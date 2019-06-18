Включаем режим критикуса:
Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.
Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:23
Включаем режим критикуса:
Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.
Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:25
(фейспалм)
Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.
А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:27
так то при талановитому гаспідарнику-завгару і другу Раші - ВФЯ,
а це при врагу руськага язика і міра - По!
пачувствуй разніцу.
Кстаті, тема ЗВР не розкрита.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:27
Принцип Парето-Старджона - "80% всего является дерьмом".
Примечание для зефанатов: любые процентные или электоральные совпадения являются случайными. Расслабтесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:39
Вот именно, что хз, що думають.
Янек не подписал ассоциацию, обвинялся в готовновности вести в тайожный союз и ... активисты его смели...
А тут активисты, атошники, волонтеры во время войны и при уже наличии оккупации заявляют, что ЗЕ - марионетка, сдаст страну пуйлу и т.д. --- и тишина!!!
Кроме того, если умеренные, обыватели, сторонники ЗЕ хотя бы надеялись на шанс от ЗЕ (может даже некоторые не столько от него, сколько от изменения баланса сил), то на что надеялись вышеперечисленные, имея такое своё виденье ЗЕ?
Вы спорите о росте ВВП ... при нормальном достаточном темпе роста (а не таком, что можно и так, и этак представить) почвы для спора нет.
Кстати, дискуссии о выгодности депозитов, росте ВВП велись на данном форуме с давних времён. То есть оппоненты представляли разные точки зрения, а не называли не свою брехней. На крайний случай - ошибкой.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:43
Поэтому люди чаще дискутируют именно о проблемах, трудностях.
Но кто-то додумался обозначить это разгоном зрады.
Как-будто страна входит в разряд развитых.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:50
Re: Політичні дискусії
1 Я вам ,як прихильникам зеленського-нічого не винен
2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми
3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які
а - мають житло в обласних або районних центрах
б - пенсія не залежить від місця проживання
в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій
Тому
Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує
якщо вас це не влаштовує - живіть і далі так як живете... все одно для власного благополуччя прийдеться піднімати власну дупу.а не чекати манни небесної від Зеленського... чекати можна-дочекатись не вийде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:59
Это другой показатель, если ты не заметил. Это не реальный ВВП, а ВВП по ППС.
Да, с учетом поправки на локальные цены, и если считать с 1990-х, рост будет выше. Но, во-первых, посмотри на последние 10 лет - мы топчемся на месте (и начали топтаться до российской агрессии). А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.
Для наглядности системных проблем в экономике Украины, рекомендую смотреть в сравнении с Польшей.
ВВП по ППС:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 чер, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:59
Так вам зрада не пройде....
1 В 2018 - хтось сильно переживав про
а - 5 млн(13%) виїхавших
б - 2 млн(5 % Крим)
в -2 млн(5%)-ОРДЛО
Якщо в 2018 економіка в штуках створила на 8,5% , а тих хто створював стало менше на 13+5+5=23%- то економіка на душу зросла на 14,5% за 5 років....
2 Якщо в економіці США 1000м3 газу рахувались як 300 доларів, а в нас як 750 грн...То що в нас економіка не така чи газ інший?
Тому
Інтегральним показником є не кількість товарів(як врахувати стрижку в нас за 50 грн штука і в США за 150 доларів штука,чи квиток в автобусі 7грн у нас за проїзд і 4 долара в США за проїзд...)
Інтегральним показником є ВВП в національній валюті,перераховане по курсу НБУ в долари...Це найближчий,хоча і сильно не точний для країн які розвиваються показник.
Тому
Чим ближче ми до світових цін , тим менше буде співвідношення між ВВП в доларах на душу населення.
ППС
Я вважаю ,що наш реальний сьогоднішній рівень це 70-80% від рівня Польщі... хоча якщо подивитись через долар то різниця в рази.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:05
Re: Політичні дискусії
Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...
А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...
І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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