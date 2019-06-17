Додано: Вів 18 чер, 2019 18:07

flyman написав: повний нуль в фiнансах,

повний нуль в фiнансах,

flyman написав: ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть

(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015) ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)

Спасибо хоть призналсяДоходность пропорциональна рискам - почему Credit Agricole и Райффайзен Банк принимают доллар под 0,1-1,5%? Да потому что соответствуют всем нормам резервирования НБУ, плюс являясь частью глобальных банковских групп, знают, что не убегут за границу, как, например, Лагун, и не оставят вкладчиков в дураках!Госбанки, что бы ты там не думал, тоже не являются панацеей! Как и валютные ОВГЗ, кстати! НБУ может напечатать сколько угодно гривны, но не может напечатать и 100 долларов!Я понимаю, что ты этого не понимаешь, поскольку ты полный ноль в финансах, о чем сам и признался. Но это не значит, что ты имеешь право давать здесь рекомендации пенсионерам о продаже их квартир и вложении денег в нестабильную банковскую систему, которая всего навсего 5 лет назад трещала по швам! А до этого - 11 лет назад. А еще до этого - 15, 18, 21, 25, 28...Это происходит перманентно, и будет происходить дальше! Не может система, якобы дающая 15%+ годовых в гривне и 5%+ в долларах США, длительно оставаться стабильной при среднегодовом росте ВВП аж 1%!