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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 чер, 2019 07:15
ЛАД написав:
Господа модераторы, можно вопрос?
Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал.
Поиск по форуму тоже ничего не даёт.
Есть такие форумчане?
Или это нарушение правил форума - искажение ников?
Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ...
Не кажется ли вам, что это чересчур?
Страждалець))))
"Нечего на зеркало пенять, колі рожа крива!"
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Frant
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:16
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:23
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:25
ЛАД написав:
Господа модераторы, можно вопрос?
Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал.
Поиск по форуму тоже ничего не даёт.
Есть такие форумчане?
Или это нарушение правил форума - искажение ников?
Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ...
Не кажется ли вам, что это чересчур?
Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:27
flyman написав:
невдобно вийшло
Любитель шаурми і фонтанів піариться за рахунок Порошенко і Супрун???
Далі буде ще цікавіше(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:39
Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева, это феерический бред для малограмотных, который повторяется как мантра.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:52
zРадио написав: budivelnik написав:
2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...
Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию
Зря Вы так.
Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства
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antey1969
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