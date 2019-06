Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:23 zРадио написав: А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?

А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах", если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?

А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах", если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?



Включаем режим критикуса:



Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.

Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец. Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4198 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:25 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??

Да? А 100 банков кто банкротил? Рефинанс Привату кто раздавал? Кто ОРДЛО-вский уголь блокировал, чтобы завозить его из Ростова, а выдавать - за Роттердамский, кто повышал тарифы на украинский газ, кто вводил запреты на вывод дивидендов, кто рейдерил бизнес??



И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?

И вот это все перечисленное с рашкинской агрессией не связано?



Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!

Вот ты сам себя и загнал в угол - если все перечисленное обусловлено рашкинской агрессией, значит Порошенко поддержал и содействовал ей, потому что сопротивлялся блокированию ОРДЛО!



(фейспалм)



Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.



А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря. (фейспалм)Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:27 Sommer написав: zРадио написав: А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?

А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах", если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?

А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах", если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?



Включаем режим критикуса:



Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.

Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец. Когда рост ВВП за 3 года (2010-2013) составляет 30% - это взлет.Когда рост ВВП за 3 года (2016-2018) составляет 34% - это зрада, зубожиння и армагедец.

так то при талановитому гаспідарнику-завгару і другу Раші - ВФЯ,

а це при врагу руськага язика і міра - По!

пачувствуй разніцу.



Кстаті, тема ЗВР не розкрита.

Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:27 detroytred написав: Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...Во время войны...Тебе это ни о чём не говорит?А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.



Принцип Парето-Старджона - "80% всего является дерьмом".



Примечание для зефанатов: любые процентные или электоральные совпадения являются случайными. Расслабтесь. Принцип Парето-Старджона - "80% всего является дерьмом".Примечание для зефанатов: любые процентные или электоральные совпадения являются случайными. Расслабтесь. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:39 flyman написав: detroytred написав: Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...Во время войны...Тебе это ни о чём не говорит?А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.

Клоун не виграв, це ПАП програв.

ПАП не допустив розвалу держави, краху економіки, зупинив рух руської чуми, безвіз, томос, почав реформи в енергетиці...

"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить" (с)

просто зараз тяжко оцінити його заслуги і прорахунки, після того всього що трапилося.

Але дурачки думають ... да хз, що думають, радіють перемозі над злим По.

Вот именно, что хз, що думають.



Янек не подписал ассоциацию, обвинялся в готовновности вести в тайожный союз и ... активисты его смели...



А тут активисты, атошники, волонтеры во время войны и при уже наличии оккупации заявляют, что ЗЕ - марионетка, сдаст страну пуйлу и т.д. --- и тишина!!!



Кроме того, если умеренные, обыватели, сторонники ЗЕ хотя бы надеялись на шанс от ЗЕ (может даже некоторые не столько от него, сколько от изменения баланса сил), то на что надеялись вышеперечисленные, имея такое своё виденье ЗЕ?





Вы спорите о росте ВВП ... при нормальном достаточном темпе роста (а не таком, что можно и так, и этак представить) почвы для спора нет.

Кстати, дискуссии о выгодности депозитов, росте ВВП велись на данном форуме с давних времён. То есть оппоненты представляли разные точки зрения, а не называли не свою брехней. На крайний случай - ошибкой.

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:43 Sommer написав: detroytred написав: Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.

Во время войны...

Тебе это ни о чём не говорит?

А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.

Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл. Чудак, у нас выборы выиграл юморист ...Во время войны...Тебе это ни о чём не говорит?А это прямое следствие не просто проблем, а проблемищ.Ещё у такого суперуправленца, как ПАП выиграл.



Принцип Парето-Старджона - "80% всего является дерьмом".



Примечание для зефанатов: любые процентные или электоральные совпадения являются случайными. Расслабтесь. Принцип Парето-Старджона - "80% всего является дерьмом".Примечание для зефанатов: любые процентные или электоральные совпадения являются случайными. Расслабтесь.

Поэтому люди чаще дискутируют именно о проблемах, трудностях.



Но кто-то додумался обозначить это разгоном зрады.

Как-будто страна входит в разряд развитых.

Додано: Вів 18 чер, 2019 21:50 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно! Вы как минимум должны быть главой ВР, Премьер-министром и Президентом одновременно!

2 Я за свої поради не вимагаю і не прошу навіть грошей на первинні телеграми

3 По суті-є претензії до алгоритму покращення життя пенсіонерів які

а - мають житло в обласних або районних центрах

б - пенсія не залежить від місця проживання

в - хочуть змінити своє прозябання в хрущовці старшій від них на спокійне проживання у будиночку з садочком навколо цього будиночка з одночасною доплатою в розмірі трьох їх пенсій



Тому

Якщо когось це влаштує і він не бачить перепон-нехай спробує

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21022 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:59 flyman написав: zРадио написав: flyman написав: чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?

