Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?
Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.
А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.
Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.
Sommer написав:Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки. И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.
Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??
И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?
zРадио написав:Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!
Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напал Отличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!
Это говорит о системных проблемах в экономике, но ты, так же, как и Муха, не хочешь принять реальность!
Понимаешь ли, критикус, оттого что ты так упорно пытаешься отмазать рашку... ты только рушишь свою картину "честного украинца".
Системные проблемы в экономике есть всегда. У всех (практически) стран.
Поэтому можешь не вилять, ими ты проблему агрессии рашки не прикроешь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати? Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет. Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасностиg» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация. Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир.
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами. Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит. "Лучше рабство, чем война" (с).
Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.[/quote] Сформулирую иначе: но он вопреки Вашим ожиданиям, а также так уверенно тут утверждавших форумчанам, что ЗЕ сдаст Украину пуйлу, не сдаёт. Цитаты бы поднять, как тут сторонников Зе называли идиотами, де***, слепыми и т.д.
budivelnik написав:Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП.... Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...
Тепер на рахунок ВВП Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних. Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.
Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?
Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.
А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.
Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%
чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015? в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю? чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю? а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.
Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.
Це ще в СРСР брали за базу 1913 для показу росту жира в маслах.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 21:09, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав: Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??
И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?
Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!
zРадио написав: Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??
И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?
Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!
Незачет тебе, тролль - останешься без премии
в тебе щось з логiкою "якщо все зелене квадратне, то Порошенко в раду не попадае."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015? в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю? чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю? а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.
Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.
Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.
Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа
flyman написав:В Ольгiно "пересменка" операторiв? Бо щось притихли.
Але на нiч знову пулятимуть зi вciх стволiв про зраду та тотальне зубожыння.
Троллище, ты реально надоедаешь своим тупым троллингом.
Фишка в том, что дискуссии на том и строятся, что поднимаются и обсуждаются проблемы, негаразды. Которых у нас полно. На что нам указывают западные партнёры и реалии жизни. Но главное -- более объективные показатели такие, как рейтинги. Открывай их и смотри...
Чудак, у нас выборы выиграл юморист ... Во время войны... Тебе это ни о чём не говорит? А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ. Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.
flyman написав:чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015? в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю? чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю? а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.
Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.
Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.
Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа
зрадiо, твоє ж джерело https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP In 2018, GDP based on PPP for Ukraine was 390.34 billion international dollars. GDP based on PPP of Ukraine increased from 179.35 billion international dollars in 1999 to 390.34 billion international dollars in 2018 growing at an average annual rate of 4.42 % Закушуй, 4.42% в середньому ріст.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав:Чудак, у нас выборы выиграл юморист ... Во время войны... Тебе это ни о чём не говорит? А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ. Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.
Клоун не виграв, це ПАП програв (йому не тре було йти на 2й срок, хоча б той же Вакарчук, але там, думаю власні амбіціі взяли гору). ПАП не допустив розвалу держави, краху економіки, зупинив рух руської чуми, підписав безвіз, томос, почав реформи в енергетиці... "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" (с) просто зараз тяжко оцінити його заслуги і прорахунки, після того всього що трапилося. Але дурачки думають ... да хз, що думають, радіють перемозі над "нехарошимм" По.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 21:30, всього редагувалось 4 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.