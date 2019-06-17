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пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32013202320332043205> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 128 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 36 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 128 Додано: Вів 18 чер, 2019 18:09 budivelnik написав: vano80 написав: budivelnik написав: 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн

2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче

3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяють

а - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селі

б - отримати 5000 грн прибавки до пенсії

в - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн 1 Середня вартість житла в країні -15 млн квартир * 0.5 млн грн2 Як правило чим ближче до центру -тим дорожче, а значить чим раніше отримане( а раніше отримували ті які сьогодні найстарші) - тим ближче до центру-тим дорожче3 Навіть 0.5 млн покладених на книжку дозволяютьа - зняти за 3000 грн в місяць будинок в селіб - отримати 5000 грн прибавки до пенсіїв - по смерті віддати нащадкам 0.5 млн Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.

Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет

Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нетНу и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії.

интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать... интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать... ol_zy

Повідомлень: 5175 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 18:35 zРадио написав: при среднегодовом росте ВВП аж 1%! при среднегодовом росте ВВП аж 1%!

знову брехня,

брехня за брехнею,

хвора людина на псевдологію.

Дійсно, все сходиться, симптоми в наявності.





Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos — брехня + logos — слово, мова) — психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. знову брехня,брехня за брехнею,хвора людина на псевдологію.Дійсно, все сходиться, симптоми в наявності.Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos — брехня + logos — слово, мова) — психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 18:51 Frant написав: ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:



"

О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".



https://censor.net.ua/news/3132748/slov ... eraschenko ПреЗЕдент знову брякнув муйню, неначе він в 95 кварталі:О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".





Фейсбук Юрий Романенко



"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала. При каждой встрече с иностранцами любят сказать: А какие у нас женщины красивые. И тут вылазит такой порохобот и как завопит: Вы оскорбляете наших женщин, наши женщины - не бренд. И полезли из всех щелей купленные феминистки, околополитические проститутки всех мастей и просто ипанутые на всю голову.



Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/ Фейсбук Юрий Романенко"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала. При каждой встрече с иностранцами любят сказать: А какие у нас женщины красивые. И тут вылазит такой порохобот и как завопит: Вы оскорбляете наших женщин, наши женщины - не бренд. И полезли из всех щелей купленные феминистки, околополитические проститутки всех мастей и просто ипанутые на всю голову.Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/ freeze 4 Повідомлень: 11859 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:05 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п. Годуюють у нас в стране только инвалидов, многодетных и т.п.



Підгодовують тільки тих багатодітних, які не мають офіційного прожиткового мінімуму на дітей, а таких невеликий відсоток від невеликого відсотку багатодітних. Прогресуючі виплати при народженні відмінили 2014, пільги по комуналці також підв'язали до доходів 2015.

Останнє ДТ



На відміну від більшости країн ОЕСР, сукупні обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми в Україні є незначними. Крім того, 2017 року, порівняно з 2010-м, вони скоротилися більш ніж утричі — з 0,034% ВВП 2010 року до 0,01% ВВП 2017-го https://dt.ua/EDUCATION/doshkilnyata-ta ... 4537_.html Пряма грошова підтримка сімей з дітьми — це: грошова допомога на дітей; грошова допомога у зв'язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною та інша грошова допомога. За висновками ЮНІСЕФ, найвагомішим інструментом збільшення чисельности дітей, охоплених дошкільною освітою, є грошова допомога сім'ям з дітьми. Найбільші обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми по відношенню до ВВП 2015 року здійснювали Люксембург (2,51%), Велика Британія (2,25%), Естонія (2,01%), Австрія (1,95%), Бельгія (1,79%), Угорщина (1,73%), Ірландія (1,64%), Франція (1,51%) і Чехія (1,5%) (див. рис. 2).На відміну від більшости країн ОЕСР, сукупні обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми в Україні є незначними. Крім того, 2017 року, порівняно з 2010-м, вони скоротилися більш ніж утричі — з 0,034% ВВП 2010 року до 0,01% ВВП 2017-го

По пенсам ми знаємо, що наші виплати по відношенню до ВВП навпаки рекордні. Підгодовують тільки тих багатодітних, які не мають офіційного прожиткового мінімуму на дітей, а таких невеликий відсоток від невеликого відсотку багатодітних. Прогресуючі виплати при народженні відмінили 2014, пільги по комуналці також підв'язали до доходів 2015.Останнє ДТПо пенсам ми знаємо, що наші виплати по відношенню до ВВП навпаки рекордні. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2604 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:11 ol_zy написав: budivelnik написав: vano80 написав: Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.

Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нет

Ну и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Ты немного забыл, что полляма в банки, надо хотя бы три банка, чтобы не остаться без штанов.Надо куда то ехать, а не все так мобильны. Эти сотни тыщ надо везти, а пенты у нас работают не покладая рук, и преступности почти нетНу и завтра молодая девица уговорит тебя оставить бабло в "михайловском", потому что "у нас все гарантируется", и ты же потом будешь рассказывать про доверчивых лохов. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..

У виграші всі

а - пенсіонери (покращення якості життя)

б - власники будинків в селах(збільшення доходів)

в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)

Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....

