у підвалах будинку, де тепер Жовтневий палац.
— А може, це німці? — спитала Алла.
— Німці тут нікого не стріляли! Німці стріляли у концтаборі, звідси кілометрів сім, а тут — наші.
Враги народу. У їх, як допитували, й жаргон свій був: «Не признаешься — пойдешь в песок»… бо ґрунт тут був піщаний… Або «В пионерлагерь захотел?» — бо біля того був табір піонерський. А то ще грозили людям: «Пойдешь по 23-й статье…» І всі все розуміли, бо не було такої розстрільної статті, а був маршрут трамвая, 23, Бровари — Микільська Слободка, цей самий, яким уночі трупи вивозили…
Поруч — озеро Рибне, там полуторки відмивали від крові. А якщо багато машин, гнали їх назад, на озеро Тельбин.
Охоронці, як почалась війна, перебралися з цивільного — в одяг НКВД. Ну та перед війною ні для кого вже в Биківні не було таємницею, що там коїться.
— Розстрілювали?
— Ні. Ми б чули. Привозили вже побитих, їх стріляли по тюрмах. А тут стояли бочки з вапном. Велика яма, клали штабелями, пересипали вапном і закопували. Неглибоко закопували, ніколи було, от воно й почало виходити на поверхню."
Frant написав:для zРадио та інших любителів Путіна і руського міра.
Кто о чем, а лысый о прическе
Я в отличие от доцента, даже слово "путин" всегда пишу с маленькой буквы, всячески осуждаю агрессию РФ в отношении украинской государственности, в хвост и гриву прохожусь по гундяевщине и сурковщине, обсмеиваю соловьиный помет и кисель-ТВ, но наш тролль-бывший малорос смеет обвинять меня в любви к русскому миру???
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию
Ткнуть тебя носом? Я не просто голословно что-то ляпнул (как всегда делаешь ты) - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!
А ты, мошенник, просто вырвал из контекста 1/5 всей мысли!
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.
Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).
А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
так чому 2012, а не 2016 взятий?
манiпуляцiя №"1
чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро? до чого тут девальвацiя? давай ще в гостинках на ДРВЗ або в злитках золота, або барелях нафти.
манiпуляцiя №"2, або фiнансово тупий, бо iнфляцiю та девальвацiю не розрiзняеш
Тобто тупий манiпулятор.
Менi що кожне твiй брехливий пост доказувати, що ти манiпулюеш та брешеш?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Шарiй каже, що його партiя №2 в рейтингах i в нього проходить.... "i ви кажiть"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.