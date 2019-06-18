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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 32043205320632073208> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 128 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 23% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 36 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 5 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 128 Додано: Вів 18 чер, 2019 21:00 budivelnik написав: Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....

Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...



Тепер на рахунок ВВП

Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.

Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз. Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...Тепер на рахунок ВВПРізкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.



Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?



Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.



А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.



Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.



Нравится вам это, не нравится - это факт! Вы напару решили дно пробить?А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.Нравится вам это, не нравится - это факт! zРадио

Повідомлень: 2518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:01 zРадио написав: Sommer написав: Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.

И это чудо, что он ВВП упал не так сильно. Еще раз - плохие данные с ростом ВВП за последние 5 лет связаны с агрессией рашки.И это чудо, что он ВВП упал не так сильно.



Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??



И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?



zРадио написав: Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!



Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напал Отличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!



Это говорит о системных проблемах в экономике, но ты, так же, как и Муха, не хочешь принять реальность! Это все путин? Из 15%-ого падения ВВП в 2014-2015 гг по крайней мере половина точно не объясняется российской агрессией!Да, и ответь мне на вопрос - а кто напал на Украину в 2008-2009 гг?? Мировой кризис напалОтличное объяснение - только мы и до начала российской агрессии от него не оправились!, но ты, так же, как и Муха, не хочешь принять реальность!



Понимаешь ли, критикус, оттого что ты так упорно пытаешься отмазать рашку... ты только рушишь свою картину "честного украинца".



Системные проблемы в экономике есть всегда. У всех (практически) стран.



Поэтому можешь не вилять, ими ты проблему агрессии рашки не прикроешь. И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?Понимаешь ли, критикус, оттого что ты так упорно пытаешься отмазать рашку... ты только рушишь свою картину "честного украинца".Системные проблемы в экономике есть всегда. У всех (практически) стран.Поэтому можешь не вилять, ими ты проблему агрессии рашки не прикроешь. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4198 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:03 Sommer написав: Starikan написав: [uote="4688471:Sommer"] https://www.liga.net/politics/opinion/parij-berlin-zelenskiy-est-li-novaya-jizn-vo-vneshney-politike

Похоже, новая внешнеполитическая стратегия Украины - делать то же самое, что и раньше, но при этом рассчитывать на другой результат. Но с какой стати?

Похоже, никакой своей стратегии решения для войны на Донбассе у президента Зеленского все-таки нет.

Визит в Париж в этом смысле дает гораздо больше оснований для выводов, чем символические встречи в Брюсселе. Просьба о сохранении антироссийских санкций, заклинание «Европа не может чувствовать себя в безопасностиg» и много, слишком много неоправданных надежд на Нормандский формат – на этих трех китах строила свою безуспешную стратегию и предыдущая администрация.

Эта стратегия может привести к замораживанию ситуации, сохранению его в качестве центрального элемента внутриполитической жизни в стране, но не может принести обещанный мир. [uote="4688471:Sommer"]

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит.

"Лучше рабство, чем война" (с). Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.Если уставший от войны нарiд этого хочет - он это и получит."Лучше рабство, чем война" (с).



Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.[/quote]

Сформулирую иначе:

но он вопреки Вашим ожиданиям, а также так уверенно тут утверждавших форумчанам, что ЗЕ сдаст Украину пуйлу, не сдаёт.

Цитаты бы поднять, как тут сторонников Зе называли идиотами, де***, слепыми и т.д. Честно говоря, я этого от Зе и ожидал. Но он вопреки надеждам ожидающих мира с мышебратьями повторяет политику Порошенко.[/quote]Сформулирую иначе:но он вопреки Вашим ожиданиям, а также так уверенно тут утверждавших форумчанам, что ЗЕ сдаст Украину пуйлу, не сдаёт.Цитаты бы поднять, как тут сторонников Зе называли идиотами, де***, слепыми и т.д. detroytred

Повідомлень: 21899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:05 zРадио написав: budivelnik написав: Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....

Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...



Тепер на рахунок ВВП

Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.

Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз. Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...Тепер на рахунок ВВПРізкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз.



Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?



Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.



А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.



Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3% Вы напару решили дно пробить?А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%

чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?

