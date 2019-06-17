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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:18
flyman написав:
так чому 2012, а не 2016 взятий?
Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:
zРадио написав:
Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Читать нужно внимательно!
flyman написав:
чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?
до чого тут девальвацiя?
Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:24
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:25
zРадио написав: flyman написав:
так чому 2012, а не 2016 взятий?
Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:
zРадио написав:
Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Читать нужно внимательно!
flyman написав:
чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?
до чого тут девальвацiя?
Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!
повний нуль в фiнансах,
ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть
(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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