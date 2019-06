Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України.

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 128 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 36 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 128 Додано: Вів 18 чер, 2019 19:42 Sommer написав: https://www.liga.net/politics/opinion/parij-berlin-zelenskiy-est-li-novaya-jizn-vo-vneshney-politike

Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати?

Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.

Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.

Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.

"Лучше рабство, чем война" (с). Мир може принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит."Лучше рабство, чем война" (с). Starikan Додано: Вів 18 чер, 2019 19:42 freeze написав: "Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.

"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.



Не сексизм ни разу, да.



freeze написав: Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/ Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/



О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы? Не сексизм ни разу, да.О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Додано: Вів 18 чер, 2019 19:47 Sommer написав: freeze написав: "Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.

"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.



Не сексизм ни разу, да.



freeze написав: Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/ Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/



О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы? Не сексизм ни разу, да.О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы?



Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков. Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков. freeze Додано: Вів 18 чер, 2019 19:48 Re: Політичні дискусії freeze написав: Бедняга Меркель аж тряслась Бедняга Меркель аж тряслась



Так треба було турнути її до фонтану, але можна приберегти "фішечку" до зими. Так треба було турнути її до фонтану, але можна приберегти "фішечку" до зими. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Додано: Вів 18 чер, 2019 19:49 freeze написав: Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков. Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков.

Романенко = Дубинский = Шарий. Известные персонажи.



А вообще всё происходящее напоминает подростковый бунт.

Долой старый скучный мир взрослых в пиджаках с галстуками.

Хотим самоутвердиться и получить всё, здесь и сейчас. Make love, not war.

Романенко = Дубинский = Шарий. Известные персонажи.А вообще всё происходящее напоминает подростковый бунт.Долой старый скучный мир взрослых в пиджаках с галстуками.Хотим самоутвердиться и получить всё, здесь и сейчас. Make love, not war.И наш прикольный вожак поведет нас за собой. Starikan Додано: Вів 18 чер, 2019 19:52 zРадио написав: flyman написав: zРадио написав: при среднегодовом росте ВВП аж 1%! при среднегодовом росте ВВП аж 1%!

знову брехня,

брехня за брехнею,

знову брехня,брехня за брехнею,



https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth



Динамика ВВП за последние 5 лет (2013-2018):

(93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) = -1,5% .



Динамика ВВП за последние 10 лет (2008-2018):

(84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR = -1,3% .



Динамика ВВП за последние 15 лет (2003-2018):

(111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR = +1,2% .



Ну так что, пустомеля? 1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!



(93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -8,5%. Соответственно, CAGR (среднегодовой темп прироста) =(84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = -14,5%. Соответственно, CAGR =(111,8% * 103,1% * 107,6% * 108,2% * 102,2% * 84,9% * 104,1% 105,5% * 100,2 * 100% * 93,6% * 90,2% * 102,4% * 102,5% * 103,3%) - 100% = +17,3%. Соответственно, CAGR =Ну так что, пустомеля?1,2% среднегодовой прирост мы получаем только за счет активного роста 2004-2008 гг. Любой другой, более близкий к сегодняшнему дню период, дольше 3-х лет подряд, даст нам отрицательную динамику прироста! Это очень серьезный диагноз! Но за своим ура-патриотизмом ты не видишь его - у тебя одни вымышленные перемоги на уме!И это как раз твой самообман, а не мой скептицизм, мешает Украине двигаться вперед! У тебя еще стадия отрицания диагноза! Когда "повзрослеешь" и примешь его - возвращайся к дискуссии! Пока ты здесь вреден, а не полезен! брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. flyman Додано: Вів 18 чер, 2019 19:54 budivelnik написав: 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 19:56, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

flyman Додано: Вів 18 чер, 2019 19:54 budivelnik написав: 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

Повідомлень: 15625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:54 budivelnik написав: 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша

1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша

Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс.

Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок.

Переезд - это совершенно новое окружение, соседи.



Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс.Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок.Переезд - это совершенно новое окружение, соседи.Кстати о Чернобыле: согласно недавнему отчету западных экспертов, масштабы эвакуации оттуда были даже БОЛЕЕ масштабными, чем нужно. Во многих районах с умеренным повышением фона было бы правильнее оставить людей, в особенности пожилого возраста. Т.к. потенциальный вред от радиации для них был меньше, чем вред от стрессов в результате переезда и разрушения социальных связей. Tegularius Додано: Вів 18 чер, 2019 19:56 Sommer написав: Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.И это чудо, что он ВВП упал не так сильно. Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.

И это чудо, что он ВВП упал не так сильно. Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.



Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??



Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!



Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напал Отличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!



Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напалОтличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!Это говорит о системных проблемах в экономике, но ты, так же, как и Муха, не хочешь принять реальность! zРадио Додано: Вів 18 чер, 2019 20:02 flyman написав: брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.

Повідомлень: 2513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:02 flyman написав: брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.



Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!



Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.



Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом! zРадио Додано: Вів 18 чер, 2019 20:11 zРадио написав: flyman написав: брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.

Повідомлень: 2513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:11 zРадио написав: flyman написав: брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу. брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.



Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!



Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.



Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом! брехло дивись:

брехло дивись:

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

ВВП млн. $

2002 $42393

2018 $124603

+1% в рiк, адназначна !!!!



на душу населення

2002 $879,0

2018 $2947,9



https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
ВВП млн. $
2002 $42393
2018 $124603
+1% в рiк, адназначна !!!!
на душу населення
2002 $879,0
2018 $2947,9
мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік flyman

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