в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?

чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?

а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.



Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.



Це ще в СРСР брали за базу 1913 для показу росту жира в маслах. чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.Це ще в СРСР брали за базу 1913 для показу росту жира в маслах. Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 21:09, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:08 Sommer написав: zРадио написав:

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??



И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?

И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?



Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!



Незачет тебе, тролль - останешься без премии Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!Незачет тебе, тролль - останешься без премии zРадио

Повідомлень: 2518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:10 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??



И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?

И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?



Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!



Незачет тебе, тролль - останешься без премии Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!Незачет тебе, тролль - останешься без премии

в тебе щось з логiкою

"якщо все зелене квадратне, то Порошенко в раду не попадае." в тебе щось з логiкою"якщо все зелене квадратне, то Порошенко в раду не попадае." В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:12 flyman написав: чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?

в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?

чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?

а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.



Тому твоя iнформацiя манiпулятивна. чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.



Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.



Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа zРадио

Повідомлень: 2518 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:16 flyman написав: В Ольгiно "пересменка" операторiв?

Бо щось притихли.



Але на нiч знову пулятимуть зi вciх стволiв про зраду та тотальне зубожыння. В Ольгiно "пересменка" операторiв?Бо щось притихли.Але на нiч знову пулятимуть зi вciх стволiв про зраду та тотальне зубожыння.

Троллище, ты реально надоедаешь своим тупым троллингом.



Фишка в том, что дискуссии на том и строятся, что поднимаются и обсуждаются проблемы, негаразды.

Которых у нас полно.

На что нам указывают западные партнёры и реалии жизни.

Но главное -- более объективные показатели такие, как рейтинги.

Открывай их и смотри...



Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. Троллище, ты реально надоедаешь своим тупым троллингом.Фишка в том, что дискуссии на том и строятся, что поднимаются и обсуждаются проблемы, негаразды.Которых у нас полно.На что нам указывают западные партнёры и реалии жизни.Но главное -- более объективные показатели такие, как рейтинги.Открывай их и смотри...Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...Во время войны...Тебе это ни о чём не говорит?А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. detroytred

Повідомлень: 21899 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:16 zРадио написав: flyman написав: чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?

в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?

чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?

а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.



Тому твоя iнформацiя манiпулятивна. чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.



Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.



Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа

зрадiо,

твоє ж джерело

https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP

In 2018, GDP based on PPP for Ukraine was 390.34 billion international dollars. GDP based on PPP of Ukraine increased from 179.35 billion international dollars in 1999 to 390.34 billion international dollars in 2018 growing at an average annual rate of 4.42 %

Закушуй, 4.42% в середньому ріст. зрадiо,твоє ж джерелоIn 2018, GDP based on PPP for Ukraine was 390.34 billion international dollars. GDP based on PPP of Ukraine increased from 179.35 billion international dollars in 1999 to 390.34 billion international dollars in 2018Закушуй, 4.42% в середньому ріст. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:22 detroytred написав: Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...Во время войны...Тебе это ни о чём не говорит?А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.

Клоун не виграв, це ПАП програв (йому не тре було йти на 2й срок, хоча б той же Вакарчук, але там, думаю власні амбіціі взяли гору).

ПАП не допустив розвалу держави, краху економіки, зупинив рух руської чуми, підписав безвіз, томос, почав реформи в енергетиці...

"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" (с)

просто зараз тяжко оцінити його заслуги і прорахунки, після того всього що трапилося.

Але дурачки думають ... да хз, що думають, радіють перемозі над "нехарошимм" По. Клоун не виграв, це ПАП програв (йому не тре було йти на 2й срок, хоча б той же Вакарчук, але там, думаю власні амбіціі взяли гору).ПАП не допустив розвалу держави, краху економіки, зупинив рух руської чуми, підписав безвіз, томос, почав реформи в енергетиці..."Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" (с)просто зараз тяжко оцінити його заслуги і прорахунки, після того всього що трапилося.Але дурачки думають ... да хз, що думають, радіють перемозі над "нехарошимм" По. Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 21:30, всього редагувалось 4 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 32043205320632073208> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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