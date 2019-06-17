Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.
Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!
Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.
Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом!
budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс. Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок. Переезд - это совершенно новое окружение, соседи.
На відміну від тутешніх прихильників все рахувати по максимуму... я притримуюсь ідеології малих кроків... яка дозволила мені перетворитись в телєпузіка з нормальною кількістю нуликів в бізнесі.... По суті 1 Є приблизно 5 млн квартир власниками яких є пенсіонери і з допомогою яких можна отримати профіт змінивши їх на дешевші(але не гірші) 2 Я далекий від того ,що а - всі 5 млн ломануться виконувати мої підказки б - навіть якщо мій алгоритм використає 100-1000 пенсіонерів по повній-це створить в Україні 500-5000 більш щасливіших людей... От і виходить Якщо таких як я буде 10 000 і наших порад послухає всього 4000(на кожного) тих кого ці поради стосуються-в Україні не треба буде брати кредити МВФ і голосувати за клоунів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор...
почитай сам What is real GDP growth?
Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року.
Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) визначається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП, таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. ВВП країни при необхідності може бути довідково перерахований в іноземну валюту (найчастіше в долари США).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:брехло дивись: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ ВВП млн. $ 2002 $42393 2018 $124603 +1% в рiк, адназначна !!!! на душу населення 2002 $879,0 2018 $2947,9 мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік
Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?
Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:брехло дивись: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ ВВП млн. $ 2002 $42393 2018 $124603 +1% в рiк, адназначна !!!! на душу населення 2002 $879,0 2018 $2947,9 мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік
Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?
Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
довiдник зрадiо: "Методичка з Ольгiно: як сiяти зраду"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.