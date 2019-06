Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:17

flyman написав:
zРадио написав:
flyman написав:
брехун - маніпулятор підбирає дані, що називається в наукових колах "data mining", тобто псевдодослідження та комбінування даних, з метою отримання вибірки, яка підтвержує його гіпотезу.



Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!



Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.



Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом! Брехун здесь ты! Еще и истеричка! Это официальные данные, используемые и МВФ, и Всемирным Банком, и Правительством Украины!Здесь не бывает разночтений, не бывает 2-х мнений! Это железобетонный факт! Можешь взять любой другой период, которой тебе нравится, и представить свое заключение.Только помни, что анализировать короткий период бессмысленно - он не показывает направление движения экономики. Он всего лишь отражает результаты короткой игры НБУ, Правительства и Президента с валютным курсом!

брехло дивись:

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

ВВП млн. $

2002 $42393

2018 $124603

+1% в рiк, адназначна !!!!



на душу населення

2002 $879,0

2018 $2947,9



мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік брехло дивись:ВВП млн. $2002 $423932018 $124603+1% в рiк, адназначна !!!!на душу населення2002 $879,02018 $2947,9мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік



Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?



Изучи для начала:

https://www.investopedia.com/terms/r/realgdp.asp



PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор... Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается!Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?Изучи для начала:PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор... zРадио

Повідомлень: 2518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:18 Tegularius написав: budivelnik написав: 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....

а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша 1 Для того щоб отримати профіт від влартості власного житла не обовязково його продавати....а - можна здати в оренду , а за отриманих 5000-8000 грн зняти так само в оренду житло яке має такі ж житлові характеристики , але знаходиться в місці де відсутні місця для праці,а тому й оренда приміщень в таких населенних пунктах в рази дешевша

Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс.

Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок.

Переезд - это совершенно новое окружение, соседи. Для пожилого человека любая смена жизненных обстоятельств - это сильный стресс.Человек привык к своей кровати, кухне, виду из окна, к своим соседям. Знает, где поблизости нужные магазины, аптека, рынок.Переезд - это совершенно новое окружение, соседи. На відміну від тутешніх прихильників все рахувати по максимуму... я притримуюсь ідеології малих кроків... яка дозволила мені перетворитись в телєпузіка з нормальною кількістю нуликів в бізнесі....

По суті

1 Є приблизно 5 млн квартир власниками яких є пенсіонери і з допомогою яких можна отримати профіт змінивши їх на дешевші(але не гірші)

2 Я далекий від того ,що

а - всі 5 млн ломануться виконувати мої підказки

б - навіть якщо мій алгоритм використає 100-1000 пенсіонерів по повній-це створить в Україні 500-5000 більш щасливіших людей...

От і виходить

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:25

zРадio написав:

Повідомлень: 21022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:25 zРадио написав:

Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?



Изучи для начала:

https://www.investopedia.com/terms/r/realgdp.asp



PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор... Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается!Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем?Изучи для начала:PS: какой позор, господа, какой позор - финансовый ведь форум, а не какой-нибудь цензор...

почитай сам

What is real GDP growth?



Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.



Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Номінальний, або абсолютний ВВП визначається в поточних (фактичних) цінах даного року.



В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:28

zРадio написав:
flyman написав:
брехло дивись:

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:28 zРадио написав: flyman написав: брехло дивись:

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

ВВП млн. $

2002 $42393

2018 $124603

+1% в рiк, адназначна !!!!

на душу населення

2002 $879,0

2018 $2947,9

мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік брехло дивись:ВВП млн. $2002 $423932018 $124603+1% в рiк, адназначна !!!!на душу населення2002 $879,02018 $2947,9мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем? Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается!Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем? Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....

Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...



Тепер на рахунок ВВП

Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:40 budivelnik написав: zРадио написав: flyman написав: брехло дивись:

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

ВВП млн. $

2002 $42393

2018 $124603

+1% в рiк, адназначна !!!!

на душу населення

2002 $879,0

2018 $2947,9

мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік брехло дивись:ВВП млн. $2002 $423932018 $124603+1% в рiк, адназначна !!!!на душу населення2002 $879,02018 $2947,9мабуть троха більше, мабуть +1,2% в рік Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается! Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем? Дно! Ты даже не знаешь, что такое реальный ВВП, и как он считается!Взял номинальный в валюте, и считаешь себя героем? Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....

Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...



Тепер на рахунок ВВП

Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.

Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз. Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...Тепер на рахунок ВВПРізкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.

довiдник зрадiо: "Методичка з Ольгiно: як сiяти зраду"

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:50 Starikan написав: Sommer написав: https://www.liga.net/politics/opinion/parij-berlin-zelenskiy-est-li-novaya-jizn-vo-vneshney-politike

Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати?

Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.

Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасности» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.

Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.

"Лучше рабство, чем война" (с). Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит."Лучше рабство, чем война" (с).



Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

Sommer написав:
Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.

"а куда вiн дiнеться з пiдводноi лодки?"

або по iншому:

"вiн не достатньо тупий, щоб зупиняти потяг який рухаеться на всiх парах":

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53 freeze написав: Sommer написав: freeze написав: "Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды женщины, которые кланяясь приносят хлеб соль. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.

"Каждую делегацию встречают разодетые в яркие одежды. Каждый приезд высокого чиновника в регионы начинается с этого ритуала.



Не сексизм ни разу, да.



freeze написав: Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/ Вы, сцуко, вечно униженные и оскорбленные. Вся жизнь ваша состоит в том, что на каждом шаге вас кто-то оскорбил, на любом историческом отрезке унизил или поимел. Вся ваша жизнь - боль. Но только ваша, потому что выйди на улицу и спроси у любого, что он об этом думает и ответ будет таков: Еб@нутым нет покоя." /c/



О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы? Не сексизм ни разу, да.О, уже пошла самокритика. Неужели зекоманда начала осознавать свои проблемы?



Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков. Это был ответ блогера вам, вас все обижали тысячелетиями, вас в смысле все 15 процентов нытиков.



Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:56

budivelnik написав:
Якщо таких як я буде 10 000 і наших порад послухає всього 4000(на кожного) тих кого ці поради стосуються-в Україні не треба буде брати кредити МВФ і голосувати за клоунів.

С такими познаниями, такой напористостью, бескорыстным просветительством местных наивных "туземцев", и вы всего лишь хозяин магазина и кафе, экс-строитель 2-х домов?



Это какой-то позор! (с)



Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!



Ведь только тогда, благодаря вам и только вам,

Ослепительные перспективы развернулись перед жителями Украины. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены советской постройки рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди. Мраморные лестницы действительно ниспадали в пруд Стрыйского парка. В прокопанном к пруду от Черного моря канале шириной в километр и глубиной в 200 метров, стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, бизнес-леди, австралийские поклонники Украины, индусы в белых тюрбанах — приверженцы партии строителя, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие львовянам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей...



Все пенсионеры давно продали свои квартиры в мега- и просто полисах и теперь жили на природе, не отказывая себе ни в чем, из-за свалившихся на них, благодаря советам мудрейшего, сотням тысяч и миллионам свободно конвертируемой гривны, за обладание которой, немцы, французы, англичане, американцы и даже швейцарцы готовы были часами стоять на коленях перед ее обладателями, униженно умоляя продать хотя бы одну единственную гривну по курсу 1:100 000 $.

Додано: Вів 18 чер, 2019 20:58

В Ольгiно "пересменка" операторiв?
Бо щось притихли.

Бо щось притихли.



В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

