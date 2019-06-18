Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3206320732083209> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 130 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 22% 29 Громадянська позиція 5% 7 Європейська Солідарність 28% 37 Опозиційна платформа - За життя 5% 6 Опозиційний блок 4% 5 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 6 Сила і честь 2% 2 Слуга народу 23% 30 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 5 Всього голосів : 130 Додано: Вів 18 чер, 2019 22:10 Starikan написав: Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.

Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.



Ты смотришь на исторические процессы линейно. А время трехмерно. Некоторые считают, что даже четырехмерно.

Как это сказывается на данном вопросе о мире? Может быть мир без капитуляции?

Смотрим на волны времени.

Что они нам показывают?

Скорый мир. Без капитуляции. Без пида-рашки и днров. А куда они делись? А волна времени вот-вот их смоет с лица земли.

Когда?

Шамант якут Саша считает, что через два года, когда он дойдет до Москвы и изгонит кровавого демона Путина.

Я предсказывал кончину пида-рашки на 2019-200 гг.

Посмотрим, кто из нас точнее в своих прогнозах.

Докладываю еще раз: МИР СКОРО НАСТАНЕТ. БЕЗ КАПИТУЛЯЦИИ.





Ты смотришь на исторические процессы линейно. А время трехмерно. Некоторые считают, что даже четырехмерно.Как это сказывается на данном вопросе о мире? Может быть мир без капитуляции?Смотрим на волны времени.Что они нам показывают?Скорый мир. Без капитуляции. Без пида-рашки и днров. А куда они делись? А волна времени вот-вот их смоет с лица земли.Когда?Шамант якут Саша считает, что через два года, когда он дойдет до Москвы и изгонит кровавого демона Путина.Я предсказывал кончину пида-рашки на 2019-200 гг.Посмотрим, кто из нас точнее в своих прогнозах.Докладываю еще раз: МИР СКОРО НАСТАНЕТ. БЕЗ КАПИТУЛЯЦИИ. Libo 2

Повідомлень: 7158 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:13 budivelnik написав: zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...

А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...

І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка. Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка.



Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь? Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это Порошенко Столько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других стран Ну хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с) Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь?Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это ПорошенкоСтолько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других странНу хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с) zРадио

Повідомлень: 2521 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:15 zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.

А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что



Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.



Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!



Нобелевку ему, срочно. Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!Нобелевку ему, срочно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4203 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:17 zРадио написав: Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине



Да, при обстрелах рашкинскими Градами наблюдалось резкое повышение тепла. Да, при обстрелах рашкинскими Градами наблюдалось резкое повышение тепла. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4203 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:20 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...

А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...

І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка. Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка. Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь? Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это Порошенко Столько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других стран Ну хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с) Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь?Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это ПорошенкоСтолько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других странНу хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с) 1 Безвіз дає можливість без відкриття віз в кожну країну-проїхати одним махом десяток і вибрати те що тобі більше підходить ,а після того як вибрав з допомогою місцевихз працедавців отримати робочу візу,при чому за цією робочою візою буде по чиновникам бігати не працівник- а працедавець

2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...

Чим менше переон(а візовий режим це перепона) тим менша різниця у вартості товарів(а праця це товар)

Саме на цьому побудований ЄС і саме для цього він прибрав внутрішні кордони між собою. 1 Безвіз дає можливість без відкриття віз в кожну країну-проїхати одним махом десяток і вибрати те що тобі більше підходить ,а після того як вибрав з допомогою місцевихз працедавців отримати робочу візу,при чому за цією робочою візою буде по чиновникам бігати не працівник- а працедавець2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...Чим менше переон(а візовий режим це перепона) тим менша різниця у вартості товарів(а праця це товар)Саме на цьому побудований ЄС і саме для цього він прибрав внутрішні кордони між собою. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21023 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:21 Sommer написав: zРадио написав: А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.

А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что



Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.



Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!



Нобелевку ему, срочно. Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!Нобелевку ему, срочно.



Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.



За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.



Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.



Так что своими охами и ахами ты только позоришься Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.Так что своими охами и ахами ты только позоришься zРадио

Повідомлень: 2521 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:24 Sommer написав: Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.



А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря. Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.

мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...

во всей красе.

перелогиненный ольгинец хуже татарина.

zРадио написав: Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)! Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!

Criticus написав: Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать) Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать)

Imp написав: Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме. Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме. мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...во всей красе.перелогиненный ольгинец хуже татарина. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14030 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4017 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:27 budivelnik написав: 2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...

2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...



Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию zРадио

Повідомлень: 2521 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:30 Yuri_T написав: Sommer написав: Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.



А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря. Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.

мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...

во всей красе.

перелогиненный ольгинец хуже татарина.

zРадио написав: Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)! Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!

Criticus написав: Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать) Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать)

Imp написав: Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме. Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме. мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...во всей красе.перелогиненный ольгинец хуже татарина.



Ты совсем недоразвит? Что здесь общего? Может я еще и буквы использую те же, что и приведенные тобой авторы? Офигеть - какое неопровержимое доказательство одного почерка



PS: с больными обсессивным расстройством - Sommer и Yuri_T, которым мерещится клитикус, общаться прекращаю! Ты совсем недоразвит? Что здесь общего? Может я еще и буквы использую те же, что и приведенные тобой авторы? Офигеть - какое неопровержимое доказательство одного почеркаPS: с больными обсессивным расстройством -, которым мерещится клитикус, общаться прекращаю! zРадио

Повідомлень: 2521 З нами з: 02.05.18 Подякував: 725 раз. Подякували: 1679 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 22:35 zРадио написав: Кошмар - это же очевидное доказательство одного почерка... Кошмар - это же очевидное доказательство одного почерка...

когда читаю твою ежедневную ахинею, вспоминаю незабвенного Ю.Семёнова.

он писал так:

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха. когда читаю твою ежедневную ахинею, вспоминаю незабвенного Ю.Семёнова.он писал так: Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14030 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4017 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3206320732083209> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Sommer і 2 гостейМодератори: ТупУм