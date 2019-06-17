RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3200320132023203>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 127
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
23%
29
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
28%
36
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
5
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
24%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
3%
4
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:18

  flyman написав:так чому 2012, а не 2016 взятий?



Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:

  zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...


Читать нужно внимательно!

  flyman написав:чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?
до чого тут девальвацiя?


Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 02.05.18
Подякував: 725 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:24

Re: Політичні дискусії

реклама мишебратьев
https://www.youtube.com/watch?v=qLDKCPaL9tw
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:25

  zРадио написав:
  flyman написав:так чому 2012, а не 2016 взятий?



Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:

  zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...


Читать нужно внимательно!

  flyman написав:чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро?
до чого тут девальвацiя?


Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!

повний нуль в фiнансах,
ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть
(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)


P.S.
в $ рахують цiни на КРЖН тут ти правий, але до чого це до "реальноi iнфляцii", якщо так, то в нас тодi доларова дефляцiя

але знову питання, чому не в евро?

короче,
повний нуль в фiнансах, на перездачу до Франта
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:43

  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.
Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).
А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).


Теоретично можна було положити у банки і під низький % і отримати, щось таке. Але глянув свої архіви, то з 2012-2016 реально було мати 2 % чистими з щомісячною виплатою, я не говорю про найбільш ризикові банки. При капіталізації це вже дає 1,3 млн за 4 роки, а ще за три роки ще у 1,5 рази збільшити суто в держбанках. Таким чином за 7 років 500 тис. перетворюється у 2 млн., що не так і зле.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:47

Жити по-новому!

https://www.liga.net/politics/opinion/parij-berlin-zelenskiy-est-li-novaya-jizn-vo-vneshney-politike
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати?
Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.

Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.

Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:50

  flyman написав:
  yanyura написав:
  flyman написав:дурень думкою багатiе

Вы про это - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10
или это - Політичні дискусії (результаты голосования на форуме по 1 и 2 турам) :?:

про це: СН - 47,5

Шарiй каже, що його партiя №2 в рейтингах i в нього проходить.... "i ви кажiть"

Если брать только по партийным спискам, вполне может быть, не зря уже куча клонов СН появилась - https://strana.ua/news/206900-u-sluhi-n ... rakh-.html
И с оффсайта ЦВК:
- Грижук Валентин Васильович - Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 15147.html)
- Кравченко Антон Володимирович - Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 15436.html)
- Рябовол Олександр Олександрович - Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 15347.html)
- Приходько Павло Олександрович - ПП "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 15345.html)
- Товкун Альона Вікторівна - приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА" (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 15146.html)

Что-то я не слышал, чтобы клоны появлялись под непроходные партии или под непроходных кандидатов.

А если по партийным + мажоритарка - "бабушка надвое сказала" (с).
yanyura
 
Повідомлень: 4682
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:50

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь.
Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов).
А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).


Теоретично можна було положити у банки і під низький % і отримати, щось таке. Але глянув свої архіви, то з 2012-2016 реально було мати 2 % чистими з щомісячною виплатою, я не говорю про найбільш ризикові банки. При капіталізації це вже дає 1,3 млн за 4 роки, а ще за три роки ще у 1,5 рази збільшити суто в держбанках. Таким чином за 7 років 500 тис. перетворюється у 2 млн., що не так і зле.

в зрадiва, одна зрада в головi

моi архiви показують до 2013 року включно +10%...12% щороку, протягом 2014..2016 вихiд сумарно в 0, 2017 +7,5%, 2018% +6% (розрахунок зведено до $, хоча депо: USD+EUR+UAH)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:57

  Sommer написав:https://www.liga.net/politics/opinion/parij-berlin-zelenskiy-est-li-novaya-jizn-vo-vneshney-politike
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати?
Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.

Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.

Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.

з iншого боку, а чому мае Украiна страдати? хай страдають вся Европа,
чи думають збацають Пiв. Потiк та буде все О.К.?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:04

  Frant написав:Донині читаєш помийні російські сайти і дивишся русіш-ТВ?

"90% русскоговорящего населения в США — безнадёжные ватники, и неважно откуда они приехали. Все смотрят русское ТВ и ждут, когда США развалится."

https://varlamov.ru/2652822.html

сказал тот, кто постоянно приводит цитаты и ссылки на сру или их цитирующие ресурсы... а после приведенной его цитаты, уже можно не пытаться выпрыгивать из трусов доказывая, что это все вокруг такие, но не ты называл Украину территорией и придатком.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:07

  flyman написав:повний нуль в фiнансах,


Спасибо хоть признался :mrgreen:

  flyman написав:ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть
(5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)


Доходность пропорциональна рискам - почему Credit Agricole и Райффайзен Банк принимают доллар под 0,1-1,5%? Да потому что соответствуют всем нормам резервирования НБУ, плюс являясь частью глобальных банковских групп, знают, что не убегут за границу, как, например, Лагун, и не оставят вкладчиков в дураках!

https://credit-agricole.ua/privatnym-kliyentam/depoziti
https://www.raiffeisen.ru/retail/deposi ... g/deposit/

Госбанки, что бы ты там не думал, тоже не являются панацеей! Как и валютные ОВГЗ, кстати! НБУ может напечатать сколько угодно гривны, но не может напечатать и 100 долларов!

Я понимаю, что ты этого не понимаешь, поскольку ты полный ноль в финансах, о чем сам и признался. Но это не значит, что ты имеешь право давать здесь рекомендации пенсионерам о продаже их квартир и вложении денег в нестабильную банковскую систему, которая всего навсего 5 лет назад трещала по швам! А до этого - 11 лет назад. А еще до этого - 15, 18, 21, 25, 28...

Это происходит перманентно, и будет происходить дальше! Не может система, якобы дающая 15%+ годовых в гривне и 5%+ в долларах США, длительно оставаться стабильной при среднегодовом росте ВВП аж 1%!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 02.05.18
Подякував: 725 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3200320132023203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (451)
18.06.2019 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.