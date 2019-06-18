Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.
За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.
И внезапно "все остальное" из
А все остальное стоит столько же
превращается в перечень импортных товаров. Эх, неудачливый ты манипулятор...
zРадио написав:Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.
Так что своими охами и ахами ты только позоришься
Поздравляю с очередным пробитием дна.
Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).
Так понятно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Пряма грошова підтримка сімей з дітьми — це: грошова допомога на дітей; грошова допомога у зв'язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною та інша грошова допомога. За висновками ЮНІСЕФ, найвагомішим інструментом збільшення чисельности дітей, охоплених дошкільною освітою, є грошова допомога сім'ям з дітьми. Найбільші обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми по відношенню до ВВП 2015 року здійснювали Люксембург (2,51%), Велика Британія (2,25%), Естонія (2,01%), Австрія (1,95%), Бельгія (1,79%), Угорщина (1,73%), Ірландія (1,64%), Франція (1,51%) і Чехія (1,5%) (див. рис. 2). На відміну від більшости країн ОЕСР, сукупні обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми в Україні є незначними. Крім того, 2017 року, порівняно з 2010-м, вони скоротилися більш ніж утричі — з 0,034% ВВП 2010 року до 0,01% ВВП 2017-го https://dt.ua/EDUCATION/doshkilnyata-ta ... 4537_.html
По пенсам ми знаємо, що наші виплати по відношенню до ВВП навпаки рекордні.
Дуже вдячний за такі факти. А то вже надоїли нитики, які ниють що в Україні дітей народжують заради грошей. Напевне самі мають 0-1 дітей.
zРадио написав:Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?
Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.
А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.
Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.
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"реальный ВВП в долларах Госстат не считает" - тоді хто його рахує? І головне як його рахують? Десь є детальний його обрахунок, як наприклад по інфляції. Також факт, що наш сьогоднішній реальний ВВП десь на рівні 1994 року. Але чому рівень життя зараз в рази вищий??? Погані бджоли чи поганий мед? Може то ВВП немає ніякого відношення до рівня життя? А може рахують його з похибкою в пару десятків відсотків?