в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?

чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?

а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.



Тому твоя iнформацiя манiпулятивна. чому ти береш для порiвняння з 2018 не 1999, 2010, 2015?в чому рахуеш, в грн. перерахованiй на гривневу iнфляцiю?чи в доларах, перерахованому в доларову iнфляцiю?а тобi вiдомо, що гривнева та доларова iнфляцiя рiзна, тому результат буде вiдрiзнятися.Тому твоя iнформацiя манiпулятивна.



Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.



Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа Возьми любой другой длинный период, который тебе нравится - вводные я для этого дал.Так же, как очень короткий период в подобном анализе бесполезен, так же и очень длинный, поэтому я взял интервал 5-15 лет. В этом не было ничего манипулятивного. Ты сам накрутил себя, потому что тебе не нравятся результаты и выводы анализа

зрадiо,

твоє ж джерело

https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-based-on-PPP

In 2018, GDP based on PPP for Ukraine was 390.34 billion international dollars. GDP based on PPP of Ukraine increased from 179.35 billion international dollars in 1999 to 390.34 billion international dollars in 2018 growing at an average annual rate of 4.42 %

Закушуй, 4.42% в середньому ріст. зрадiо,твоє ж джерелоIn 2018, GDP based on PPP for Ukraine was 390.34 billion international dollars. GDP based on PPP of Ukraine increased from 179.35 billion international dollars in 1999 to 390.34 billion international dollars in 2018Закушуй, 4.42% в середньому ріст.



Это другой показатель, если ты не заметил. Это не реальный ВВП, а ВВП по ППС.



Да, с учетом поправки на локальные цены, и если считать с 1990-х, рост будет выше. Но, во-первых, посмотри на последние 10 лет - мы топчемся на месте (и начали топтаться до российской агрессии). А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.



Для наглядности системных проблем в экономике Украины, рекомендую смотреть в сравнении с Польшей.

ВВП по ППС:





https://knoema.com/atlas/Ukraine/GDP-ba ... mpareTo=PL

Повідомлень: 2517 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 21:59 zРадио написав: budivelnik написав: Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....

Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...



Тепер на рахунок ВВП

Різкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.

Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз. Я дуже хотів би послухати в чому крім національної валюти або доларів у всьому світі рахують ВВП....Просвітіть нас своєю великою брехнею, а то обіцяли дати відповідь про батончики марс, і 40 млрд доларів корупційних витрат, але так і забули... бо кого цікавить маленька брехня коли можна брехати по повній...Тепер на рахунок ВВПРізкий ріст нашого ВВП в доларах повязаний з поступовим переходом на світові ціни навіть при внутрішньому використанні+виведенні з тіні сірої частки ВВП яке створюється але не потрапляє до стат данних.Тому сьогодні наше реальне ВВП не 120 млрд доларів , а 120+40 сіра частка=160 млрд доларів,а тому я не бачу нічого дивного чи надзвичайного в тому що на протязі найближчих 5 років ми виростемо на 30%... шляхом простого виведення економіки з тіні... при цьому від цих статистичних+30% в кишенях у населення нічого не добавиться, бо вони й так цих 40 млрд споживають і зараз. Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?

Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.

А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.

Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.

Нравится вам это, не нравится - это факт! Вы напару решили дно пробить?А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.Нравится вам это, не нравится - это факт! Так вам зрада не пройде....

1 В 2018 - хтось сильно переживав про

а - 5 млн(13%) виїхавших

б - 2 млн(5 % Крим)

в -2 млн(5%)-ОРДЛО

Якщо в 2018 економіка в штуках створила на 8,5% , а тих хто створював стало менше на 13+5+5=23%- то економіка на душу зросла на 14,5% за 5 років....

2 Якщо в економіці США 1000м3 газу рахувались як 300 доларів, а в нас як 750 грн...То що в нас економіка не така чи газ інший?

Тому

Інтегральним показником є не кількість товарів(як врахувати стрижку в нас за 50 грн штука і в США за 150 доларів штука,чи квиток в автобусі 7грн у нас за проїзд і 4 долара в США за проїзд...)

Інтегральним показником є ВВП в національній валюті,перераховане по курсу НБУ в долари...Це найближчий,хоча і сильно не точний для країн які розвиваються показник.

Тому

Чим ближче ми до світових цін , тим менше буде співвідношення між ВВП в доларах на душу населення.

ППС

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Вів 18 чер, 2019 22:05 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевче в Украине только труд.

А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...

І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

