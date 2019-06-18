Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав: Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д. У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе? Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках. А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства
Не самый плохой вариант деолигархизации По крайней мере наиболее реальный в наших условиях.
ЛАД написав:Господа модераторы, можно вопрос? Не подскажете, кто такие
лед/дет/зет+тег
Я уже 11 лет читаю форум, но таких ников не встречал. Поиск по форуму тоже ничего не даёт. Есть такие форумчане? Или это нарушение правил форума - искажение ников? Ну и обвинение в создании "преступной группировки, работающей на врага" ... Не кажется ли вам, что это чересчур?
Дійсно, є організована українофобська група, яка відкрито працює на Московію.
Если и есть организованная группа, работающая на россию, то это Frant, Ukrainian и flyman, задачей которых является очернить украинский национализм. Показать, что его носители - это необразованные, нетерпимые, алогичные, экстремистские, местами нацистские и антисемитские маргиналы.
Точно такой же трюк применяется и на рос-ТВ, куда намеренно приглашают неадекватных представителей Украины, чтобы выставить всю украинскую нацию дураками!
budivelnik написав:2 Для тих в кого зарплата по їх словам 96385 грн в місяць ,але їх бісить що в когось вона ще вища...
Нисколько меня не бесят те, у кого зарплата выше. Меня бесят те (чиновники), у кого зарплала ниже, но расходы - в разы выше. Неужели ты не понял это с первого раза? Мне кажется, что ты просто придуpuваешься, чтобы не признавать очевидную истину - повсеместную чиновничью коррупцию
Зря Вы так. Поймите уже, что на Западной Украине низовая коррупция - это как само собой разумеющееся. У них там все построено на клановости. Это семья врачей, то - семья налоговиков, далее - семья ремонтников авто... И т. д. У них даже женятся обычно только на примерно равных по доходу, а как же иначе? Там нет олигархов, вместо них сидят многочисленные семейки на потоках. А Вы вдруг этим возмущены. Это же противоречит самой их концепции мирового устройства
Тут я вас не поддержу (хотя и понимаю, что во многом это троллинг )
И на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере коррупция и клановость одинаково высока. Династийность, возможно, на Западе и выше - не изучал этот вопрос, не знаю.
А что касается олигархов - есть и на Западе такие. Там меньшая концентрация тяжелой промышленности - это факт, но зато самая "интересная" таможня.
Тот, который упал с лошади и умер - забыл фамилию - он же был самым настоящим олигархом Западной Украины. Да и латифундисты там есть - земля то хорошая.
В облом перелистывать список Форбс (а у нас 90% сверхбогатых людей - олигархи, а не просто бизнесмены), но я не сомневаюсь, что с Западной там будет немало людей