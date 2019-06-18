Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.
Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!
Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.
Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом!
budivelnik написав:1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати.... а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша
Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс. Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок. Переезд - это совершенно новое окружение, соседи.
На відміну від тутешніх прихильників все рахувати по максимуму... я притримуюсь ідеології малих кроків... яка дозволила мені перетворитись в телєпузіка з нормальною кількістю нуликів в бізнесі.... По суті 1 Є приблизно 5 млн квартир власниками яких є пенсіонери і з допомогою яких можна отримати профіт змінивши їх на дешевші(але не гірші) 2 Я далекий від того ,що а - всі 5 млн ломануться виконувати мої підказки б - навіть якщо мій алгоритм використає 100-1000 пенсіонерів по повній-це створить в Україні 500-5000 більш щасливіших людей... От і виходить Якщо таких як я буде 10 000 і наших порад послухає всього 4000(на кожного) тих кого ці поради стосуються-в Україні не треба буде брати кредити МВФ і голосувати за клоунів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор...
почитай сам What is real GDP growth?
Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року.
Реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) визначається в цінах попереднього (або будь-якого іншого базового) року. У реальному ВВП, таким чином, враховується, в якій мірі зростання ВВП виявляється реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін. ВВП країни при необхідності може бути довідково перерахований в іноземну валюту (найчастіше в долари США).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:брехло дивись: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ ВВП млн. $ 2002 $42393 2018 $124603 +1% в рiк, адназначна !!!! на душу населення 2002 $879,0 2018 $2947,9 мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік
Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?
Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:брехло дивись: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ ВВП млн. $ 2002 $42393 2018 $124603 +1% в рiк, адназначна !!!! на душу населення 2002 $879,0 2018 $2947,9 мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік
Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?
Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
довiдник зрадiо: "Методичка з Ольгiно: як сiяти зраду"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати? Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет. Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация. Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами. Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит. "Лучше рабство, чем война" (с).
Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.
"а куда вiн дiнеться з пiдводноi лодки?" або по iншому: "вiн не достатньо тупий, щоб зупиняти потяг який рухаеться на всiх парах": - Поезд (война) стой, раз-два"!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 20:54, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.
Не сексизм ни разу, да.
freeze написав:Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/
О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы?
Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков.
Почему 15? Вроде 75% ныли "кругом зрада-зубожиння, Свинарчуки-Гройсманы, не хотим томоса и мовы, хотим "Сватов" и па-русски"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
budivelnik написав:Якщо таких як я буде 10 000 і наших порад послухає всього 4000(на кожного) тих кого ці поради стосуються-в Україні не треба буде брати кредити МВФ і голосувати за клоунів.
С такими познаниями, такой напористостью, бескорыстным просветительством местных наивных "туземцев", и вы всего лишь хозяин магазина и кафе, экс-строитель 2-х домов?
Это какой-то позор! (с)
Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!
Ведь только тогда, благодаря вам и только вам,
Ослепительные перспективы развернулись перед жителями Украины. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены советской постройки рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди. Мраморные лестницы действительно ниспадали в пруд Стрыйского парка. В прокопанном к пруду от Черного моря канале шириной в километр и глубиной в 200 метров, стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, бизнес-леди, австралийские поклонники Украины, индусы в белых тюрбанах — приверженцы партии строителя, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие львовянам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей...
Все пенсионеры давно продали свои квартиры в мега- и просто полисах и теперь жили на природе, не отказывая себе ни в чем, из-за свалившихся на них, благодаря советам мудрейшего, сотням тысяч и миллионам свободно конвертируемой гривны, за обладание которой, немцы, французы, англичане, американцы и даже швейцарцы готовы были часами стоять на коленях перед ее обладателями, униженно умоляя продать хотя бы одну единственную гривну по курсу 1:100 000 $.
(Переделано применительно к данной ситуации. Да простят меня Ильф и Петров.)
В Ольгiно "пересменка" операторiв? Бо щось притихли.
Але на нiч знову пулятимуть зi вciх стволiв про зраду та тотальне зубожыння.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.