ПС

Частина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншість

Переважна частина-плаче-колеться але жре кактус прозябаючи в хрущовках на субсидії. Я це прекрасно памятаю , так само як і те що у випаку коли пенсіонер спробує прийняти подібне рішення - то частина його нащадків відразу задумається і запропонує альтернативний варіант - пенсіонер їм своє житло для проживання , а вони пенсіонеру оренду хатинки+допомогу..У виграші всіа - пенсіонери (покращення якості життя)б - власники будинків в селах(збільшення доходів)в - молоді сімї..(зменшення витрат на оренду і покупку власного житла)Адже кожен з них на цій операції отримує якийсь бонус....ПСЧастина грамотних пенсіонерів,які дбають про себе -вже давно так і зробила ,але їх меншістьПереважна частина-прозябаючи в хрущовках на субсидії.

интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать... интересно, что вы скажете, когда вас на старости лет отселят в село с туалетом на улице, водой в колодце и воплями сам так хотел, а там еще и каждые пол-года года переезжать придется, т.к. хозяева передумают сдавать, решат продать да банально поднимут аренду раз есть такой постоялец, а за мед. помощью раз в пол.года дети будут возить в поликлинику в райцентр, если не забудут приехать... Ще раз для тих хто в танку

1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша

б - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..

2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде

3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку. Ще раз для тих хто в танку1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевшаб - можна здати в оренду своїм же дітям чи внукам..2 При продажі нерухомості не змінюються кількість грошей , адже нерухомість вже давно створена і ніхто не буде створювати нової..., тому наявної грошової маси вистарчить і дефіциту не буде3 При залишенні так як є - людина просто буде продовжувати жити в приміщенні без ремонту ,очікуючи субсидій і рахуючи дні до приходу пенсії на картку. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:18 flyman написав: zРадио написав: при среднегодовом росте ВВП аж 1%! при среднегодовом росте ВВП аж 1%!

знову брехня,

брехня за брехнею,

знову брехня,брехня за брехнею,



https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth



Динамика ВВП за последние 5 лет (2013-2018):

(93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) = -1,5% .



Динамика ВВП за последние 10 лет (2008-2018):

(84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR = -1,3% .



Динамика ВВП за последние 15 лет (2003-2018):

(111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR = +1,2% .



Ну так что, пустомеля? 1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!



И это как раз твой самообман, а не мой скептицизм, мешает Украине двигаться вперед! У тебя еще стадия отрицания диагноза! Когда "повзрослеешь" и примешь его - возвращайся к дискуссии! Пока ты здесь вреден, а не полезен! (93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) =(84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR =(111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR =Ну так что, пустомеля?1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!И это как раз твой самообман, а не мой скептицизм, мешает Украине двигаться вперед! У тебя еще стадия отрицания диагноза! Когда "повзрослеешь" и примешь его - возвращайся к дискуссии! Пока ты здесь вреден, а не полезен! Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 чер, 2019 19:29, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 2513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:27 Хз зачем Зеленский летал с визитами в Париж и в Германию.

Ни одной новой идеи, речи опять сворованные у Порошенко.

Опять та же жвачка - вы должны обеспечить нам транзит, вы должны усилить санкции, вы должны.

Бедняга Меркель аж тряслась, а Макрона Зеленский даже поставил на место - неправильно говорит.



Можно было и по скайпу поболтать ни о чём, не тратить деньги налогоплательщиков. freeze 4 Повідомлень: 11859 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3583 раз. Подякували: 5221 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:31 flyman написав: sal написав: Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными»

Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания. Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными»Позиции Германии и Украины не могут совпадать. Германии нужен газ для производства, а Украине нужны деньги от МВФ для проедания. ще один руськомiровець детектед "сал" ще один руськомiровець детектед "сал"

Только сейчас заметили?

Какая связь между газом для Германии и деньгами МВФ для Украины - сам допысувач вряд ли сможет объяснить.

Зато зрада налицо. Только сейчас заметили?Какая связь между газом для Германии и деньгами МВФ для Украины - сам допысувач вряд ли сможет объяснить.Зато зрада налицо. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15954 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:37 yanyura написав: Рейтинг ПЕС за 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3.

БЮТ, соотв. 9,1-8,7

Голос - 0,9-5,3

СН - 39,9-47,5

ОПЗЖ без изменений - 11-11.

Остальные не проходят 5% - https://smc.org.ua/news/rolling-monitor ... -hvylya-4/ Рейтингза 1,5 месяца упал с 10,6 до 8,3., соотв. 9,1-8,7- 0,9-5,3- 39,9-47,5без изменений - 11-11.Остальные не проходят 5% -

Голос, созданный для отъема голосов у СН, в реальности отняла их у "Пса" и немного у БЮТа и Смешка с Гриценко.

Если Голос по итогу пролетит с 4,7% - это будет эпично. Голос, созданный для отъема голосов у СН, в реальности отняла их у "Пса" и немного у БЮТа и Смешка с Гриценко.Если Голос по итогу пролетит с 4,7% - это будет эпично. У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 875 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:40 zРадио написав: https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth



Динамика ВВП за последние 5 лет (2013-2018):



Динамика ВВП за последние 10 лет (2008-2018):



Динамика ВВП за последние 15 лет (2003-2018):





Ну что же ты остановился, считай дальше. Что, не хочешь? Понимаешь, что если посчитаешь с 1991-го по 2018-й, то зрады не получится?



zРадио написав: Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз!

Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз!



Очень серьезный диагноз - это вот так по критикусовски перекручивать информацию.

Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.

И это чудо, что он ВВП упал не так сильно. Ну что же ты остановился, считай дальше. Что, не хочешь? Понимаешь, что если посчитаешь с 1991-го по 2018-й, то зрады не получится?Очень серьезный диагноз - это вот так по критикусовски перекручивать информацию.Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.И это чудо, что он ВВП упал не так сильно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4190 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 32013202320332043205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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