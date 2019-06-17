Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати? Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет. Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация. Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами. Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит. "Лучше рабство, чем война" (с).
freeze написав:"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.
Не сексизм ни разу, да.
freeze написав:Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/
О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.
Не сексизм ни разу, да.
freeze написав:Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/
О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы?
Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков.
freeze написав: Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков.
Романенко = Дубинский = Шарий. Известные персонажи.
А вообще всё происходящее напоминает подростковый бунт. Долой старый скучный мир взрослых в пиджаках с галстуками. Хотим самоутвердиться и получить всё, здесь и сейчас. Make love, not war. И наш прикольный вожак поведет нас за собой.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 18 чер, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Динамика ВВП за последние 5 лет (2013-2018): (93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) = -1,5%.
Динамика ВВП за последние 10 лет (2008-2018): (84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR = -1,3%.
Динамика ВВП за последние 15 лет (2003-2018): (111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR = +1,2%.
Ну так что, пустомеля? 1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!
И это как раз твой самообман, а не мой скептицизм, мешает Украине двигаться вперед! У тебя еще стадия отрицания диагноза! Когда "повзрослеешь" и примешь его - возвращайся к дискуссии! Пока ты здесь вреден, а не полезен!
брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс. Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок. Переезд - это совершенно новое окружение, соседи.
Кстати о Чернобыле: согласно недавнему отчету западных экспертов, масштабы эвакуации оттуда были даже БОЛЕЕ масштабными, чем нужно. Во многих районах с умеренным повышением фона было бы правильнее оставить людей, в особенности пожилого возраста. Т.к. потенциальный вред от радиации для них был меньше, чем вред от стрессов в результате переезда и разрушения социальных связей.
Sommer написав:Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки. И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.
Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??
Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!
Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напал Отличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!
Это говорит о системных проблемах в экономике, но ты, так же, как и Муха, не хочешь принять реальность!
flyman написав:брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.
Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!
Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.
Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом!
flyman написав:брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.
Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!
Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.
Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.