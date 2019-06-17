Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:
zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Читать нужно внимательно!
flyman написав:чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро? до чого тут девальвацiя?
Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Потому что в этом же комментарии на 1 абзац ниже я даю пояснение:
zРадио написав:Можем взять любой другой длинный период - все равно преумножить, или даже сохранить деньги таким образом не удастся. Только внутри недолгого период от девальвации к девальвации, что лишено смысла для пенсионеров, у которых кроме жилья больше ничего нет, а прожить еще "придется" может быть и 15 лет, а не 3 года...
Читать нужно внимательно!
flyman написав:чому пишеш про iнфляцiю, а рахуеш в доларах, чому не евро? до чого тут девальвацiя?
Потому что в самом начале комментария я дал дисклеймер "реальная" перед словом "инфляция". Единая мера всего в Украине - это доллар США! А сделки с недвижимостью на вторичном рынке так и вовсе на 99,99% проходят в долларах США, что бы не писалось в официальных документах о переходе прав собственности!
повний нуль в фiнансах, ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть (5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)
P.S. в $ рахують цiни на КРЖН тут ти правий, але до чого це до "реальноi iнфляцii", якщо так, то в нас тодi доларова дефляцiя
але знову питання, чому не в евро?
короче, повний нуль в фiнансах, на перездачу до Франта
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь. Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов). А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
Теоретично можна було положити у банки і під низький % і отримати, щось таке. Але глянув свої архіви, то з 2012-2016 реально було мати 2 % чистими з щомісячною виплатою, я не говорю про найбільш ризикові банки. При капіталізації це вже дає 1,3 млн за 4 роки, а ще за три роки ще у 1,5 рази збільшити суто в держбанках. Таким чином за 7 років 500 тис. перетворюється у 2 млн., що не так і зле.
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати? Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.
Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.
Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Гривневый депозит даже не отбивают реальную инфляцию, и ты прекрасно это сам знаешь. Тот, кто положил 500 тыс грн в 2012-м году (62,5 долларов), и при этом проценты тратил, сегодня имеет 500 тыс грн (19 тыс долларов). А тот, кто проценты не тратил, а капитализировал, сегодня имеет 1,4 млн грн (53 тыс долларов).
Теоретично можна було положити у банки і під низький % і отримати, щось таке. Але глянув свої архіви, то з 2012-2016 реально було мати 2 % чистими з щомісячною виплатою, я не говорю про найбільш ризикові банки. При капіталізації це вже дає 1,3 млн за 4 роки, а ще за три роки ще у 1,5 рази збільшити суто в держбанках. Таким чином за 7 років 500 тис. перетворюється у 2 млн., що не так і зле.
в зрадiва, одна зрада в головi
моi архiви показують до 2013 року включно +10%...12% щороку, протягом 2014..2016 вихiд сумарно в 0, 2017 +7,5%, 2018% +6% (розрахунок зведено до $, хоча депо: USD+EUR+UAH)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати? Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.
Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.
Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
з iншого боку, а чому мае Украiна страдати? хай страдають вся Европа, чи думають збацають Пiв. Потiк та буде все О.К.?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
сказал тот, кто постоянно приводит цитаты и ссылки на сру или их цитирующие ресурсы... а после приведенной его цитаты, уже можно не пытаться выпрыгивать из трусов доказывая, что это все вокруг такие, но не ты называл Украину территорией и придатком.
flyman написав:ще напиши депо в доларах в Украiнi дае вiд"емну дохiднiсть (5% депо $, iнфляцiя грн 10+%, курс фiксований, вльот не менше 5% щороку з 2015)
Доходность пропорциональна рискам - почему Credit Agricole и Райффайзен Банк принимают доллар под 0,1-1,5%? Да потому что соответствуют всем нормам резервирования НБУ, плюс являясь частью глобальных банковских групп, знают, что не убегут за границу, как, например, Лагун, и не оставят вкладчиков в дураках!
Госбанки, что бы ты там не думал, тоже не являются панацеей! Как и валютные ОВГЗ, кстати! НБУ может напечатать сколько угодно гривны, но не может напечатать и 100 долларов!
Я понимаю, что ты этого не понимаешь, поскольку ты полный ноль в финансах, о чем сам и признался. Но это не значит, что ты имеешь право давать здесь рекомендации пенсионерам о продаже их квартир и вложении денег в нестабильную банковскую систему, которая всего навсего 5 лет назад трещала по швам! А до этого - 11 лет назад. А еще до этого - 15, 18, 21, 25, 28...
Это происходит перманентно, и будет происходить дальше! Не может система, якобы дающая 15%+ годовых в гривне и 5%+ в долларах США, длительно оставаться стабильной при среднегодовом росте ВВП аж 1%!