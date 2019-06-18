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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:10
Starikan написав:
Мир может принести только полная капитуляция Украины перед рашкой и днрами.
Ты смотришь на исторические процессы линейно. А время трехмерно. Некоторые считают, что даже четырехмерно.
Как это сказывается на данном вопросе о мире? Может быть мир без капитуляции?
Смотрим на волны времени.
Что они нам показывают?
Скорый мир. Без капитуляции. Без пида-рашки и днров. А куда они делись? А волна времени вот-вот их смоет с лица земли.
Когда?
Шамант якут Саша считает, что через два года, когда он дойдет до Москвы и изгонит кровавого демона Путина.
Я предсказывал кончину пида-рашки на 2019-200 гг.
Посмотрим, кто из нас точнее в своих прогнозах.
Докладываю еще раз: МИР СКОРО НАСТАНЕТ. БЕЗ КАПИТУЛЯЦИИ.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:13
budivelnik написав: zРадио написав:
А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд.
Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...
А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...
І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка.
Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь?
Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это Порошенко
Столько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других стран
Ну хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с)
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:15
zРадио написав:
А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же
.
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:17
zРадио написав:
Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине
Да, при обстрелах рашкинскими Градами наблюдалось резкое повышение тепла.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:20
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд.
Тому слідуючи завітам ледів-зедів-тедів ... Порошенко й прийняв рішення різко вплинути на цей показник і.... пробив безвіз...
А безвіз в свою чергу , без якихось внутрішньоукраїнських постанов і циркулярів змусив підприємства/підприємців піднімати вартість праці , за рахунок того що чим більша різниця і чим менші перепони-тим більша кількість працівників переміститься від працедавців з низькою оплатою праці до працедавців з високою...
І саме за це олігархат так покатив бочку на Порошенка.
Безвиз не дает права работы в ЕС! Шо ты мелешь?
Ускорение эмиграции связано с резким повышением стоимости тепла в Украине - поапплодируем за это Порошенко
Столько бездельников без его "импортного паритета" так и ждали бы в Украине с моря погоды, а сейчас - работают на экономики других стран
Ну хоть сами теперь в достатке, да и оставшимся родственникам помогают. Дякую (с)
1 Безвіз дає можливість без відкриття віз в кожну країну-проїхати одним махом десяток і вибрати те що тобі більше підходить ,а після того як вибрав з допомогою місцевихз працедавців отримати робочу візу,при чому за цією робочою візою буде по чиновникам бігати не працівник- а працедавець
2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...
Чим менше переон(а візовий режим це перепона) тим менша різниця у вартості товарів(а праця це товар)
Саме на цьому побудований ЄС і саме для цього він прибрав внутрішні кордони між собою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:21
Sommer написав: zРадио написав:
А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же
.
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.
За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.
Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.
Так что своими охами и ахами ты только позоришься
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:24
Sommer написав:
Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.
А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.
мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...
во всей красе.
перелогиненный ольгинец хуже татарина.
zРадио написав:
Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!
Criticus написав:
Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать)
Imp написав:
Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:27
budivelnik написав:
2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...
Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:30
Yuri_T написав: Sommer написав:
Ты не волнуйся так, не сдадим мы тебя кураторам.
А то ты совсем уже заговариваться стал, хуже волгаря.
мастерство "аргументированного аргументатора" (с) быстро не пропьешь...
во всей красе.
перелогиненный ольгинец хуже татарина.
zРадио написав:
Я не просто голословно что-то ляпнул ... - я аргументированно раскрыл мысль на цифрах (как всегда делаю я)!
Criticus написав:
Смиритесь с тем, что есть люди, которые не разделяют действий власти, и умеют об этой позиции аргументированно заявить (в отличие от вас, умеющего лишь услужливо мычать)
Imp написав:
Удивительно, как "бла-бла-бла" писатели пыжатся дискредитировать одного из немногих, кто пишет аргументированно на этом форуме.
Ты совсем недоразвит? Что здесь общего? Может я еще и буквы использую те же, что и приведенные тобой авторы? Офигеть - какое неопровержимое доказательство одного почерка
PS: с больными обсессивным расстройством - Sommer
и Yuri_T
, которым мерещится клитикус, общаться прекращаю!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:35
zРадио написав:
Кошмар - это же очевидное доказательство одного почерка...
когда читаю твою ежедневную ахинею, вспоминаю незабвенного Ю.Семёнова.
он писал так:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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