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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3199320032013202 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 126 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 29% 36 Опозиційна платформа - За життя 4% 5 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 24% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 3% 4 Всього голосів : 126 Додано: Вів 18 чер, 2019 17:18 flyman написав: так чому 2012, а не 2016 взятий?



так чому 2012, а не 2016 взятий?



Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:



zРадио написав: Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...

Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...



Читать нужно внимательно!



flyman написав: чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?

до чого тут девальвацiя?

чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?до чого тут девальвацiя?



Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности! Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:Читать нужно внимательно!Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности! zРадио

Повідомлень: 2508 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1677 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 17:24 Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=qLDKCPaL9tw реклама мишебратьев В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15618 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 17:25 zРадио написав: flyman написав: так чому 2012, а не 2016 взятий?



так чому 2012, а не 2016 взятий?



Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:



zРадио написав: Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...

Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...



Читать нужно внимательно!



flyman написав: чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?

до чого тут девальвацiя?

чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?до чого тут девальвацiя?



Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности! Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:Читать нужно внимательно!Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!

повний нуль в фiнансах,

ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть

(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015) повний нуль в фiнансах,ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15618 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3199320032013202 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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