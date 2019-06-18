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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3207320832093210>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 130
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
22%
29
Громадянська позиція
5%
7
Європейська Солідарність
28%
37
Опозиційна платформа - За життя
5%
6
Опозиційний блок
4%
5
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
6
Сила і честь
2%
2
Слуга народу
23%
30
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
5
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:15

  ЛАД написав:Господа модераторы, можно вопрос?
Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег

:?:
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал.
Поиск по форуму тоже ничего не даёт.
Есть такие форумчане?
Или это нарушение правил форума - искажение ников?
Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ...
Не кажется ли вам, что это чересчур?

Страждалець))))
"Нечего на зеркало пенять, колі рожа крива!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:16

"Нові обличчя" партії зе-білів:


https://uainfo.org/blognews/1560898126- ... ydana.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:23

  airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398

невдобно вийшло
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:25

  ЛАД написав:Господа модераторы, можно вопрос?
Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег

:?:
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал.
Поиск по форуму тоже ничего не даёт.
Есть такие форумчане?
Или это нарушение правил форума - искажение ников?
Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ...
Не кажется ли вам, что это чересчур?

Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398

невдобно вийшло

Любитель шаурми і фонтанів піариться за рахунок Порошенко і Супрун???

Далі буде ще цікавіше(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:39

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398


Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева, это феерический бред для малограмотных, который повторяется как мантра.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:52

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...


Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию

Зря Вы так.
Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:07

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...


Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию

Зря Вы так.
Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д.
У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе?
Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках.
А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства

А що це за класифікація корупції на "західну" і "східну"?
Нова методичка приїхала російським троллям?

  freeze написав:Порошенко не востановил ПВО вокруг Киева,

"Експерт ПВО", ти зенітну гармату в реалі - бачив коли? А ракету? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:39

  detroytred написав: Сформулирую иначе:
но он вопреки Вашим ожиданиям, а также так уверенно тут утверждавших форумчанам, что ЗЕ сдаст Украину пуйлу, не сдаёт.
Цитаты бы поднять, как тут сторонников Зе называли идиотами, де***, слепыми и т.д.

Лично я называл инфантильными тех сторонников Зе, которые голосовали за него в надежде на "мир любой ценой" и "против тарифного геноцида". Ни то, ни другое в нынешних условиях невозможно.

Хотя фраза насчет "перестать стрелять", конечно, настораживала.

Но теперь я ее воспринимаю как хороший пиар-ход - дескать, перед выборами я говорил, что надо перестать стрелять, а кто должен перестать - я не уточнял.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:58

  airmax78 написав:Ну вот что тут возразить?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5280180398

А ничего. Кроме тупого визга "вор, мародер, барыга" в одном из комментариев.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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