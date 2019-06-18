Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Кошмар - это же очевидное доказательство одного почерка...
когда читаю твою ежедневную ахинею, вспоминаю незабвенного Ю.Семёнова. он писал так:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.
zРадио написав:А во-вторых, задумайся о том, что именно имеет диспаритет стоимости в Украине и мире - хорошенько поразмыслив, ты придешь к выводу, что дешевле в Украине только труд. А все остальное стоит столько же.
Спешите видеть, рождение нового открытия в экономике! Оказывается дешевый труд не ведет к дешевым товарам.
Т.е. хлеб, произведенный в Украине (или башмак, произведенный в Китае) стоят столько же, сколько аналогичный товар произведенный в Норвегии или США!
Нобелевку ему, срочно.
Дешевый труд украинцев не ведет к дешевым товарам из Китая, из Германии, из мордора.
За маленькую зарплату в Украине ты дешевле подстрижешься, дешевле заплатишь за фотографа на свадьбе, дешевле тебя обслужат в кафе.
И внезапно "все остальное" из
А все остальное стоит столько же
превращается в перечень импортных товаров. Эх, неудачливый ты манипулятор...
zРадио написав:Но за банальную детскую игрушку из Китая, или футболку, или корейский телек ты заплатишь столько же, а то и дороже европейца, получающего большую зарплату.
Так что своими охами и ахами ты только позоришься
Поздравляю с очередным пробитием дна.
Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
И на доступность товара будут влиять еще и налоги, которые в развитых странах значительно больше (да и платят их... хм... чаще).
Так понятно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Пряма грошова підтримка сімей з дітьми — це: грошова допомога на дітей; грошова допомога у зв'язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною та інша грошова допомога. За висновками ЮНІСЕФ, найвагомішим інструментом збільшення чисельности дітей, охоплених дошкільною освітою, є грошова допомога сім'ям з дітьми. Найбільші обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми по відношенню до ВВП 2015 року здійснювали Люксембург (2,51%), Велика Британія (2,25%), Естонія (2,01%), Австрія (1,95%), Бельгія (1,79%), Угорщина (1,73%), Ірландія (1,64%), Франція (1,51%) і Чехія (1,5%) (див. рис. 2). На відміну від більшости країн ОЕСР, сукупні обсяги грошових виплат сім'ям з дітьми в Україні є незначними. Крім того, 2017 року, порівняно з 2010-м, вони скоротилися більш ніж утричі — з 0,034% ВВП 2010 року до 0,01% ВВП 2017-го https://dt.ua/EDUCATION/doshkilnyata-ta ... 4537_.html
По пенсам ми знаємо, що наші виплати по відношенню до ВВП навпаки рекордні.
Дуже вдячний за такі факти. А то вже надоїли нитики, які ниють що в Україні дітей народжують заради грошей. Напевне самі мають 0-1 дітей.
zРадио написав:Вы напару решили дно пробить? А в 2009-2013 гг валютный ВВП на каких-таких "мировых внутренних ценах" взлетел, если 1000 кубов газа для населения стоили аж 100 долларов?
Ладно, объясняю - реальный ВВП в долларах Госстат не считает. Он тупо переводит номинальный ВВП по среднему курсу доллара за период. Вот у нас и плящет долларовый ВВП от девальвации к девальвации почти вдвое - то вверх, то вниз.
А вот динамика реального ВВП, нивелирующая разницу цен, показывает динамику экономики, выражаемую производством продукта.
Так вот - продукта экономика Украины в 2018-м году произвела меньше, чем в 2013-м на 8,5%, меньше, чем в 2008-м на 14,5% и больше, чем в 2003-м на 17,3%.
Нравится вам это, не нравится - это факт!
"реальный ВВП в долларах Госстат не считает" - тоді хто його рахує? І головне як його рахують? Десь є детальний його обрахунок, як наприклад по інфляції. Також факт, що наш сьогоднішній реальний ВВП десь на рівні 1994 року. Але чому рівень життя зараз в рази вищий??? Погані бджоли чи поганий мед? Може то ВВП немає ніякого відношення до рівня життя? А може рахують його з похибкою в пару десятків відсотків?
Sommer написав:Обьясню на пальцах, пока я добрый - спрос рождает предложение. Поэтому в Норвегию не повезут дешевую футболку на один сезон или Samsung собранный в Беларуси (или творение Samsoang дедушки Ляна). А в Украину повезут.
Если норвегу вдруг приспичит заиметь дешевую футболку на один сезон или Samsoand дедушки Ляна, что ему мешает заказать это на Али?
Господа модераторы, можно вопрос? Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал. Поиск по форуму тоже ничего не даёт. Есть такие форумчане? Или это нарушение правил форума - искажение ников? Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ... Не кажется ли вам, что это чересчур?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:............ Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).
а хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
Вот просто интересно, как получается "втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $" при девальвации грн в 3 раза? Если лично Вы забрали гривнедепо при курсе 10, то это Ваша личная сообразительность, а те кто держал гривнедепо упорно, потеряли процентов 70, кот. % по гривне до сих пор не компенсировали. И каким образом в масле те, "хто тримав долари в Приватi та Ощадi", при сегодняшних процентах, кот. явно ниже инфляции?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.